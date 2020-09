BlizzCon letos nebude, online náhrada proběhne v únoru

„I když nám okolnosti brání v tom, abychom se letos setkali, dáváme dohromady něco malého, abychom začátkem příštího roku přenesli ducha BlizzConu do podoby online show. Čeká nás ještě hodně plánování a nějakou dobu to potrvá, než se s vámi budeme moci podělit o podrobnosti, ale chtěli jsme vás povzbudit a informovat vás, jak se stát součástí eventu,“ píše Blizzard.

Show se jmenuje BlizzConline a poběží od 19. do 20. února 2021. Fandové mohou prezentovat svoji tvorbu v kategoriích Cosplay, Art, Digital Storytelling, Talent a March of the Murlocs. Uzávěrka je 4. ledna, podrobnosti naleznete zde.

Co se týče line-upu, prozatím můžeme jen spekulovat. Zcela jistě se dozvíme, jak pokračuje vývoj Diabla 4, a pravděpodobně se jeví i nějaká větší zmínka o mobilním Diablu Immortal. Možná datum vydání? Blizzard určitě naznačí road-mapu u karetní hry Hearthstone pro rok 2021, dobré bývají i diskuzní panely k World of Warcraftu a jistotou je i povídání o týmovce Overwatch 2. Ale co dál? Nějaký remake, nebo dokonce oznámení nové hry?