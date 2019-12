Vítězem herních Oscarů se stala Sekiro. Microsoft ukázal nový Xbox

Letošní ceremoniál Game Awards se nesl v podobném duchu jako předchozí ročník. Předávání cen bylo poněkud zastíněno kanonádou trailerů, oznámení a marketingových sdělení všeho druhu. Hlavní cena pro samurajskou akci Sekiro: Shadows Die Twice byla sice překvapením, hra si jí však vybojovala zaslouženě. Titul bodoval i v kategorii nejlepší akční adventura.

Konkurenční Control proměnil pouze nominaci za nejlepší umělecké zpracování, zatímco Death Stranding si odnáší ocenění za nejlepší hudbu, herní režii a herecký výkon Madsen Mikkelsena. Super Smash Bros. Ultimate zvítězila v kategorii bojovek, v rodinných hrách jí však porazil stájový kolega Luigi’s Mansion 3. Překvapivý hit Disco Elysium si odnesl sošky za nejlepší nezávislou hru, nezávislý debut, příběh a RPG. Vzhledem k tomu, že si hra odnesla nejvíce sošek, je její absence mezi nominovanými v kategorii za nejlepší hru roku o to více zarážející.

Ocenění se dočkaly i Devil May Cry 5, Apex Legends, nebo československý Beat Saber, který tak proměnil po loňské nominaci svůj druhý pokus. S prázdnou naopak odešel Resident Evil 2 anebo Outer Worlds. Seznam vítězů všech ocenění najdete níže.

Game Awards zavedla také samostatnou kategorii nejlepší hry roku podle názoru hráčů. Ti vybírali z nominovaných skrze internetové hlasování ve třech kolech. Hlasovat šlo pomocí svého účtu na Facebooku či Twitteru. Vítězem se stalo taktické RPG Fire Emblem: Three Houses, které ve finále porazilo Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate a Star Wars: Jedi Fallen Order. Fire Emblem kromě tohoto ocenění bodoval i v kategorii strategií. Volba hráčů byla zajímavým obohacením ankety, která je jinak v rukou zahraničních kritiků.

Trailer za trailerem

Větší část z více než tříhodinové show sestávala z velkého množství upoutávek a oznámení. Tím nejzásadnějším byl první pohled na konzoli nové generace od Microsoftu. Ta se jmenuje Xbox X Series a zahrajete si na ní mimo jiné i exkluzivitu Hellblade 2: Senua’s Saga od Ninja Theory. Jak název konzole napovídá, na zvěstech o více typech nové konzole bude nejspíš něco pravdy. Nový Xbox vyjde na konci příštího roku společně s Halo: Infinite. Kdy se dočkáme nového Hellbladu zatím není jasné.

Mezi zásadnější oznámení se počítá i první ukázka na Wolf Among Us 2 od Telltale Games sestávajících z nových lidí. Ti však na hře spolupracují s vývojáři z původního týmu. Majitele Switche bude zajímat nový trailer na No More Heroes 3 a japonské RPG Bravely Default 2 od tvůrců Octopath Traveler. Obě hry jsou plánované na příští rok.

Velký potlesk sklidila upoutávka na Ghost of Tsushima, demonstrující překrásnou grafiku, filmečky, jízdu na koni a souboje. Hra vyjde v létě příštího roku pouze na Playstationu 4. Vynikajícím trailerem se prezentovala i děsivá hra Sons of the Forest.

Need for Speed vyzve na souboj novinka Fast & Furious: Crossroads, kde nebude chybět Vin Diesel anebo Michelle Rodriguezová. Historicky první hrou, která je oficiálně vyvíjena pro Playstation 5, se stala „looter-slasher“ akce Godfall. Má debutovat na konci příštího roku na nové konzoli od Sony a Epic Game Store.

Fenomén League of Legends se příští rok pokusí rozšířit svoje už tak masivní publikum pomocí odboček cílených na jednoho hráče. Ruined King má být tahové RPG a Convergence plošinovka. Obě vyjdou i na konzole.

Povedených trailerů se dočkaly také remake Final Fantasy VII, plošinovka Ori and Will of the Wisps, anebo Gears Tactics, která vyjde už 28. dubna. Datum vydání má i žraločí RPG Maneater, které si na nás brousí zuby 22. května. Zajímavě vypadá i trailer na čínskou sekačku Naraka Bladepoint, která se na první pohled inspiruje hrami od Platinum Games.

Neméně pozoruhodná byla upoutávka na novinku Weird West, jíž mají na svědomí autoři Prey a Dishonored. Akční RPG viděné seshora zaujme mimo jiné stylizovanou grafikou. Novou upoutávkou se pochlubili i autoři Humankind, která hodlá konkurovat Civilizaci. Ve hře bude mít každý hráč vlastního avatara, který půjde upravit dle libosti.

Fanoušky Icewind Dále potěší oznámení na D&D: Dark Alliance, jež má vyjít příští rok. Upoutávka nám toho ale mnoho neprozradila. Na nové taktické vojenské střílečce Nine to Five zase spolupracují někteří vývojáři ARMA 3, ani tady však z upoutávky nejsme příliš moudří. To samé lze říct i o novince New World. Cenu za nejhorší trailer konference by pak mohl získat Prologue, z nějž nešlo vyčíst opravdu absolutně nic.

Nechyběla ani záplava oznámení všemožných DLC a eventů. Mimo jiné pro hry jako Control, Apex Legends, Magic: The Gathering, Mortal Kombat 11, Warframe, The Elder Scrolls Online a Fortnite. Poslední zmíněný chystá ambiciózní event, kde režisér JJ Abrams živě představí krátkou scénu z nových Hvězdných válek.

Kromě těchto sdělení marketingového rázu se v rámci programu Global Gaming Citizen dočkal skeče i súdánský uprchlík tvořící hru s touto tematikou, afghánská uprchlice, která se snaží vytvořit hru o superhrdinkách a zlepšit tak postavení žen ve společnosti, válečný veterán, jemuž pomáhá hraní překonat duševní problémy, hluchá dívka hrající Fortnite a sirotek vytvářející hru o depresi.

Game Awards nabídli vcelku zábavnou podívanou srovnatelnou s loňským ročníkem, posouvají se však více směrem k tradiční konferenci nežli k oslavě kreativity nejlepších herních vývojářů letošního roku. To hraje na Game Awards jednoznačně druhé housle. Stojí za to i připomenout, že v rámci probíhajícího Game Festivalu hráči mohou na Steamu hrát časově omezená dema.