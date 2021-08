„Mekáčové" ovladače pro PlayStation 5 nebudou. Sony je zakázalo

Už je to 50 let, co se v Austrálii objevila první restaurace McDonald’s. K příležitosti oslav tohoto výročí si tak populární fastfood připravil soutěž o tematicky laděné ovladače pro PlayStation 5. McDonald’s tuto speciální edici o pouhých 50 kusech nabarvil do firemních barev a přidal obrázky hamburgeru a hranolek.

Brzy na to měl následovat oslavný stream, kde si chtěl australský McDonald’s přizvat lokální streamery a rovněž je vybavit touto limitovanou verzí ovladače pro PlayStation 5. Jeden ze zmíněných 50 kusů pak mohl kdokoliv získat jednoduše sledováním daného streamu.

V případě takto globálně známých gigantických firem by se mohlo zdát, že mají právní stránku věci už dávno vyřešenou, než s něčím takovým půjdou ven. Jenže jak se krátce po oznámení „mekáčových“ gamepadů ukázalo, Sony o této akci nemělo žádné tušení. Předem prohranou právní bitvu tak raději sám McDonald’s raději rychle vzdal a veřejně se omluvil.

„Firma Sony neautorizovala použití jejich herního ovladače v v našich reklamních materiálech a my se omlouváme za nepříjemnosti, které to způsobilo. Náš stream se odkládá a v soutěžních cenách ovladače pro PlayStation 5 nebudou“, stojí ve vyjádření firmy pro australský server Press Start.

Následně se ještě McDonald’s snažil vysvětlit situaci pro portál IGN. Zástupci firmy přiznali, že snímek ovladače společně s popisem akce, kde jej firma chtěla rozdávat, unikl na internet omylem. Fastfoodový gigant ve skutečnosti neměl plány jej využít v reklamní kampani a šlo pouze o interní návrh.



Oficiálně tak stále zůstávají ovladače pro PlayStation 5 pouze ve třech barevných verzích. Původní bílou nedávno doplnily černá a rudá. S přihlédnutím k vývoji u předchozí generace, kdy byly ovladače nakonec dostupné v mnoha grafických stylech a barvách se nebojíme toho, že bychom se časem nedočkali nějakých dalších verzí i u „pětky“.

Sony se jinak podobným neobvyklým spolupracím nebrání. Nedávno se tak například objevila limitovaná edice tenisek od značky Nike, které jsou nabarveny ve stylu PlayStationu 5 a nesou i jeho logo. Firma za ně chtěla 110 dolarů (asi 2 300 korun) a podle všeho se po nich zaprášilo stejně rychle, jako po samotných konzolích.