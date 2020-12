Stadia dorazila do Česka. Stream ve Full HD je zdarma, hry musíte kupovat

Letos se na českém trhu se streamováním her roztrhl pytel. Na začátku roku zde spustila Nvidia své streamování v podobě služby GeForce Now, podzim pak zase patřil xCloudu od Microsoftu, který čerpá nabídku streamovatelných titulů z předplatného Xbox Game Pass. A do konce roku to také nyní stihla i služba Stadia, kterou provozuje Google.

Stadia není žádnou překvapující novinkou, ve světě ji mohou hráči využívat už od loňského listopadu. Spuštění služby však provázely problémy a obecně si po prvních měsících nezískala moc dobrou pověst. Hráčům vadila vysoká latence a také fakt, že hry byly v nižším rozlišení, než které Google sliboval.



Od té doby se však Stadia znatelně posunula vpřed a my jsme ji mohli před oficiálním spuštěním na Český trh také vyzkoušet. Jak tedy nyní funguje a může si vás oproti konkurenci skutečně získat?

Základ je zdarma, stačí jen Google účet

Pokud máte o vyzkoušení Stadie zájem, stačí opravdu málo. Pokud máte účet u Googlu, pak se pouze registrujete na Stadia.com a můžete začít streamovat. Základní používání je zdarma a není nijak časově omezené, jako třeba u konkurenčního GeForce Now. Služba vám dovolí streamovat jakýkoliv titul zakoupený z její nabídky v rozlišení 1080p při 60 snímcích za sekundu.

Pokud chcete víc, můžete využít modelu s měsíčním předplatným (Stadia Pro). Za 256 korun na měsíc se vám zvýší možnost streamovat až v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu, a navíc s podporou HDR. Vedle toho si také můžete do své knihovny zařadit tituly zdarma, které se meziměsíčně mění, na vašem účtě ovšem už zůstanou a přístup k nim budete mít po celou dobu trvání vašeho předplatného (takto funguje například i PlayStation Plus).

Stadii podporují jak notebooky a stolní počítače (hrajete v prohlížeči), tak i mobily s operačním systémem Android. Do televize pak můžete obraz poslat buď pomocí HDMI kabelu z počítače, nebo s pomocí externího zařízení, jako je třeba Google Chromecast. Hrát můžete jak na klávesnici a myši, tak s vybranými gamepady. Kompletní seznam mobilů, na kterých lze Stadii používat a také podporovaných gamepadů najdete zde. Bohužel oficiální příslušenství v podobě Stadia ovladače se v Česku prodávat nebude.



Hlavní nevýhodou Stadie je každopádně fakt, že jste omezeni pouze na výběr titulů dostupných ke streamování, které si musíte navíc zakoupit za plnou cenu (předplatné Pro ovšem nabízí různé slevy). A to i v případě, že je třeba na PC už vlastníte. Na to si hráči stěžovali už při loňském startu, a ačkoliv je zde už nabídka kolekce her zdarma (pokud si platíte Stadia Pro), i tak je to oproti třeba výběru her u konkurenčního xCloudu poměrně málo.



Google nicméně i tak nabízí jak AAA tituly jako například DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Destiny 2, Watch Dogs Legion či nejnovější díly série Assassin’s Creed. Vedle toho zde také od čtvrtka najdete i Cyberpunk 2077. Navíc jsou zde také i exkluzivní tituly jako například Crayta, Get Packed, GYLT a další. Kompletní seznam her najdete zde.

Vedle toho zde jsou pak další funkce jako například sdílení obrazovky v reálném čase s ostatními hráči, sdílení odkazů pro okamžitý přístup do vaší hry nebo speciální funkce pro streamery, kteří mohou využít toho, že diváci sami ovlivňují různá rozhodnutí ve hře. Mobilní hráči ocení ovládací prvky na dotykové obrazovce nebo možnost hrát přes mobilní data.



Stadia funguje, ale bude to stačit?

Stejně jako v případě jakékoliv jiné streamovací služby, abyste si Stadii náležitě užili, musíte mít rychlé a hlavně stabilní připojení k internetu. Google uvádí, že úplným minimem je 10 Mb/s připojení, abyste však službu využili naplno, tedy v 4K rozlišení, je minimem 35 Mb/s. Reálně je však nutné také brát v potaz latenci, stabilitu, typ připojení (wifi pásmo apod.) a další faktory.

My jsme Službu vyzkoušeli jednak na poměrně stabilním domácím (optickém) připojení s rychlostí 150 Mb/s vedeném do PC kabelem a také do mobilu přes 5GHz domácí wifi. V takovém případě musíme uznat, že Stadia funguje opravdu dobře a během hraní (několikrát vždy zhruba hodinu v kuse) jsme narazili jen na pár drobných zakolísání kvality odezvy a obrazu, jinak byla hra v titulech jako Everspace, Superhot nebo Celeste krásně plynulá (60 snímků za sekundu) a dobře reagovala na povely.

Následně jsme vyzkoušeli hrát na něco méně stabilním připojení pohybujícím se okolo 20 Mb/s, navíc přes 2,4GHz wifi. V takovém případě už se zážitek dá označit spíše jako dostatečný, zmíněné tituly se daly hrát, byť uznáme, že zdaleka ne každý by s takovou kvalitou byl spokojený.



Google dále varuje před spotřebou dat, což se týká především těch, kteří by chtěli Stadii využívat přes mobilní data. Zcela na rovinu říkáme, že pokud nemáte nějaký z opravdu drahých neomezených tarifů, tak limit vyčerpáte velice snadno. Při hraní ve 4K můžete totiž za hodinu spotřebovat až 20 GB dat, i u obyčejného 720p je to až 4,5 GB za hodinu.

Další názor Ondřej Zach Měl jsem možnost Stadii krátce vyzkoušet a byť služba fungovala bez problémů, přijde mi, že je ve všech ohledech jen na takové základní úrovni. Ovladač se drží v ruce dobře, svoji funkci plní, ale ty od Xboxu nebo PlayStationu 5 jsou už zkrátka jinde. Uživatelské rozhraní je skutečně jen na základní úrovni, chybí vyhledávání a lepší třídění. Službu podle mého zabíjí nutnost kupovat si hry, které jsou spojené pouze se Stadií. Až předplatné ve verzi Stadia Pro zpřístupní i sadu her, nicméně těch moc není a jsou to spíš starší a menší hry. Rád jsem vyzkoušel Panzer Dragoon: Remake a lákavý je Orcs Must Die! 3. Ale že by to byla „ta“ masovka, kvůli které si někdo Stadii pořídí, to asi ne. Lákavé nejsou ani ceny v obchodě. Například Immortals Fenyx Rising stojí 1 949 korun a Gold verze pak 2 749 korun. Je mi líto, ale toto v současné podobě na velký úspěch nevypadá.

Samotná mobilní aplikace Stadia se pak nedá označit jako úplně bezproblémová. V první řadě ve Stadii jako takové chybí možnost textového vyhledávání (což je u služby Googlu celkem úsměvné). Dále se nám pravidelně stávalo, že hry po spuštění zobrazovaly pouze černou obrazovku a řešením bylo aplikaci restartovat. Google ještě určitě má co vylepšovat.

Jak už jsme zmínili, Stadia má dva hlavní konkurenty: xCloud od Microsoftu (Xbox) a GeForce Now od Nvidie. Přímý konkurent je spíše druhá jmenovaná služba, jelikož xCloud v současnosti funguje pouze na mobilech a nedá se (tedy alespoň ne jednoduše) přenést na velkou obrazovku, např. do televize.

Služba Stadia (Google)

xCloud (Microsoft)

GeForce Now (Nvidia)

Cena

zdarma / 256 korun na měsíc

339 korun na měsíc

zdarma / 139 korun na měsíc

Rozlišení 4K/60 FPS

720p/60 FPS

1080p/60 FPS

Platformy PC (Windows, Mac, Linux, Chrome), Android

Android PC (Windows, Mac), Android, Nvidia Shield



Co do nabídky titulů je na tom zatím Stadia objektivně nejhůře. Má k dispozici jen něco málo přes 100 titulů, a většinu z nich (všechny, pokud si neplatíte předplatné) si ještě musíte v rámci služby koupit za běžnou cenu. xCloud od Microsoftu jich sice nabídne jen o trochu více (počty se mění každou chvíli, Microsoft udává okolo 150 titulů), ale zase jsou všechny za měsíční poplatek zdarma.

GeForce Now nabídne zdaleka nejvíce her, přes 2 tisíce. To proto, že využívá knihovny například Steamu, Epicu či Uplaye. Ne každou hru, kterou zde vlastníte, je možné hrát, ale spoustu z nich ano. Navíc ji lze stejně jako Stadii využívat zdarma, byť je omezena jednou hodinou souvislého hraní.

Stadia je každopádně schopný konkurent, ovšem hraje se o čas. Prorazit se povede tomu, kdo hráčům nabídne nejširší knihovnu na co nejvíce platformách a samozřejmě také v co nejlepší kvalitě. A zatímco Stadia se snaží do hry zapojit co nejvíce zařízení a nabízí také nejlepší kvalitu streamovaného obrazu, her je hodně málo, a navíc je třeba si je přímo pro platformu kupovat. Stadia Pro sice ukazuje, že to jde i lépe, ovšem aktuální výběr her zdarma v rámci předplatného moc lákavý není.

Stadia každopádně potenciál má, ovšem je jenom na Googlu, zda se bude opravdu snažit získat hráče na svou stranu lákavějšími nabídkami, funkcemi a samozřejmě také tituly. Pak má šanci Stadia zabodovat. V současné podobě to oproti konkurenci žádná výhra není, což se ovšem může s trochou snahy v budoucnu změnit.