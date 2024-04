Šest nejočekávanějších her, které vycházejí v květnu

1. Paper Mario: The Thousand-Year Door

23. května

Switch

Tady není moc co řešit. Pokud vlastníte konzoli Switch, pravděpodobně máte rádi hry s Mariem a Paper Mario: The Thousand-Year Door patří k těm nejlepším. Jde o poměrně věrný remake původního akčního RPG, které před dvaceti lety vyšlo na konzoli GameCube.

Paper Mario: The Thousand-Year Door

Hra láká kromě papírové estetiky na humor a akčně pojaté tahové souboje. Novou verzi už nějakou dobu hrajeme, více vám napoví naše první krůčky v komentované galerii.

2. Ghost of Tsushima: Director’s Cut na PC

16. května

PC (dříve vyšlo na PS4 a PS5)

české titulky

Vynikající samurajská akce Ghost of Tsushima se konečně podívá také na PC, a to ve verzi Director’s Cut. Po herní stránce je to v dobrém slova smyslu „samurajský Assassin’s Creed“, pro více informací si přečtěte naši recenzi na Bonuswebu.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut – obrázky z PC verze

Co se PC verze týče, vyjde na Steamu i Epicu a přinese obvyklé vylepšení v podobě odemčené snímkovací frekvence, podporu DLSS 3 / FRS 3 či XeSS a půjde si ji vychutnat i na ultraširokých zobrazovačích (a to až tří monitorů s poměrem stran 48:9). Samozřejmostí je hraní na klávesnici a myši, nicméně kdo připojí playstationový DualSense, může se těšit na všechny „smyslové“ funkce.

Port kutí profíci z Nixxes Software, kteří od roku 2021 spadají pod Sony a portovali naposledy Horizon Forbidden West Complete Edition.