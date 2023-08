Budu rozdávat dárky, hlásil influencer. Akce se zvrhla, zasahovala policie

Kai Cenat je známý jako influencer na platformách Twitch a YouTube. „Policie ho vzala do vazby, nyní zvažuje možná obvinění z trestných činů, například z podněcování k výtržnostem,“ uvedl šéf oddělení newyorské policie Jeffrey Maddrey.

Policisté se snažili zvládnout dav tisíců lidí, kteří se na Union Square shromáždili právě kvůli Cenatovi. Páteční záběry z televizního zpravodajství ukazují, jak se dav šplhá po vozidlech, hází židlemi či páchá další výtržnosti.

Křičící teenageři házeli předměty po sobě i do oken aut a běhali ulicemi. Jedni dokonce odpalovali hasicí přístroje. Další bušili do boku městského autobusu. Informace přinesl portál The Guardian.

Dav postupně zablokoval dopravu v několika přilehlých ulicích, přestože se akci snažilo zvládnout velké množství policistů. Kontrolu nad většinou oblasti se policii podařilo získat až v 17:30 místního času. Poté už řešili jen drobné potyčky, při nichž převážně mladí lidé házeli na policisty láhve a dokonce i květináče. „Policie několik lidí zatkla,“ uvedl Maddrey, aniž by uvedl podrobnosti nebo čísla.

Šéf policie dodal, že také městský autobus plný zatčených osob se stal terčem útoku. Na jeho ochranu muselo zakročit více policistů. Řadu lidí policie odvedla v poutech.

Přijďte všichni!

Influencer Cenat ohlásil akci na svém Instagramu, když zveřejnil obrázek propagující rozdávání zboží v pátek v 16:00 tamního času v parku. Na jeho akci dorazil i devatenáctiletý Skylark Jones s kamarádem. „Pokusili jsme se získat něco z rozdávaných věcí, ale nedostali jsme se nikam,“ uvedl.

Na místě byly davy lidí, začali po sobě házet láhve. Ještě než se influencer Cenat objevil na místě, na náměstí byl už značný rozruch. Mladý muž jménem Angel, uvedl, že na místě čeká od půl dvanácté dopoledne. „V jednu chvíli bylo v parku tak plno, že jsem se bál, že nebudu moci dýchat, a tak jsem se raději přesunul dál,“ uvedl.

Cenat svou akci završil tím, že s doprovodem vystoupil z vozidla a prodral se mezi lidmi do parku, kde se ocitl uprostřed jásajícího a strkajícího se davu. „Pro jeho bezpečnost jsme ho však museli odvést,“ uvedl policejní důstojník. Na videích zveřejněných na sociálních sítích a pořízených ze zpravodajských vrtulníků bylo vidět, jak dav influencera zvedli přes plot, poté ho policie odvezla.

Jednadvacetiletý influencer Cenat je tvůrcem videí, která sleduje 6,5 milionu lidí na Twitchi, kde pravidelně živě vysílá. Má také 4 miliony odběratelů na YouTube, kde zveřejňuje videa o každodenním životě a komedie. Jeho 299 videí na YouTube nasbíralo více než 276 milionů zhlédnutí. V prosinci získal na 12. ročníku Streamy Awards titul streamera roku

„S podobnými akcemi jsme se setkali už dříve, ale nikdy ne v takové míře,“ uzavřel podle The Guardianu Jefrrey Maddrey z newyorské policie.