Sony opět vynechá výstavu E3

Z očekávaného přímého souboje mezi novými konzolemi Xbox a PlayStation tedy sejde. Zatímco Microsoft se opět chystá předvést v plné parádě, Sony si nejspíš udělá vlastní akci. „Vůči pořadatelům chováme obrovský respekt, ale nemyslíme si, že je E3 2020 tím pravým místem, na které bychom se letos měli soustředit,“ řekl mluvčí společnosti pro server GamesIndustry s tím, že to rozhodně neznamená, že by neměli v zásobě širokou řadu skvělých her.



PlayStation 5 letos určitě vyjde, otázkou jen zůstává, kdy si ho budeme moci vyzkoušet na vlastní ruce.

Není to až takové překvapení, Sony se totiž nezúčastnilo už loni. Tehdy se však mělo za to, že se šetří na letošní rok, kdy s velikou pompou oznámí PlayStation 5.

To se samozřejmě stane i tak, otázkou je ovšem kdy. Počká si, s čím přijde Microsoft, anebo naopak chce vynést své trumfy jako první?

Uvidíme, jestli ve svém přístupu budou osamoceni, anebo se k nim přidají i další společnosti, jako třeba loni gigant Activision..