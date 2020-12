Šest dobrých herních zpráv letošního roku

1. Playstation 5 a Xbox Series X/S na trhu

Těžko začínat článek o letošních dobrých zprávách něčím jiným než skutečností, že Microsoft i Sony alespoň do jisté míry dostály svým slibům a odeslaly na trh konzole nové generace. Během roku jsme slýchali výrazy „zrušeno“ a „odloženo“ tolikrát, že by se posunutí termínu asi nikdo nedivil.

Ne, že by se tedy start vydařil úplně na výbornou. Momentální nedostupnost konzolí je značně frustrující a slogan Sony „Play Has No Limits“ zní proto dost úsměvně. Navíc jejich firmware potřebuje vychytat a kapacita disků bude do budoucna problém pro stále více hráčů. Ani slibované superrychlé nahrávací časy neplatí úplně u všeho, co na konzolích spustíte.

Xbox Series X a PlayStation 5

Navzdory těmto skutečnostem pozitivní zprávy jednoznačně převažují. Oba výrobci vsadili na zpětnou kompatibilitu, díky níž běží spousta her mnohem lépe než na starých mašinách. Majitelé PlayStationu 5 mohou bez problémů hrát téměř všechny hry z PlayStationu 4 a služba Playstation Plus Collection dává především nováčkům k dispozici většinu slavných exkluzivit, o nichž dosud slýchávali pouze z médií nebo od ostatních fanoušků.



Microsoft šel ještě dál a nabízí kompatibilitu s érou Xboxu One, Xboxu 360 a původního Xboxu. Samozřejmostí je čím dál oblíbenější služba Xbox Game Pass. Na nových Xboxech si toho člověk zahraje tolik, že lze firmě odpustit i jinak spíše skromnou startovní nabídku, kde chybí nové exkluzivity.

PlayStation naopak nenechal nic náhodě a vynikající Spider-Man: Miles Morales i překvapivě dobrý Sackboy: A Big Adventure potěšily jak hráče na PlayStationu 4, tak PlayStationu 5. Majitelům PS5 udělala radost bezplatná, mimořádně nápaditá exkluzivita Astro’s Playroom a jedna z vůbec nejlépe hodnocených her roku, temná fantasy Demon’s Souls.

To už je hodně silný začátek, obzvlášť porovnáme-li to se startem některých konzolí v minulosti. Navzdory tomu všemu asi nejvíce zmiňovaným prvkem a nečekaným tahákem konzolového launche se stal nový ovladač DualSense, jehož chytré funkce na PS5 zprostředkovávají daleko lepší pocit z ponoření se do hry. Sony zkrátka vědělo, proč se s ním chlubí.



2. Half-Life Alyx je přelomový VR titul

Nejen, že Half-Life: Alyx oživila značku, o jejíž vzkříšení žadonili fanoušci už téměř dvě dekády. Hra se ve své kategorii stala zhruba něčím podobným, co na své platformě kdysi znamenal původní Half-Life a jeho legendární nástupce. Alyx byla od základu postavena jako nekompromisní a nesmírně nápaditý VR titul, který možnosti technologie ždímal jako nikdy předtím. K tomu vypadal graficky náramně k světu a za svými předchůdci nezaostával, ani co se herní doby týče.

Pokud by podobných titulů bylo víc, obliba virtuální reality by zákonitě stoupla. Snad se blýská na lepší časy. Letošní headset Oculus Quest 2 je daleko přístupnější a vyladěnější než neohrabaná nástupní generace VR technologií.



3. Další seriály na motivy her na obzoru

Po dlouhých letech to konečně vypadá, že si televizní kanály a producenti začínají uvědomovat, že potenciál herní předlohy lze daleko lépe uchopit ve formátu seriálu než v rámci stopáže celovečerního filmu. V trendu seriálů jako Zaklínač (inspirovaného spíše knihami než hrami), Castlevanie a Dragon’s Dogma budou pokračovat projekty, které se momentálně nacházejí v různé fázi přípravy.

Velké naděje vzbuzuje seriál HBO The Last of Us, na kterém scénárista hry Neil Druckmann spolupracuje s tvůrcem série Černobyl Craigem Mazinem. Největší hody budou mít fanoušci série Resident Evil. Kromě nových filmů se chystají dva seriály z produkce Netflixu – jeden hraný, druhý animovaný.

The Last of Us

Pod Netflixem má vzniknout mimo jiné i seriál Assassin’s Creed. Pro Amazon mají tvůrci Westworldu natočit seriál Fallout. Uvidíme, kolik se toho povede přeměnit ve finální dílo a o jak kvalitní podívanou nakonec půjde. Oproti filmovým jednohubkám mají však několikadílné řady daleko větší potenciál zachytit kouzlo herních příběhů.



4. Remake Mafie se povedl

Mafia: Definitive Edition

Jedním z nejpříjemnějších překvapení letošního roku bylo i nečekané ohlášení a vydání remaku původní české hry Mafia z roku 2002. Titul platí za masově nejoblíbenější českou hru u nás. Mnohé z hráčů potěšil i český dabing, který v remaku nechybí. Jakkoliv můžeme mít k některým aspektům letošní hry výhrady, ta se jako celek rozhodně povedla a její příchod působil jako balzám na duši uprostřed náročného roku. Tvůrcům ze Studia Hangar 13 držíme palce, ať jsou jejich nadcházející projekty minimálně stejně tak dobré.

5. Streaming konečně i v Česku

Streamování her od Microsoftu xCloud

Mezi špatnými zprávami roku 2019 jsem uváděl, že absence streamovácích služeb v Čechách už začíná být dost na pováženou. Je tedy fér přiznat, že s letoškem se situace začíná konečně zlepšovat. Nadále sice nemůžeme vyzkoušet Playstation Now, zato k nám konečně dorazila Google Stadia, která od svého problematického startu ušla notný kus cesty.

V Česku dále odstartovala se Steamem spojená streamovací platforma GeForce Now i podobná novinka od Microsoftu, pro kterou se vžilo označení xCloud. Ačkoliv streaming má oproti hraní offline stále řadu nevýhod, je rozhodně sympatické, že hry jsou díky němu dostupnější už i v Česku.

6. IO Interactive připravují hru s Jamesem Bondem.

Nechci nové hře od IO Interactive přinést smůlu podobně, jako když jsem se v této rubrice v roce 2017 těšil na nové Avengers, kdy jsem vybízel k opatrnému optimismu a výslovně psal: ,,Square není EA ani Activision a chystané hry by se tak nemusely stát prvoplánovou ždímačkou hráčských peněženek.“ Byl jsem to ale naivní hlupák.



Spojení tvůrců Hitmana a tématiky Agenta 007 je však natolik perfektní, že je těžké nebýt z ohlášeného projektu nadšen. Těžko byste momentálně hledali povolanější studio, které by se mohlo lépe zhostit úkolu přivést populární postavu do moderní videohry. O novince víme zatím pouze to, že se má zaměřit na začátky Jamese Bonda.

Na druhou stranu je těžké si ji představit bez hitmanovských systémů, pomocí nichž se snažíte splynout s davem a infiltrovat střežená místa. Snad se projekt vydaří a studio konečně dosáhne finančního úspěchu, který si za svůj talent beze sporu zaslouží.

Každopádně podobných příjemných překvapení bylo letos více a nadšené „No konečně!“ jsme mohli zakřičet více než jednou. Radost nám udělala třeba chystaná Final Fantasy XVI, nečekané ohlášení duchovního nástupce Dead Space s názvem Callisto Protocol, připravovaný návrat kultovní střílečky Perfect Dark a kickstarterový následovník legendárních Suikodenů Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. A to není zdaleka vše. Co potěšilo vás?