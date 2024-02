Nejoceňovanější hra všech dob brzy dostane přídavek. Podívejte se na ukázku

Dva roky staré akční RPG Elden Ring (naše recenze) je tou vůbec nejoceňovanější hrou v historii (viz náš článek), daří se mu navíc i finančně, když k dnešnímu dni prodalo už přes 20 milionů kopií. Vývojáři by byli sami proti sobě, kdyby se na úspěšné hře nepokusili ještě něco vydělat, od prvního oznámení chystaného datadisku Shadow of the Erdtree však o něm nebylo oficiálně vůbec slyšet.

To se teď konečně změnilo s prvním pořádným trailerem, který konečně natěšeným fanouškům ukázal nejen jeho příběhové pozadí, ale i přibližné datum vydání.

Děj se bude točit kolem Miquella, bratra ikonické záporačky Melanie, kterou dokázali porazit pouze ti nejlepší. Co se náplně týče, vypadá to prostě jako klasický datadisk, který nabídne vše, co hráči milovali už na původní hře.

Nejdůležitější oznámení tak je především datum vydání. Zakroužkujte si v kalendářích 21. června, kdy se Shadow of the Erdtree objeví na všech platformách, kde vyšel i Elden Ring (ano, tedy i na minulé generaci konzolí) za cenu kolem 1 000 Kč.