Pět rozdílů, které bychom zažili v herním roce 2020 bez koronaviru

1 Někdo by bez viru ostrouhal

Ačkoliv je to trochu nepříjemné si přiznat, jsou tituly, jejichž autoři by si mohli klidně díky pandemií koronaviru bouchat šampaňské. Třeba taková mobilní simulace virové pandemie Plague Inc. zaznamenala na začátku roku extrémní nárůst popularity, byť jde o osm let starou hru. Ale vyzkoušet si, jaké to je řídit celosvětovou virovou krizi v době, kdy se prakticky to samé děje za oknem, zlákalo mnoho lidí.

Ve velkém může děkovat za úspěch svých her koronaviru zejména Nintendo. Jeho Animal Crossing: New Horizons se přesně trefil do březnových začátků všemožných lockdownů a hra pak si pak po celý zbytek roku vysloužila pověst ultimátního útěku před realitou na tropický ostrov vytvořený podle vašich představ.

Animal Crossing: New Horizons

Stejně tak fitness hra Ring Fit Adventure, která vyšla v loňském listopadu, je zábavným pomocníkem, jak si v době zavřených fitcenter alespoň zacvičit doma před televizí. Navíc to, že hra nejde koupit digitálně kvůli nutnosti mít ještě speciální příslušenství (kruh a pásek na nohu), způsobilo, že krabicová verze byla velkou většinu roku nedostatkovým zbožím.



O všechny tyto hry by v alternativním roce bez pandemie nebyl nejspíše zdaleka takový zájem. Plague Inc. by bylo stále jen další zastaralou mobilní hrou, která postupně upadá v zapomnění a Nintendo by sice na „normálním“ roce 2020 nijak výrazně neprodělalo, ovšem prodeje jeho her společně se samotnou konzolí Switch by nebyly zdaleka tak rekordní jako v naší virem ovlivněné realitě.



2 Ucelenější akce, osud E3 i tak na vlásku

Koronavirus dal jasnou stopku všem akcím, kde se shromažďují lidé ve velkém, což je přesně definice všech herních veletrhů. Tím nejzásadnějším je samozřejmě tradiční E3, nad kterou se lehce smrákalo i bez pandemie. Třeba Sony se už podruhé z konference odhlásilo ještě před tím, než vůbec pandemie přišla v plné síle.



E3 by měla v realitě bez viru jiné problémy. Nepokoje a protesty týkající se rasové diskriminace ve Spojených státech by byly dalším důvodem, proč by se další společnosti mohly na poslední chvíli odhlásit. Vzpomeňme si například na letošní odklad konference Sony týkající se playstationových novinek z 4. na 11. červen právě z tohoto důvodu. Start E3 byl původně naplánovaný na 9. června.



Fyzická akce s diváky? Letos nemožné (E3 2018)

Každopádně by nejspíše nebyl prostor na Keigleyho poněkud unavující a táhlý Summer Game Fest, a novinky by tak byly stejně výrazně koncentrovanější do dat okolo veletrhů E3 a následně Gamescomu, který by se konal na konci srpna.



V neposlední řadě by také většinu nových konferencí doprovázelo živé publikum, což je pro naši současnou realitu poněkud vzdálená představa. Nové konzole by na živo publiku ukázaly společnosti Sony i Microsoft. Z rozporuplných reakcí na novou podobu PlayStationu 5 můžeme tak jen hádat, zda by sál na akci Sony po závěrečném odhalení podoby zařízení provázel nadšený potlesk, nebo trochu trapné lapání po dechu.

V listopadu by se obvykle konal také tradiční Blizzcon (ten skutečný je odsunutý na únor), kde by se s největší pravděpodobností znovu objevilo mobilní Diablo a reakce publika v sále by opět byla zdrojem mnoha internetových vtípků.



3 Nové konzole: fronty, rvačky, emoce

Nejenže by se lidé mohli shromažďovat na veletrzích, ale také by nejspíše byl daleko volnější prodej nových konzolí spojený s akcemi, jako je třeba tradiční Černý pátek. V první řadě je nutné upozornit, že nedostatek konzolí by nebyl tak výrazný jako ve skutečnosti, protože díky absenci pandemie by asijské fabriky jely naplno a konzolí by se vyrobilo znatelně více. I tak by byl ovšem zájem rekordní.

Vzhledem k tomu, že hry jako takové přecházejí do mainstreamu čím dál více a o nové konzole má tak zájem čím dál širší skupina zákazníků, se dá odhadovat, že ani běžné výrobní kapacity by nezvládly pokrýt listopadový start prodejů. Zatímco ovšem v naší realitě už zájemci vyhlížejí spíše k termínům v příštím roce, protože konzole už letos zkrátka nejsou a nebudou, ve světě bez koronaviru by se naděje zákazníků upínaly k předvánoční nákupní horečce.

PlayStationy 5 u překupníků

Sony i Microsoft by se bez pandemie snažily sebevíc, aby se konzole dostaly do regálů obchodů před Vánoci. Jenže přesně onen těsný převis mezi nabídkou a poptávkou by způsobil o to větší davové šílenství, zejména v případech, kdy by se některé obchody raději místo online rezervací rozhodly pro volný prodej. Co si totiž budeme namlouvat, překupníci využívající skripty a boty k přednostnímu online nákupu by tu byli i tak.

Zcela jistě bychom tak zase sledovali, jak zejména ve Spojených státech opakovaně davy zájemců po otevření obchodů běží k hromádce konzolí a v lepším případě se jen tlačí na sebe, v horším případě se fackují a povalují na zem. Lidé, kteří konzole nebyli těsně schopni sehnat pro sebe či svou rodinu jako dar k Vánocům, by byli o to zoufalejší („v obchodě jich měli na hromadě 50, ale já byl až 53.“) a nakonec by se také uchýlili k nabídce překupníků. Uspokojení drtivé většiny poptávky by pak nastalo také až po Novém roce.



4 Méně odkladů, méně chyb

Rok 2020 byl rokem odkladů her. V mnoha případech za to mohl právě koronavirus: vývojáři pracující z domova čelili překážkám, které by v kanceláři s celým týmem po ruce nenastaly, distribuce i výroba krabiček byla pomalejší a očekávání hráčů, kteří brali různé nové tituly jako světlo v temnotě, zase přehnaně vysoká.

Bez viru by se pravděpodobně část her stihla dokončit rychleji a v původním termínu: třeba The Last of Us Part 2 by vyšlo o měsíc dříve, protože by nenarazilo na problém s distribucí krabicových verzí. To samé platí i o měsíc později vydaném Ghost of Tsushima. Klíčové příběhové zvraty z TLOU2 by technicky ani nemusely uniknout na internet před vydáním, jelikož únik byl podle všeho způsobený právě nařízenou prací z domova, kdy bylo obtížnější uhlídat utajené materiály.



Bugy v Cyberpunku 2077

Stejně tak by dost možná vyšly i tituly jako Cyberpunk 2077 nebo Assassin’s Creed Valhalla v lepším technickém stavu než ve skutečnosti. Konkrétně Cyberpunk by ve světě bez pandemie možná vyšel v některém z dřívějších termínů, buď v dubnu, nebo v září. Ovšem co by zůstalo stejné, je kritika pracovních podmínek (přesčasy těsně před vydáním apod.) v mnoha studiích.



5 Méně času na hraní, více restů

V redakci Bonuswebu se shodneme, že rok 2020 nám dal jedinečnou šanci na dohnání her, které bychom za běžných podmínek museli dále odsouvat. Budu teď mluvit hlavně za sebe, když přiznám, že bych třeba kvůli každoroční sérii vánočních večírků nejspíše neměl tolik času na Cyberpunk (pokud by tedy nakonec vyšel ve stejném termínu, a ne dříve), že bych kvůli jarním lockdownům tolik nenacvičil doma s Ring Fit Adventure nebo bych nenašel po večerech tolik času na pecku z minulého roku Disco Elysium či letošní Animal Crossing: New Horizons.

V mé sociální bublině se pak během roku našlo pár lidí, kteří hraní zas tolik nefandí nebo na něj nemají čas, ovšem pandemie je přiměla k tomu se bavit právě spíše doma před televizí či monitorem než někde venku. V opačném případě by tito lidé dál hraní přehlíželi. Je pak na každém z nich, zda si těchto zážitků s odstupem času cení, nebo by raději fungovali dál jako předtím.

A jak jste na tom vy? Ubylo vám v roce 2020 her, které jste si chtěli už dlouho zahrát, ale odkládali jste je, nebo máte pocit, že jste i přes takto nestandardní rok neměli na hraní čas? A myslíte si, že byste bez koronaviru hráli méně? Napište nám do diskuze.