Šéfarchitekt Hradce s koalicí nesouzněl, velké projekty zůstanou nástupci

Když před dvaadvaceti lety Petr Brůna nastoupil na magistrát, dálnice D11 z Prahy končila v Poděbradech, na místě futuristického terminálu dopravy byl neudržovaný park a hradecké letiště se vzpamatovávalo z odchodu armády.

Nyní začíná proměna křižovatky Mileta, na spadnutí je výstavba dvoukolejky směr Choceň i dokončení druhé koleje do Pardubic, finalizuje se severní tangenta, státní rozpočet pamatuje i na jižní spojku. A k cíli spěje čtrnáctiletá snaha Hradce o pořízení nového územního plánu. To vše prošlo pod rukama Petru Brůnovi.

Hlavní architekt odchází po dohodě, ale je zřejmé, že jeho konec působí velké pnutí. Proslýchá se, že na magistrátu se jej snažila udržet ODS, ostatní strany v koalici však tak žhavé nebyly.

O jeho odchodu se spekulovalo už na konci loňského roku, kdy se na to v diskusi zastupitelů několikrát ptali zástupci opozice. Oficiálně to potvrdil až v závěru března náměstek primátorky a zastupitel určený pro pořízení územního plánu Adam Záruba (Změna a Zelení). Petr Brůna se loučí k 31. srpnu, město s ním však dál počítá na externí spolupráci. Na nástupce vypsalo výběrové řízení, uchazeči se mohou hlásit do 10. května.

Rozchod v představách

Hlavní hradecký architekt ke svému konci našel lidové moudro o saních a psech. Z jeho slov se dá vyčíst, že chemie mezi ním a vedením města už nefungovala.

„Je jasné, že musíte mít podporu, společné názory na postupech a dalších důležitých věcech. Za této situace se ukazuje jako rozumné, aby došlo k dohodě. Není oficiální důvod, proč odcházím, nemám ani vytýkací dopis nebo jakýkoli problém, který by k tomu vedl, zkrátka jen se rozcházíme v představách,“ říká Petr Brůna.

„Každá vláda má totiž určitá specifika a rozdílné postoje k investiční přípravě. V Hradci máme projekty připravované desítky let a já jen chci, aby pokračovaly. Město se musí připravovat soustavně, nemůže se vrhnout pouze omezeně na jednu prioritu, ale musí mít celý vějíř příprav a vše personálně zajištěné. Nadneseně řečeno: Když vám drhnou sáně, musíte přidat psy,“ vysvětluje šéf královéhradeckého odboru hlavního architekta Brůna.

Je to politikum, lituje exprimátor

O důvodu napřímo promluvil předseda výboru pro územní plánování a exprimátor Oldřich Vlasák (ODS): „Jeho odchod je politikum. Vyloženě mě to mrzí.“

Právě za Vlasákova primátorování Brůna v roce 2002 začal úřadovat. Podle některých ohlasů z magistrátu za dohodou o konci může být ješitnost.

2. dubna 2024

„Prosazování osobního ega, neschopnost komunikovat a nechat si vše vysvětlit. Někteří to prostě neumí, zato mají pravomoc,“ řekl pod podmínkou anonymity jeden z vlivných členů koalice.

Další vysoce postavený politik Petra Brůnu v dobrém přirovnává k exnáměstkovi primátora Josefu Malíři, jenž po rozhodnutí soudu musí městu splácet 23 milionů korun za nevýhodný nákup parkovacího domu pro město.

„Ono se to moc neví, ale Josef Malíř byl velmi schopný politik a je ho velká škoda. Petr Brůna je mu podobný v šíři svého záběru a šikovnosti při jednání s různými investory, ale i na centrálních úřadech, například na ŘSD a ministerstvech. Jeho konec je špatná zpráva a načasování vyloženě blbé kvůli územnímu plánu. Teď uvidíme, kdo se stane jeho nástupcem, každopádně to bude otázka velkého politického vyjednávání. Už jen samotná volba napoví, jestli má město nějakou vizi,“ míní nejmenovaný člen širšího vedení města.

Územní plán je ve finiši

„Já bych se k důvodům jeho odchodu nerad vyjadřoval, je to odchod dohodou a určitě ne ve zlém. Zvolili jsme konec srpna, abychom neohrožovali běžící projekty a aby odbor hlavního architekta mohl dál normálně pracovat. Nemůžeme si na odboru dovolit zemětřesení. Chceme, aby se nový vedoucí dostal do obrazu. Zároveň je tu řada projektů, které byly rozjeté, a potřebujeme, aby pokračovaly dál, například navázaná spolupráce s vysokou školou uměleckoprůmyslovou. Zároveň chceme dál spolupracovat na územním plánu,“ uvedl Adam Záruba.

Územní plán i přes řadu zpomalení a zádrhelů má být letos hotov. Role Petra Brůny je přitom zásadní.

„Pozice hlavního architekta je ve statutárním městě velmi náročná a já pana architekta Brůnu považuji za opravdového odborníka v oblasti územního plánování a rozvoje města. Samozřejmě budou i kritické hlasy, v rozhodování z pozice hlavního architekta se nemůžete zavděčit všem. V souvislosti s ukončením jeho působení na městě považuji za nešťastné to, že odchází před dokončením přijetí územního plánu, a obávám se, aby jeho přijetí nebylo zpomaleno,“ míní expředseda výboru pro územní plánování Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec).

Fatální stavební projekty

Bez ohledu na nový územní plán jsou podle Petra Brůny před Hradcem i jiné projekty. Brzy se mají začít stavět severní tangenta, železniční dvoukolejky, ale i jižní spojka a jižní propojka.

„Zvlášť v poslední době dochází k určitým polemikám, které jsou velmi nežádoucí směrem k přípravám státu. My musíme tyto fatálně důležité projekty nadřazeného dopravního systému udržet v přípravě. Musíme si uvědomit, že jde o projekty za více než 20 miliard. Ta situace je skutečně velice vážná. Konkrétně: například nejdříve musíte z města dostat tranzitní dopravu a až pak můžete investovat do takových věcí, jako jsou BUS pruhy na okruhu. Město se musí připravovat jednotně a bez nejapných kroků, které to mohou brzdit,“ uvedl architekt, aniž by naznačil, kdo do dlouhodobých plánů města vnáší zmatek.

„A právě teď se ta doba láme. ŘSD má obrovskou přípravu na severní tangentě, má i dokumentaci k jižní spojce, ale signály z naší strany musí být jednoznačné. Nesmíme připustit polemiku, že jižní spojka se má začít projektovat jinak. Takové signály mohou vyvolat obrovské škody. Ta situace nemusí pro Hradec dopadnout úplně dobře. Nechci vyvolávat třenice, jen se snažím o nějaký apel,“ varoval Brůna.

Práce pod politickým tlakem

Obavy o návaznost má po odchodu šéfa odboru Oldřich Vlasák. „Kontinuita bude nesmírně důležitá, protože v následujících letech bude zakončena etapa staveb, jejichž příprava trvala neskutečně dlouho. Hráli jsme si se stadionem, křižovatkou Mileta, se zdvoukolejněním tratí na Pardubice i Choceň, severní tangentou i letištěm. Všechno to jsou gigantické projekty. S hlavním architektem jsme ne vždy měli stejný názor, ale vždy jsme si to dokázali vyříkat a přijmout argumenty. Oceňuji na něm, že dokázal najít řeč se všemi politickými generacemi,“ konstatoval bývalý primátor.

Podle Oldřicha Vlasáka je jasné, že hledání nástupce Petra Brůny bude složité a navíc politicky motivované:

„Kéž by to nebylo politikum. Znám trh práce i jeho nabídku a mám velkou obavu, abychom vybrali správně. Hradec si zaslouží kvalitního hlavního architekta, sehnat ho rozhodně nebude jednoduchá věc.“

Co čeká jeho nástupce, v krátkosti popsal i Petr Brůna: „Politický tlak nastane v první minutě, kdy začnete vést odbor hlavního architekta. Snad jej povede někdo, komu dokážu předat většinu potřebných informací.“