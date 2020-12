Šest špatných herních zpráv letošního roku

1. Krizový rok i ve hrách

Globální pandemie samozřejmě postihla i herní průmysl, což se projevovalo různě. Když si odmyslíme odklady, na něž jsme si v tomto odvětví už dávno zvykli, patřilo k důsledkům koronaviru například rušení tradičních herních akcí jako E3, Gamescom, Paris Games Week, Tokyo Game Show a mnohé další. Náhradou měly být streamované prezentace.



Moderátor a producent prestižních Game Awards Geoff Keighley se pokusil neutěšenou situaci zachránit organizováním eventu Summer Game Fest, v rámci kterého v době od května do srpna běžela spousta dílčích prezentací ohlašujících chystané novinky. Streamů bylo letos ohromné množství, drtivá většina z nich však za moc nestála. Ty zdaleka nejlepší připravili výrobci nových konzolí a Keighleyho tým v rámci Game Awards. Na druhou stranu tradičně silné prezentace Nintendo Direct byly letos o poznání slabší a omezovaly se buď na většinou kratší stopáže, nebo jedinou exkluzivitu.

Plány versus realita 2020

Přidejte si k tomu nebývale intenzivní a vyhrocené sociálně-politické třenice ve Spojených státech, které měly citelný přesah i do herního odvětví. Podobně extrémní debaty na téma The Last of Us Part II, které když konečně utichly, vrátily se s koncem roku v souvislosti s cenami o nejlepší hru roku. Nekončící odklady do úmoru hypovaného Cyberpunku 2077 a jeho přinejmenším problematické vydání. Příchod výjimečného Half-Life: Alyx působící jako plácnutí do vody, protože ho evidentně hrála pouze hrstka vyvolených.



Nervózní vyhlížení her nové generace, z nichž velká část má evidentní problém vyrovnat se vizuálu letošních herních pecek. Za všechny jmenujme Halo: Infinite, které muselo být kvůli nepřesvědčivému vizuálu odloženo. Sečteno a podtrženo, rok 2020 byl z hlediska herních zpráv po většinu času velice nudný.



2. Nedostatek nových konzolí na trhu

Radost ze startu PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S nadále kalí jejich obecná nedostupnost. S výjimkou Series S byly konzole vyprodány prakticky okamžitě i v Česku. Smutnou situaci zhoršuje masivní množství organizovaného i neorganizovaného překupnictví. Bohužel se najde dost lidí ochotných zaplatit překupníkům místy dost nehorázné částky.

Kdy přesně a do jaké míry budou sklady doplněny, se s určitostí neví. Sony slibuje dodat další várku PlayStationů 5 ještě do konce letošního roku, samotné řetězce mluvily o lepší dostupnosti nejprve v souvislosti s únorem, nyní však tento odhad posouvají (snad vlivem pozdějších objednávek) spíše na polovinu příštího roku.

Nabídka PlayStationu 5 na českém aukčním portálu

Možná se vyplatí počkat. Někteří ze šťastných majitelů nových konzolí se potýkají s jejich dosud ne úplně vyladěným firmwarem. Část z nich hlásila problémy s častějším padání her na PS5 a nespolehlivým napájením ovladače. Panika zatím není na místě, updaty by podobné nepříjemnosti měly vyřešit. Skvělá funkce Quick Resume na Xboxu také zatím nefunguje u všech her.

Daleko závažnější jsou stížnosti týkající se menší kapacity SSD disků, obzvlášť v souvislosti s jejich momentálně dost problematickým rozšiřováním. SSD disky si zatím všichni pochvalují, byť extrémně rychlé nahrávací časy neplatí pro každý titul, jak by si jeden mohl z dosavadní marketingové komunikace výrobců myslet.

Kromě nemožnosti zahrát si Demon’s Souls nebo koukatelnou verzi Cyberpunku 2077 zamrzí nedostupnost nových konzolí hlavně kvůli jejich vynikající zpětné kompatibilitě, díky níž na nich běží mnohé starší hry o poznání lépe.

3. Zdražování her

Před příchodem nových konzolí se o případné vlně zdražování nových herních titulů dlouho spekulovalo. Nakonec na něj přece jen došlo, byť to neplatí plošně, ale v závislosti na jménu vydavatele a samozřejmě typu hry. Doporučené ceny mnohých z nich se přitom blíží ke dvěma tisícům. V digitální distribuci přímo na obou nových platformách jde cena ještě o něco výš.

Joker počká na slevu

Dobrou zprávou je, že ne všichni vydavatelé se zatím rozhodli jít touto cestou a pohled na aktuální ceny nových titulů v kamenných obchodech u nás oscilují do té míry, že pokud nakupujete striktně podle nejnižší ceny, velké změny se pro vás ani nekonají. K tomu se navíc časem jistě přidá tradiční zlevňování a všelijaké slevové akce.

Na zvyšování cen tak nejvíce doplatili jednak ti, kteří si novinky pořídili zároveň s nákupem nových konzolí, dále pak majitelé digitálních edicí obou konzolí, kteří nemají ve zvyku čekat na slevy. Každopádně jde o další argument ve prospěch zachování fyzických nosičů.

4. Ďábelský marketing Nintenda

Letošní vydání kolekce Super Mario 3D All-Stars poněkud kazil hodně ošklivý přístup, kterým se Nintendo pokusilo zvýšit poptávku po vlastních exkluzivitách. Pokud mají fanoušci Maria o kolekci zájem, musí si jí pořídit do konce března, kdy ji firma plánuje stáhnout z prodeje. Značně kontroverzní opatření platí i pro digitální distribuci. 3D All-Stars sestává z remasterovaných verzí her Super Mario 64, Super Mario Sunshine a první Super Mario Galaxy.

Bodů kritiky by se našlo víc. Někomu vadila absence druhé Galaxy, jinému se nepozdávala plná cena, další nespokojenci poukazovali na relativně malé množství vizuálních vylepšení, jež konzervativní hráči naopak chválili. Sluší se podotknout, že Mario 64 a Galaxy patří k naprosto zásadním titulům herní historie a povedený Sunshine dosud platil za hůře dostupný, kvalitní titul, o jehož návrat prosili fandové velmi dlouho.

Evil Mario

Že Nintendo čas od času předvádí kroky, nad kterými zůstává rozum stát, jsme si za ta léta zvykli, taktiku 3D All-Stars lze však těžko pojmenovat jinak než jako zákeřné ždímání věrných fanoušků. A jelikož se kolekce prodává přímo fantasticky, představuje nebezpečný precedens.

Je klidně možné, že Nintendo kolekci z eShopu nakonec opravdu vyřadí, ale bude jednotlivé hry prodávat zvlášť (včetně Galaxy 2). V tom případě by bylo fér oznámit to hráčům na rovinu. Podobná situace se mimochodem opakuje u na západě vůbec poprvé vydané hry Fire Emblem: Shadow Dragon & Blade of Light, jejíž dostupnost na eshopu Switche rovněž končí k 31. březnu.

5. Problémy Cyberpunku 2077 na starých konzolích

Přestože se CD Projekt RED celé roky dušoval, že mnohokrát odkládaný Cyberpunk 2077 vzniká pro generaci Playstationu 4, Xboxu One a PC, na výsledku to nebylo vůbec poznat. Verze pro základní modely obou konzolí se po svém vydání potýkaly s velkým množstvím zásadních technických problémů, bugů, drastickými výkyvy v plynulosti i neostrou grafikou. Ještě na konci listopadu přitom manažer společnosti investorům tvrdil, že na těchto platformách běží hra „překvapivě dobře“. Opak byl pravdou. Přestože hra na Playstationu 4 Pro a Xboxu One X, a především konzolích nové generace běží o poznání líp, bylo třeba rázně zakročit.



Microsoft vrací za digitální verzi hry peníze, stejně jako Sony, která hru dokonce stáhla ze svého eshopu. Samotný CD Projekt avizoval podobnou ochotu vracet peníze v případě fyzických kopií hry. Ještě dlouho předtím bylo oznámeno, že studio nabídne majitelům verzí pro PS4 a Xbox One bezplatný upgrade na zatím neexistující verzi pro konzole nové generace. Reputace polských rebelů těšících se popularitě i díky otevřené komunikaci a férovému přístupu ke všem svým zákazníkům v každém případě utrpěla těžkou ránu a s předobjednávkami jejich her si to spoustu hráčů příště raději rozmyslí.

Studio by udělalo mnohem lépe, kdyby soustředilo své síly a hru vydávalo na jednotlivé platformy postupně, tak jako to dělá spoustu jiných výrobců.



6. Fiasko s Warcraft 3: Reforged

O všemožných kontroverzích a kauzách spojených s Blizzardem slýcháme v posledních letech až příliš často, dosud však platilo, že firma vydávala vesměs kvalitní tituly, které se těšily masové popularitě. Vymodlený remaster třetího Warcraftu představuje pravý opak. Jan Kouba v naší recenzi kritizoval nenaplněné sliby, plejádu technických problémů a minimum nového obsahu, jiní byli ještě kritičtější.

WarCraft III: Reforged

Remaster Warcraftu 3 sice není nejhorší hrou všech dob, jak se mnozí dušují, ale titul takového kalibru by si zasloužil mnohem víc péče. Společnost Activision-Blizzard přitom ví, jak s modernizací klasik naložit. Na straně Activisionu jsme viděli špičkovou práci na remasterech Tonyho Hawka, Modern Warfare, dráčka Spyra a Crashe Bandicoota. Samotný Blizzard se držel s HD Starcraftem a opětovným spuštěním serverů pro World of Warcraft Classic více při zemi, přesto lze říct, že na nich odvedl slušnou práci.

Proč si zrovna Warcraft 3 zasloužil takový osud, je otázkou. Nejčastěji se spekuluje o nátlaku na „včasné“ vydání hry za každou cenu ze strany vydavatele, který zkrátka tak nějak „hořel nedočkavostí“. Tedy přesný opak toho, co měli fanoušci na starém Blizzardu vždy rádi.