Zdanění bezdětných, výpovědi bez důvodu. Fiala chce širokou shodu a klid

Za svůj úkol předseda vlády označil udržení klidu ve vládě v době, kdy se jednotlivé strany pětikoalice budou snažit odlišit od ostatních.

„Každá strana má určitě možnost přicházet s nějakými programovými nápady a návrhy. Vládu tvoří pět stran a nemůže mít nikdo zakázané přicházet s nějakými podněty. Na druhé straně to, co prosazujeme společně, na tom se musíme domluvit, a to pak má šanci, aby prošlo,“ řekl k návrhům, jako je například lidovecký návrh na zvýšení odvodů na penze bezdětným, který odmítli Piráti, Starostové a TOP 09. Sám hovořil o návrhu ODS o možnosti výpovědí bez udání důvodu.

„Není to náhlý nápad“

„To není věc, která by se zrodila teď jako náhlý nápad, o ní se už nějakou dobu diskutuje. Je to věc, která v některých zemích je, kterou také doporučuje řada ekonomů z hlediska nějaké zdravosti pracovního trhu a má taky podporu podnikatelských svazů, naopak ji kritizují odbory. Tam je potřeba říct, že to nejsou nějaké zhoršené podmínky pro zaměstnance. K tomu se musí vázat poměrně dlouhé odstupné, které lidem garantuje, že mají dost času na to, aby si našli práci,“ uvedl.

ODS podle něj tuto debatu povede, podporu má u TOP 09. „Naopak proti je KDU-ČSL. Pokud vím, Starostové a Piráti jsou připraveni o tom nějak diskutovat, tak se můžeme o tom bavit. Ale i pro tento návrh platí, že má šanci, jenom když bude mít podporu celé vládní koalice a když se na tom domluvíme,“ konstatoval.

Za zásadní Fiala pokládá, aby koalice prosadila klíčové věci, ke kterým se zavázala v programovém prohlášení. A to se podle něj daří velmi dobře.

„Musíme se snažit a myslím, že jsme si všichni vědomi toho, alespoň zatím to tak vypadá, že máme odpovědnost a že taky ukazujeme veřejnosti, že se dokážeme shodnout na klíčových věcech a klíčových změnách. Je jasné, že mediálně je atraktivní ukázat nějaký ten rozpor a toto k tomu patří,“ uvedl.

Podle něj je určitě pro každou stranu důležité mít nějaká témata, která zdůrazňuje. Průběžně podle premiéra ministři jednají o vývoji rozpočtu a s tím souvisejícími nároky některých resortů na navýšení jejich kapitol.

„Je dost finančních prostředků“

„Ve všech resortech je dost finančních prostředků na to, aby mohly financovat všechny aktivity. A když se začne ukazovat, že třeba je nějaký problém, tak po půlce roku je dost času to vyřešit,“ míní premiér.

V případě požadavků zdravotnictví podle Fialy informace z nemocnic nesignalizují, že by se mohly opakovat problémy, jakým vláda čelila loni ke konci roku, když část lékařů hrozila odmítnutím přesčasů.

„Řešení, které přineslo větší jistotu zvlášť mladým lékařům a nějaké odstupňování odměn za jejich kvalifikaci, zklidnilo situaci. Ale musí se pokračovat dál ve změnách... Výdaje do zdravotnictví rostou docela výrazně a musíme přemýšlet nad kroky, které povedou povedou k udržitelnosti systému. A to pan ministr (Vlastimil) Válek (TOP 09) ví a pracuje na tom,“ uvedl.

Vláda chce do konce volebního období také prosadit změny směřující k urychlení investic do dopravní infrastruktury, a to včetně uplatnění spolupráce se soukromým kapitálem. V plánu má také opatření ke zrychlení výstavby, individuální i komerční.

Zaměřit se hodlá i na úpravu trhu práce a u sociálních opatření na lepší zacílení příspěvku na bydlení. Dalším z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV), jež si chce kabinet vzít za své, je zkvalitnění školství.

Modernizace zákoníku práce

NERV návrh 37 opatření, která by měla pomoci k vyššímu dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky, zveřejnil v lednu. Body ze seznamu, kterými se vláda hodlá zabývat, plánuje předložit zástupcům odborů a zaměstnavatelů v pondělí.

Vláda se podle Fialy chce pustit do urychlení investic do dopravní infrastruktury, a to včetně cesty PPP, kterou už vyzkoušela a chce dál rozvíjet.

„Pak je to úprava trhu práce, modernizace zákoníku práce. Ta je naprosto zásadní jako hybatel pracovního trhu. Současně se musí nastavit dávkový a sociální systém, aby byl motivující pro práci. To je také doporučení NERV. Tady se musí do legislativy promítnout takové věci jako větší pružnost v oblasti náboru nových zaměstnanců, regulace pracovní doby. U sociálních opatření lépe zacílit příspěvek na bydlení, upravit normativy a tak snížit administrativu,“ vypočítal premiér.

Dále se chce kabinet zaměřit na výstavbu, kde NERV doporučuje radikální zkrácení povolovacích lhůt, změny zákonů, které vedou k zrychlení individuální a komerční výstavby. To nejsou legislativně jednoduché věci a musí se na nich začít velmi intenzivně pracovat, řekl.

Stabilizace veřejných financí

Pohnout s věcmi podle doporučení rady se podle premiéra dá i ve zkvalitňování školství. Uvedl rychlejší realizaci strategie 2030+ a posun v dlouhodobě problémových místech, ať už je to nedostatek míst v předškolním vzdělávání, zastaralý obsah učiva či fragmentovaná struktura na středních školách. „Některé kroky se tu už udělaly, ale chceme to posunout do konce volebního období období ještě dál,“ uvedl.

Z programového prohlášení je třeba podle premiéra provést důchodovou reformu legislativním procesem a pokračovat v cestě k energetické suverenitě a dlouhodobé energetické udržitelnosti.

„Čeká nás uzavření tendru na Jadernou elektrárnu Dukovany a vyhlášení vítěze, zajištění způsobu financování rozvoje energetické infrastruktury, rozvoj obnovitelných zdrojů. Chceme stihnout zákon, zjednodušeně řečeno o akceleračních zónách, aby se daly obnovitelné zdroje budovat v rychlejším zkráceném režimu,“ popsal.

Podle něho vláda také musí pokračovat ve stabilizaci veřejných financí, a to při udržení investice do infrastruktury.