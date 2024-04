World of Warcraft: Dragonflight se rozloučí remixem Mists of Pandaria

Ve středu 24. dubna bude na evropských serverech zahájena závěrečná, čtvrtá sezona současné expanze Dragonflight. Namísto nového obsahu upraví ten stávající, například změní obtížnost u dungeonů (kompletní seznam změn).

Událost nazvaná Dark Heart příběhově uzavře 7. května celý Dragonflight a připraví podhoubí pro nadcházející The War Within. A 16. května si půjde znovu užít celou expanzi Mist of Pandaria s novými pravidly.

World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria je časově omezený event, který poběží na samostatných serverech. Po jeho skončení se ovšem všechny postavy převedou i se získaným lootem.

Warcraft Remix: Mists of Pandaria

Remix umožní prožít celou expanzi ve zrychleném tempu – začíná se na úrovni 10 a končí na 70. Ke hraní nebude třeba vlastnit žádnou expanzi, postačí aktivní předplatné. A i bez něj si lze zahrát až na úroveň 20.

Sílu herních postav výrazně navýší nové drahokamy s rozličnými efekty a také plášť, jehož síla se neustále navyšuje a sdílí se s případnými dalšími vytvořenými postavami.

Hraním půjde získat nejenom starou, těžko dostupnou výbavu, ale i nové barevné varianty či nikdy nevydané kousky. Nepotřebné věci se promění na novu měnu, která poslouží k nákupu kosmetických předmětů sdílených napříč hráčskou kolekcí.