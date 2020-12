Steam vyhlásil své nej hry roku 2020, překvapí málokoho

Jak už bývá smutným zvykem, Steam nesestavil klasický žebříček stanovený na základě jasně pojmenovaných pravidel, ale vychrlil jen několik suchopárných seznamů. Například v kategorii nejvíce vydělávajících her tak nenajdeme ani hrubé odhady čísel, a tak není možné je jakkoliv porovnávat. Tato kategorie mimochodem překvapí jen málokoho – mezi těmi úplně nejvýdělečnějšími tituly najdeme zavedené klasiky jako Counter-Strike: Global Offensive, Destiny 2, DOTA 2, Grand Theft Auto V, Monster Hunter: World, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Red Dead Redemption 2 či Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Z novinek se do seznamu dostaly jen Among Us, Cyberpunk 2077, Doom Eternal a Fall Guys.

Life is Strange 2 bychom mezi nejpopulárnějšími hrami roku asi nečekali.

Na zbylé kategorie se můžete podívat na této adrese , osobně mě v něm zaujaly jen dvě věci. Jednak fakt, že se na Steamu skvěle daří i hrám, které jsou zastoupeny i v Game Passu a lidé si je tak mohou pořádně vyzkoušet jen za pár korun. Za druhé pak přítomnost loňského Life is Strange 2 mezi vůbec nejhranějšími hrami roku. Ano, jeho první epizoda se sice nedávno stala free 2 play, ale i tak je mi záhadou, že tato konverzačka o dospívání a lidských právech (viz naše recenze) porazila mainstreamové hity jako Fall Guys, Doom: Eternal nebo Apex Legends.

A s kterou hrou jste letos nejvíce času strávili vy?