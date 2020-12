Věštili jsme, jaký bude rok 2020. Jak to dopadlo?

Naše předpovědi jsme zveřejnili v tomto článku, děkujeme i těm z vás, kteří se k nám v diskuzi připojili.

Ondřej Martinů

1. PlayStation 5 dorazí na trh v omezeném množství a v prvních dnech nebude k sehnání. Překupníci vyšponují ceny na víc než dvojnásobek.

PS5 Candle

Bohužel jsem měl pravdu, i když s podivem uznávám, že jsem mohl být ještě přísnější. „V prvních dnech“ totiž byl z mojí strany celkem optimismus a teď budou lidé rádi, že se konzole dočkají až za několik měsíců. Cenu u překupníků jsem trefil úplně přesně.

2. Moddeři vezmou Half Life: Alyx útokem a hru upraví tak, aby šla spustit a provizorně hrát i bez VR headsetu.

Tady jsem se také trefil, byť realita je trochu komplikovanější. Half Life: Alyx šlo skutečně s pomocí modderů spustit bez VR už v řádu dní po vydání, ovšem o nějaké hratelnosti nemůže být moc řeč. Na konverzi hry na plnohodnotnou „palačinku“ se však už pilně pracuje.

3. Rockstar představí novou hru, ale nebude to očekávané Grand Theft Auto 6, nýbrž druhý díl L.A. Noire.



Rockstar nakonec letos nepředstavil vůbec nic, tady mám zkrátka smůlu.

Jan Kouba

1. Xbox Series X převálcuje výkonem PS5

Xbox Series X

Zatím se mi ani jedna z kouzelných herních krabiček nové generace do pařátů nedostala, přesto se mi zdá z úhlu pozorovatele, že Microsoft vede. Nejde o výkon, kterým válcuje konkurenci, jako spíš samotnými funkcemi. Atraktivní možnost Quick Resume a zpětná kompatibilita hrají do karet Xboxu. Hlavním technologickým lákadlem PS5 je ovladač DualSense, je to však lákadlo pořádné. Hodně však závisí na ochotě tvůrců plně využít jeho potenciál.

2. Valve konečně dostane VR do širšího povědomí díky Half-Life: Alyx. Rozjede se nová vlna vývoje her z prostředí Half-Life a začnou vznikat i větší AAA VR hry.

Half-LIfe: Alyx

VR boom nezažilo, ale AAA titulů přibývá, jejich kvalita je však diskutabilní. Stále si myslím, že největší chybou vývojářů je přistupovat k VR stejně jako ke klasickým hrám. VR není stavěno na opulentní, mnohahodinové komplikované tituly. Víc mu sluší jednoduší „arkádovější“ věci, ale i těch se mohou zhostit beze studu i velká studia a dodat jim produkční hodnoty.

3. Hideo Kodžima ohlásí první filmový projekt. S velkou pravděpodobností zůstane u spolupráce s tvářemi z Death Stranding.

Co mistr potají kutí, zatím nevíme. Snad to prozradí příští rok.

Ondřej Zach

1. Xbox Series X bude při startu v porovnání s PlayStation 5 po komerční stránce propadák. Hráči nebudou měnit svůj Xbox One hned, když jim Microsoft slíbil, že alespoň dva roky nevyjde na Xbox Series X žádná exkluzivita, která by nešla spustit i na starším Xboxu One.

Obchodníci hlásí, že o PlayStation 5 je výrazně větší zájem, nicméně vyprodané jsou obě konzole. Nyní záleží, jaké se budou prodávat během následujících měsíců. Každopádně s launchem nových konzolí je Microsoft velmi spokojený (nebo se tak alespoň tváří).

2. Blizzard vydá kromě obvyklých datadisků pro Hearthstone a World of Warcraft novou, dosud neoznámenou hru (ale z již známého univerza), a to na mobily.

Tady jsem úplně vedle. Kvůli koronaviru byl zrušen letošní BlizzCon, jehož náhrada proběhne online v únoru.

3. Geniální Super Mario Galaxy 2 si najde cestu na Switch.

Ani tady jsem se netrefil. Nintendo sice vydalo kolekci Super Mario 3D All-Stars, která na Switch přinesla kus historie a s ní i parádní Super Mario Galaxy. Dvojka ovšem k mému zklamání chyběla. Vůbec nepochybuji o tom, že na Switch vyjde, Nintendo si ji ovšem schovává pro strýčka příhodu, protože je jasné, že to bude komerční trhák.

Dan Jarocký

1. Valve nezůstane pouze u Half-Life: Alyx a ještě letos představí další velkou hru. Pro úspěch svého VR headsetu udělá maximum.

Valve letos nakonec přišlo pouze s Half-Life: Alyx. Právě jeho úspěch a jednoznačně pozitivní přijetí by však mohlo mít za následek vydání dalšího podobně ambiciózního titulu.



2. Služba PlayStation Now vyjde s plnohodnotnou podporou i u nás. Zároveň Sony vydá několik svých starších exkluzivit na PC. Kromě Horizon: Zero Dawn nebo Dreams, o kterých se v současnosti spekuluje, se na počítače podívá alespoň jeden titul z trojice Bloodborne, God of War a Spider-Man.

Služba PlayStation Now zůstala i nadále českým hráčům zapovězena. Horizon Zero Dawn se sice na PC podíval, ale další exkluzivity ze stáje Sony ho zatím nenásledovaly. Do budoucna se však situace může klidně změnit.



3. Google Stadia se jako služba dočká výrazného přepracování. V opačném případě hráče ani v tomto roce dostatečně nezaujme.

Služba Stadia od Googlu

Z pohledu zákazníka je mi stále silně nesympatický obchodní model, který Google nastavil. Nutnost kupovat hry pouze v rámci Stadia obchodu za plnou cenu, značně omezená nabídka titulů a celková uzavřenost celé platformy. To jsou pro mě jako hardcore hráče zásadní minusy. Google však očividně míří na opačnou skupinu hráčů. Více čtěte na Bonuswebu zde.



Petr Zelený

1. Poté, co za sebou máme totální předělávku druhého Resident Evilu, která se nadmíru povedla a na obzoru podobné předělávky Nemesis a Final Fantasy VII, není těžké tipnout, že se podobné péče dočká i nějaká další hra. Osobně hlasuji pro Blackthorne předělaný ve stylu Castlevanie, ale zlobit se nebudu ani za čtvrtý Resident Evil, pokud tedy bude Ashley chytřejší než v originále.

Předělávky Blackthornu jsem se sice nedočkal, ale podle očekávání nás čeká reimaginace čtvrtého Resident Evilu, který podle mého do série vlil novou krev. A nebýt eskortních misí, v nichž Ashley, kterou jste měli na starosti, měla pud sebezáchovy lumíka vrhajícího se z útesu, šlo by v podstatě o dokonalou hru.



2. I moje druhá předpověď se týká věhlasných herních značek a sérií. Bohužel je o mnoho méně optimistická. Mám totiž velmi silné podezření, že i letos se dočkáme zmršené mobilní verze nějaké slavné a milované hry. Nedávno to takhle schytalo Command and Conquer a Heroes of Might and Magic. A jen ďábel ví, kam kravaťáci uctívající mamon sáhnou příště. Napovídat jim fakt nechci.

Mobilní hra Elder Scrolls Blades

I moje druhá rok stará předpověď se (bohužel) vyplnila a hlavouni videoherních korporací se nebáli ani letos vyždímat extra peníze z věhlasných značek jejich přenosem na mobilní zařízení. Napadají mě třeba Elder Scrolls s podtitulem Blades, které se ukázaly být nudnou a repetitivní opičárnou prošpikovanou mikrotransakcemi. Rád bych věřil, že Diablo: Immortal dopadne líp, ale nějak se mi to nedaří.



Jan Srp

1. Xbox zažije veliký návrat



Veliký návrat Xboxu byla ode mě možná trochu nešťastná formulace, ale myslím, že jsem se příliš nesekl. PlayStation je sice stále populárnější, ovšem ve filosofii Game Passu stále vidím budoucnost herního průmyslu. Aktuálně to mám tak, že se na můj PlayStation 5 práší a já si u „old-genu“ doplňuji své resty z nezávislých vod. Ano, drahé exkluzivity jsou sice super, ale je jich málo.



2. Hráči vezmou Epic na milost



Epic Store

Tvrzení, že port Horizon Zero Dawn bude exkluzivita Epic Store, mi nevyšlo, ale jinak si myslím, že hráči už tomuto obchodu začínají přicházet na chuť. Konkurence je pro koncové zákazníky dobrá věc a většině lidí je úplně ukradené, jestli z jejich peněz bude nechutně bohatnout Tim Sweeney nebo Gabe Newell. Jestli se teď někdo cítí špatně kvůli tomu, že mi kvůli takové drobnosti sprostě nadával, tak mu odpouštím.



3. Ne všechny hry se podaří, nemám pro to žádný racionální důvod, ale nový Doom mi „smrdí“. Lépe řečeno vypadá úplně stejně jako ten z roku 2016, takže si k němu navzdory vlažně pochvalným recenzím najdou cestu jen ti největší fanoušci značky. Po Dishonored, Rage a Wolfensteinovi půjde pro Bethesdu o další finanční zklamání. To samé čeká i Watch Dogs, které sice bude úzká skupina hardcore hráčů vynášet do nebes, na AAA mainstream však bude příliš jiný. Přesným opakem budou Godfall a Marvel’s Avengers, jen lehce nadprůměrné mlátičky, která ovšem svým tvůrcům vydělají spoustu peněz. Hrou roku bude Cyberpunk 2077, možná však až toho příštího, protože dojde ještě k jednomu odkladu. Danu Vávrovi se opět žádná videohra nebude líbit, aspoň ale oznámí Kingdom Come 2.



Tak toto mi nevyšlo ani trochu. Doom se povedl, Watch Dogs taky nejsou úplný průšvih, Avengers bylo prodejní fiasko a Dan Vávra Kingdom Come 2 také neoznámil. A nejen to, tento vývojářský šmoula Mrzout, který nikdy nic nemá rád, dokonce i vychválil hru, na které sám nedělal.