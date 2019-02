RECENZE: Sci-fi akce Crackdown 3 je exkluzivní tuctovka

První Crackdown, na který si určitě spousta mladších hráčů ani nevzpomene, byl svého času povedenou sci-fi akcí v otevřeném světě pro Xbox 360. Zarytí fanoušci konzolí od Microsoftu si nejspíš vzpomenou na neuvěřitelně nepovedený, ale zároveň nesmírně legrační český dabing. Dvojka s online multiplayerem byla vývar jedničky, který nemá cenu rozebírat.

Crackdown 3

V roce 2014 byla nečekaně ohlášena trojka, která, jak sami vidíte, vyšla kvůli nesčetným odkladům až po dlouhých pěti letech. Že by na ni někdo extra moc čekal, se říct nedá. Alespoň nikoho takového v redakci nemáme a ani v okolí jsme od fandů Xboxu One neslyšeli nic jako: „Tý jo, Crackdown 3 je konečně tu.“ Ale to není špatná věc, bez očekávání může hra o to více překvapit. Crackdown 3 není bohužel ten případ.

Není to překvapivě úplná kravina

Zároveň to není úplná blbost. Ze začátku je to dokonce docela zábavná sci-fi akce v otevřeném světě s lehkou příchutí cyberpunku. Nutno podotknout, že zábavnost se zvedne se sílícími schopnostmi, které si nahoníte konkrétními aktivitami.

Za úspěšné zastřelení nepřátel si zlepšíte střelbu, když jim nabančíte zblízka, zvýšíte si zase sílu. Za likvidace zlounů explozemi zesílíte svoji zručnost s výbušninami, při skákání po budovách a sbírání orbů posílíte obratnost a když budete vyhrávat závody v autech a plnit kaskadérské kousky, stanete se lepšími řidiči. Jednoduché, srozumitelné a zábavné. Nakonec budete zvedat nad hlavu auta a házet je po zástupech nepřátel. Než se ale do toho vrhnete po hlavě, zemřete. Jako vážně. Jde totiž o součást “příběhu.“

Crackdown 3

Ty uvozovky jsou tam schválně, jelikož příběh je v případě Crackdownu 3 hodně silné slovo. Celou vaši jednotku zabijí při příletu do futuristického velkoměsta New Providce. Doslova z vás zbudou jenom krvavé cáry. Super, že je budoucnost a dokážou vás naklonovat i ze zbytků DNA. Vaším hlavním úkolem je v roli jednoho z mnoha agentů s lehce odlišnými schopnostmi porazit proradnou nadnárodní korporaci Terra Nova.

Velitelem celé skvadry je, jak už nejspíš z trailerů moc dobře víte, Terry Crews v roli Jaxona. Sympatický svalovec známý z akční trilogie Postradatelní nebo ujetých reklam na nejmenovaný deodorant, je skvělý. Pokud máte rádi třeskutý humor založený na hláškách, určitě vás pobaví i v Crackdownu 3. Naneštěstí nebyl využit dostatečně, a to i když jde o hratelnou postavu. Pár vtipných videosekvencí a hlášek při hraní nestačí. Škoda.

Nedodělané béčko

Že je hra béčko, je jasné už po pár minutách hraní. To by vůbec nevadilo, protože i béčkové pojetí může být zábavné a takové hry si většinou na nic nehrají. I když byl Crackdown 3 ve vývoji déle než většina ostatních videoher, stejně působí nedodělaně. A to je horší než jakákoliv béčkovost.

Crackdown 3

Město působí prázdně a jeho obyvatelé jsou takové oživlé mrtvoly, které se v něm pohybují sem a tam. Vaším úkolem je porazit řadu neřádů, kteří tyranizují obyvatele. Zastávají role bossů, a abyste se k nim dostali, budete muset plnit řadu stereotypních úkolů. Půjde o zničení těžebních vrtů, osvobození občanů z vězení nebo třeba likvidaci jednotek okupujících nádraží. Zní to jako docela typické vedlejší úkoly, že? Jenže nejde o žádné bokovky, jedná se o náplň hlavní hry. Ta je hodně stereotypní, a pokud si budete chtít hraní užít, je potřeba ho dávkovat.

Ne všechny aktivity jsou taková hrůza. Závody po vysokých stavbách jsou stejně jako v jedničce zábavné. Dvojitý skok nemůže chybět a i trysky hodně pomáhají. Samotná akce je tuctová, když manuálně zaměříte nepřítele, hra ho už z hledáčku nespustí, takže pak stačí uhýbat, krýt se a zároveň pálit do nepřátel.

Tím nejzajímavějším na přestřelkách jsou zbraně. Dostanete se hned k několika zajímavým kouskům včetně mrazící brokovnice nebo odpalovače černých děr. Zrovna mrazící brokovnice udělá z nepřátel ledové kostky, které můžete rozdrtit pěstmi jako Sub-Zero z Mortal Kombatu. K tomu si připočtěte klasiky jako automatickou pušku, normální brokovnici nebo raketomet. Zbrojní arzenál je početný a každý si v něm nalezne svého favorita.

Za volantem je to průšvih

Vyloženým průšvihem jsou jízdní mise, které jsou nepovinné i v pojetí hry. Řídit vozy není žádný med. Ve skutečnosti je to velká otrava a mnohdy raději někam doběhnete a doskáčete, než abyste usedli za volant. Nemluvě o tom, že v Crackdownu 3 nemají auta žádná radiostanice. Jako fakt? Bohužel jo. A to i GTAčko jednička mělo na žánry bohaté radiostanice. Přitom hudba, když hraje, ať je to hip-hop, trap nebo jiné EDM, zní suprově. Bohužel skoro nehraje.

Crackdown 3

Jedinou zajímavostí, co se aut týče, zůstává agenturní měnící se vozidlo, které dokáže jezdit i po zdech. To je zajímavý prvek, který bychom ocenili jistě více, kdyby bylo ovládání vozu příjemnější. Kampaň lze hrát i kooperativně a s kamarádem je to přece jenom něco jiného. Celkově vydrží kampaň na zhruba deset hodin, což samo o sobě není málo, ale na poměry her v otevřených světech, které normálně nabízejí až trojnásobek životnosti, je to poněkud nedostačující.

Crackdown 3 má samozřejmě i klasickou kompetitivní multiplayerovou část, o které se v minulosti napovídalo už hodně. Hlavně kvůli zmiňované v cloudu vypočítávané destrukci údajně nevídaných rozměrů. Jakou míru nakonec v destrukcích cloud sehrál, říct nedokážeme. Přesto je fakt masivní. A ovlivňuje hraní. Když zničíte nepříteli půdu pod nohama, těžko na vás zaútočí. Stejně tak můžete zničit prostředí před ním a vytvořit si tak úkryt. To je ale tak všechno, co je na multiplayeru nazvaném Wrecking Zone zajímavého.

Služby od Microsoftu Crackdown 3 je hrou, která je součástí služeb Xbox Play Anywhere a Xbox Game Pass. V prvním případě to znamená, že hru spustíte z jedné verze na Xboxu One a PC s Windows 10 zároveň. V druhém, že si ji můžete zahrát ihned, pokud si tento „herní Netflix“ platíte. To nejsou vůbec špatné nabídky.

Mimochodem, online hru více hráčů si musíte stáhnout zvlášť, což nevadí, ale u konzolové videohry nejde o úplně běžný jev. To, co online klání ale obsahují, je bída bídoucí. Hra totiž nabízí jen dva režimy, které navíc nejsou ničím speciálním.

Velmi chudý multiplayer

První z nich se jmenuje Agent Hunter a jde o variaci na Kill Confirmed. Když někoho zabijete, ještě to neznamená výhru, ale pro potřebný bod potřebujete ještě sebrat jeho odznak. Hraje se v pěti proti pěti, což není kdovíjaké číslo.

Druhý mód Territories je variací na Conquest. Začíná se na dvou neutrálních půdách, které budou obsazeny po vyčerpání přiděleného počtu respawnů. Pak se boj přesunuje do dalších zón. No a to je vše. Multiplayer je tak rozhodně větším zklamáním než hlavní kampaň. Nabízí toho totiž zatraceně málo. Nějaké výběry agentů a zbraní neohromí. Arzenál je totiž momentálně chudší než v kampani. Jasně, věříme, že tvůrci později přidají dodatečný obsah, ale momentálně to fakt nestačí.

Vizuálně je na tom hra dvojsečně. Z estetického hlediska je to spíše průměr. Neony ve městě v noci krásně září, modely postav mají cel-shadový nádech, ale z ničeho si na zadek nesednete. Pokud vás ale zajímá technická stránka hry, je na překvapivě dobré úrovni. Textury jsou ostré jako břitva a hra běží na Xboxu One X při stabilním frameratu 30 fps (stačí), který se nezpomaluje. Trhnutí jsme zaznamenali vyloženě výjimečně asi dvakrát.

Vážně, Crackdown 3 není nejhezčí hra všech dob, ale její konstantní plynulost a detailní textury nelze přehlédnout. Celkově není hra nic extra, ale pokud jste věrní Xboxáci nebo si platíte službu Xbox Game Pass a můžete si zahrát novinky, za zahraní stojí. Jen nečekejte zázraky. Je to prostě spíše taková blbina, která zabaví jen na chvíli.