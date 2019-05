RECENZE: Rage 2 je dobrá střílečka v pustém a nudném světě

Z recenzování videoher se stala trochu jednotvárná aktivita. Mohou za to především vývojáři a vydavatelé, kteří nám servírují videohry jako přes kopírák. Téměř každý druhý titul je dnes akce v otevřeném světě s ovladatelnými vozidly a s prvky z her na hrdiny. Jenom za tento rok do tohoto žánru spadá Far Cry: New Dawn, Metro Exodus, Crackdown 3 nebo Days Gone.

Rage 2

Jasně, kvalita těchto her je různorodá, ale ať se vám to líbí, nebo ne, respektive jestli si to přiznáte, nebo nad tím budete prskat a oponovat, je náplň těchto videoher téměř identická. Se svou postavou běháte nebo jezdíte po mapě, plníte hlavní i vedlejší úkoly, získáváte nové schopnosti a vylepšujete si zbrojní arzenál. A tak stále dokola až do zblbnutí. A teď je tu střílečka Rage 2, která řady zástupců tohoto módního žánru rozšiřuje.

První díl byl celkem obstojnou akcí od respektovaného studia id Software, které stojí za kultovními sériemi stříleček, jakými zcela jistě jsou Doom, Quake nebo Wolfenstein. Díru do světa však neudělal, a tak původní tvůrci přenechali vývoj kolegům z Avalanche Studios, kteří mají na vědomí šílenou sérii Just Cause. Právě jejich práce na třetím díle id přesvědčila o tom, že jsou ti správní pro tuto práci. Inu, máme jiný vkus než kluci a holky z id, ale budiž.

Rage 2

Pod jejich dohledem nakonec Avalanche Studios překvapivě úplně nepohořeli, ale nepředbíhejme ještě. Příběh hry se odehrává 30 let po událostech jedničky v roce 2165. Na zdevastovaný povrch plný banditů a mutantů se vrátili padoušští rádoby-nacisté Authority vedení generálem Crossem. Chtějí totiž opět vládnout. Toť vše k příběhu, který je bezvýznamný a nedůležitý.

Poušť, les i bažina

Pokud jste originál nehráli, užijete si dvojku bez problémů. Příznivci původního Rage budou akorát obohaceni tím, že poznají několik vedlejších postav či zbraň wingstick, variaci na bumerang. Hlavním hrdinou nebo hrdinkou je Walker, poslední z rangerů, jehož pohlaví si na začátku zvolíte sami. Vzápětí budete svědky okamžité popravy zástupce druhého genderu. Po zcela lineárním a nutno přiznat i povedeném, vtahujícím a dosti akčním začátku se vám otevře celý svět rozdělený do několika regionů.

Rage 2

Byť je většina prostředí písečná poušť, podíváte se i do zalesněné oblasti nebo bažiny. Herní náplň se dělí na hlavní dějovou linku a vedlejší a až nepříjemně se opakující vedlejší aktivity. Příběh obsahuje několik misí, které budete plnit pro své společníky, kteří vás nakonec nasměrují až k finálnímu zúčtování s generálem.

Všechny tyto mise jsou v pohodě a baví. Vždy si dojedete pro zadání, splníte ho a pokračujete dál. Životnost kampaně je uměle prodloužená tím, že zpřístupnění všech příběhových úkolů vyžaduje získání důvěru parťáků. Tu získáte tak, že pro ně budeme plnit vedlejší mise a tím vám u nich porostou levely.

Příběhová kampaň jako taková je totiž až překvapivě krátká a do pěti hodin ji máte sfouknutou bez větších komplikací. Pokud budete chtít splnit vše ostatní, přičtěte si maximálně šest nebo sedm hodin navíc. Celkově tedy před sebou máme titul, který s životností oproti konkurenci nepochodí. Na druhou stranu ne všichni hráči chtějí tajtrlíkovat u jedné hry 50 hodin, že?

Příběhové mise tedy baví hlavně proto, že je akční náplň hry ve smyslu přestřelek naprosto bombastická. Má totiž drive, tah na branku nebo šťávu. Říkejte si tomu, jak chcete

Přestřelky ve stylu Dooma

Ze všeho nejvíc připomíná restart Dooma z roku 2016. V tomto směru se dohled id Software přehlédnout nedá. Hra totiž přímo vyzývá k tomu, abyste opustili bezpečí krytu a po hlavě se vrhli na nepřátele. Když je zabijete, vypadnou z nich krystaly Feltrine sloužící nejenom jako měna, ale také k částečnému doplnění zdraví. Rambo styl je tedy v Rage 2 ten správný styl. Žádné otravné a pomalé plížení není potřeba.

Rage 2

Každý headshot navíc doprovází krásné čvachtavé „mlasknutí“ mozku rozprskávájícího se pod náporem kulek nebo jiných projektilů. Ach, jak uspokojivé! Nepřátelé nemají kdovíjak propracovanou umělou inteligenci, ale jsou agresivní a vytrvalí. Akce je jedním slovem parádní, přestřelky jsou zběsilé a mají spád. To je největší tahák hry. Pokud chcete dobrou střílečku, dostanete ji.

Zbrojní arzenál je silný. Najdete v něm pistoli, brokovnici, samopal, plasmový kanón, odpalovač gravitačních šipek, a pokud máte deluxe nebo sběratelskou edici, tak i legendární BFG 9000 z Dooma.

K tomu si připočtěte velký počet schopností vašeho obleku. Můžete protivníky odhodit tlakovou vlnou, vyskočit do vzduchu a při drsném dopadu všechny kolem rozmetat na kousky nebo vystřelit dočasný štít. Naučíte se rychlý úskok výborný pro vyhýbání se raketám nebo dvojitý výskok, díky kterému se dostanete do těžko dostupných míst plných skrytých předmětů. Vaše speciální schopnosti jsou prostě super.

Vozový park docela překvapil. Sice je nejpovedenějším kouskem vaše základní buggyna Phoenix, ze které si lze díky vylepšením udělat v podstatě obrněné pojízdné dělo, ale i další vozidla potěšila. Ať už je to vznášedlo, se kterým můžete létat, rychlá motorka, silný tank nebo monster truck, který slouží k vytahování a drcení menších aut. Ovládání vozidel je docela pohodové. Jenže pak jsou tu vedlejší mise v otevřeném světě.

Vedlejší úkoly jsou stále to samé. Zív

Co si budeme namlouvat, jeho zpracování není v Rage 2 nejlepší. Kdyby to byla lineární střílečka s pár jízdními sekvencemi, udělali by tvůrci podle nás lépe. Většina vedlejších aktivit je totiž hodně stereotypní. Objevování Arch, v nichž na vás čekají vylepšení a nové zbraně, je příjemné. Hra totiž exceluje v upgradování absolutně všeho. Ať to jsou vaše schopnosti, zbraně nebo vozidlo, vždy vás zlepšení potěší, protože je znát a stanete se tak díky němu citelně silnějšími.

Nejzábavnější vedlejší aktivitou je však přesto likvidace konvojů. Jde o hodně adrenalinové honičky a přestřelky ve vozidlech. Ale i ony se časem okoukají. Pak tu máme likvidaci banditů, mutantů, obrů, strážných střílen, ničení blokád na silnici, závody, střelnice, hackování a bránění vysílačů. Tak nějak jedno a to samé a stále dokola. Že se vše brzy okouká a ohraje, netřeba zdůrazňovat.

A to i pokud si budete hovět v hledání skrytých beden se zásobami a datapadů. Jako my. Nás to docela bavilo. Co se technického zpracování týče, většinou Rage 2 nepotěší. Vizuálně na tom není nic moc. Na PlayStation 4 Pro bychom se nebáli hru označit za graficky podprůměrnou nebo i ošklivou. Sice to není taková hrůza jako nedávný Just Cause 4, který běží na stejném enginu Apex, ale hezká podívaná to není.

Textury jsou rozmazané, modely postav a jejich animace kostrbaté a k tomu nesmíme zapomenout, že na vás během jízdy pustinou budou v dálce neustále vyskakovat odnikud různé předměty. Budovy, značky, porost, znáte to. Alespoň, že framerate je v pohodě. Na PS4 Pro většinou dosahuje 60 snímků za sekundu a byť není vždy stabilní, jeho kolísání je minimální. Alespoň to potěšilo.

Rage 2

Jako téměř všechny hry v otevřených světech se i Rage 2 potýká s celou řadou technických chyb a bugů. Není to takový průšvih, ale stejně nejde o nic pěkného. Vypadla nám umělá inteligence, titulky i interface, zasekli jsme se o textury a ve vzduchu viděli levitovat spoustu předmětů. Co je ale nejdůležitější, hra nám nikdy nespadla a ani jsme jí nemuseli kvůli errorům restartovat. Rage 2 si snadno oblíbí milovníci FPS, kteří si hru pořídí kvůli akci. Jako Doomovka totiž funguje více než dobře. Přestřelky jsou takové, jaké mají být.

Pokud ovšem hledáte propracovanou hru v otevřeném světě, zklame vás. Není to totiž parketa, ve které by vynikala. A konkurence je silná. Slovo závěrem: u hry jsme se přes všechny problémy a stereotyp bavili. A to je to hlavní i v postapokalyptickém světe, ne?