Streamer 24 hodin zabíjel jediného bosse, úspěch pořádně oslavil

Kai Cenat, jeden z nejpopulárnějších streamerů platformy Twitch, se po dvou letech od vydání rozhodl pokořit vynikající akční RPG Elden Ring (naše recenze). To vedle originálního fantasy světa a vynikajícího soubojového systému proslulo především nekompromisní obtížností. Aby se dostali k vyvrcholení příběhu, musí se hráči pořádně ohánět, některé vedlejší výzvy jsou pak jen pro sadomasochistické labužníky.

Hraní Elden Ringu je pořádný nápor na nervy.

Jednou z takových je pak záporačka Malenia, která je tím nejdrsnějším bossem z celé hry. Ano, najdou se i experti, kteří si z tohoto souboje dělají legraci (viz náš článek), pro většinu lidí jde ale o takovou herní maturitu, že by si její zdolání nejraději napsali i do životopisů. I proto se populární streamer, který se celosvětově proslavil tím, že kvůli nezvládnuté propagační akci způsobil paniku na newyorském Union Square (viz náš článek), rozhodl dohnat velký rest a hru pokořit. Své rozhodnutí poté mnohokrát proklel, ale sta tisícům diváků se postaral o škodolibou zábavu.

Během své zhruba 165 hodinové snahy zemřel víc než šestnácetkrát, o podstatnou část z tohoto počtu ho připravila právě Malenia. Na ní se zasekl na dlouhých 24 hodin, a i když obvykle pro potřeby internetové show své emoce expresivně přehrává, jeho frustrace byla tentokrát opravdová. Třeba když po desítkách marných pokusů zjistil, že souboj má ještě druhou fázi:

Kai Cenat defeated Malenia nearly 120 hours into the stream without realizing there was a Phase 2 of the boss in Elden Ring 😭 pic.twitter.com/goQwi4ZcFt — ryan 🤿 (@scubaryan_) May 15, 2024

Nakonec se mu to přeci jen podařilo, což s přáteli pořádně oslavil:

KAI CENAT DEFEATS MELANIA AFTER 24+ HOURS OF ATTEMPTS ON ELDEN RING! pic.twitter.com/sx1zC5U0qc — X Public Freakouts (@XFreakouts) May 17, 2024

Ano, pro nezaujatého diváka to může působit poněkud úsměvně, ale vypjaté emoce ke hrám jednoduše patří, ať už jde o Mistrovství světa v hokeji, vyvrcholení fotbalové ligy nebo mačkání čudlíků na ovladači.

Každopádně i když dokázal zdolat ten nejdrsnější souboj, Kai Cenat s Elden Ringem hotovo ještě nemá. Již příští měsíc totiž vyjde netrpělivě očekávaný datadisk Shadow of the Erdtree (viz náš článek).