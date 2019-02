RECENZE: Postapokalyptický Far Cry New Dawn přidává nechtěné novinky

Far Cry New Dawn není plnotučný nový díl, ale o něco levnější, samostatně spustitelné rozšíření Far Cry 5. Do příběhu mohou snadno naskočit i ti, kteří pětku nehráli, New Dawn však má hodnotu hlavně pro ty, kteří ji dohráli. Vycházíme z konce, kdy kolem nás začaly růst jaderné hřiby. Starý svět zanikl.

Sedmnáct let poté se vracíme na místo činu s novou postavou. Jsme členem skupiny, která pomáhá napříč zničenými Spojenými státy komunitám postavit se na nohy a vybudovat novou společnost. Příjezd vlakem do fiktivní oblasti Hope Country, v níž se se Far Cry 5 a New Dawn odehrávají, však dopadne tragicky.

Far Cry New Dawn Far Cry New Dawn

Vlak přepadnou bandité, jimž velí sestry Mickey a Lou. Bohužel se plně potvrdily mé obavy. Sestry jsou sice kruté, bezcharakterní, ale jinak ničím zajímavé. Dojem nezachránily ani retrospektivy, které je mají polidštit. Jsou to zkrátka jen primitivní blbky.

Panovaly obavy, zda New Dawn není je reskin Far Cry. V tomto případě nesu dobré zprávy, protože byť potkáme i staré známé, původní hru připomíná jen pár míst, které mi utkvěly v paměti. Třeba kostel nebo věznice. Všechna však vypadají jinak a třeba i slouží jinému účelu. Za celou dobu jsem neměl pocit, že tvůrci hru po této stránce odflákli.

Z trailerů se mi nelíbila všudypřítomná růžová barva, za to však může úchylka banditů sprejovat různé vraky. Ve hře už vám to ani nepřijde. Příroda ovšem také nezahálela, probudila se k životu a opět nabízí kouzelné scenerie, byť apokalypticky laděné.

Stavíme osadu do Nového světa

Středobodem událostí je městečko, či spíše osada Prosperity. Právě zde se sdružují lidé, kteří chtějí v nové situaci žít svůj normální život. Trochu připomíná Alexandrii z Walking Dead, byť mnohem, mnohem menší.

Far Cry New Dawn

Úkolem je zastavit bandity, na což malá skupina nestačí. Spojí proto síly s ďáblem, v tomto případě s komunitou, která uctívá odkaz Otce, tedy hlavního padoucha z Far Cry 5. Její bojovníci jedou v droze blaženosti, jež propůjčuje ohromnou sílu a výdrž.

Všechno se to samozřejmě zamotá, ale můžu ještě prozradit, že všechny příběhy se uspokojivě uzavřou. Odhaduji, že zde bude ještě nějaký alternativní konec (svádí k němu jedna situace, ale nevím), ale ten, který jsem zažil já, byl překvapivě civilní a neponechával žádný prostor k dohadům. Nejzajímavější je právě zachycená proměna postavy Josepha Seeda, Otce, který věří, že ho vyvolil Bůh, aby svět očistil.

Far Cry New Dawn Far Cry New Dawn

Novinkou je vylepšování osady. Nejprve potřebujete specialisty, kteří si v městečku otevřou třeba ošetřovnu (zvyšuje maximální zdraví). A pak líh, abyste si mohli všechna místa až třikrát vylepšit. Ten získáváme dobytím stanovišť, která jsou v područí banditů. Zatím dobrý. První sporná věc je, že všechna získaná stanoviště můžete opět vyrabovat, čímž místo znovu obsadí bandité. Jen o stupeň silnější. A když místo znovu ovládnete, získáte ještě víc lihu. To je obyčejná recyklace obsahu, raději bych víc stanovišť.

Tvůrci prý přicházejí s „lehkým RPG přístupem“, což podle mě není tak úplně pravda, ale posuďte sami. U nepřátel je nově vidět lišta se zdravím a indikátor jejich síly ve čtyřech stupních (I, II, III a korunka). Stejné indikaci podléhají i vaše zbraně. Pokud chcete hrát na pohodu, proti nepřátelům dejme tomu třídy III je dobré mít zbraně na stejné úrovni. Problém je samozřejmě v surovinách.

Far Cry New Dawn

Vzhledem k tomu, že mě bavilo objevovat bunkry, k nimž se váže nějaká hádanka, abyste se dostali dovnitř, měl jsem materiálu dostatek. Jenže bunkr neobsahuje všechny typy surovin. Byl jsem tak téměř na konci hry a do finále jsem si chtěl vzít kulomet z nejlepšího tieru a posílit maximální zdraví.

Musel jsem proto rabovat už dobyté základny, abych získal prostředky pro vylepšení. Zpřístupnil jsem si poslední řadu zbraní, ale ouha. Na výrobu kulometu mi chyběly materiály, které se získávají primárně z expedic (výpravy za výbavou, o nich později). Šel jsem tedy ještě na jednu expedici, které se mimochodem také dají hrát znovu na vyšší obtížnost. A nakonec měl materiál přesně na onen kulomet.

Far Cry New Dawn Far Cry New Dawn

Zatímco tak do dvou třetin bylo vylepšování ještě celkem zábavné, následně už bylo vidět, že má jediný cíl: zdržovat. Nic než umělé natahování herní doby to není. V tomto kontextu působí hrozně možnost kupovat si balíčky se surovinami a talentové body za skutečné peníze, ale to muselo být Ubisoftu jasné, jak moc to ve hře s craftem bije do očí.

Grind vás však čeká pouze v případě, že si budete chtít otevřít všechny zbraně, což je zbytečné, a vylepšit základnu ve všem na maximum. Ani jedno nepotřebujete. Suroviny mají svůj primární zdroj, ale jsou i alternativní cesty, například směna kožešin ze zabitých zvířat či shozené zásoby z letadla.

Z chyb bych zmínil ještě umělou inteligenci nepřátel, kteří občas sice překvapí tím, že hodně nadbíhají, na druhou stranu mají podezřele často totální výpadky. Kolikrát se mi stalo, že zmateně pobíhali přímo přede mnou a moji přítomnost registrovali až v momentě, když jsem do nich začal pálit.

Far Cry New Dawn

Co se expedic týče, jsou to výpravy po celých Spojených státech. Přiletíte vrtulníkem na místo a pokoušíte se nepozorovaně dostat k označenému balíčku. Po jeho sebrání máte chvilku na útěk, protože po aktivaci GPS po vás půjdou nepřátelé z okolí jako vzteklí psi. Je třeba se prostřílet k místu extrakce a než přiletí vrtulník, odrazit všechny nepřátele. Hlavní výhodou expedic je změna prostředí.

Far Cry New Dawn Far Cry New Dawn

Z kladů bych naopak zmínil postapokalyptický svět. Bavilo mě procházet se, respektive projíždět se krajinou, osvobozovat stanoviště (jen napoprvé, abychom si rozuměli) a postupně objevovat nové postavy. Opět jsou zde guns for hire, tedy specializovaní pomocníci a jejich příběhy. Taková babka Nana s odstřelovací puškou, která se představí stylem „tělo jako třicítka, ksicht jako šourek, co zůstal několik dní ležet na slunci“, to je síla. New Dawn je zkrátka hodně svérázná hra, ale nečekejte svět, který se bere úplně vážně. Je to zkrátka Far Cry.

Perfektní bylo hledání přístupů do bunkrů, škoda, že jich bylo tak málo. Zažijete gladiátorský turnaj i mise, u nichž se tají dech. V tom jsou tvůrci dobří. Výborná je také optimalizace, hra šlape opravdu parádně (nároky jsou stejné jako u Far Cry 5).

Far Cry New Dawn

Dobrý pocit jsem měl i ze střelby. Konkrétní zbraně už sice nelze dál vylepšovat o optiku, zásobník a tlumiče (lze ovšem plošně vylepšit účinnost), ale je zde i pár nových kousků jako „pilomet“ (kotouč zasáhne i druhý cíl poblíž). Já však zůstal věrný kulometu ve všech tierech. Jen jsem se musel tentokrát obejít bez tlumiče.

Velká škoda, že to není regulérní díl, kterému by byla věnována větší péče. New Dawn jsem dohrál za nějakých jedenáct hodin. Jasně, nemám vše v základně vylepšené na maximum a neobjevil jsem ani všechny parťáky, na druhou stranu rabovat znovu známá místě mě už neláká. Přesto si myslím, že pokud vás bavil Far Cry 5, bude vás bavit i New Dawn a stojí za to si ho kvůli rozuzlení zahrát. Když si dobře rozmyslíte, do čeho investujete suroviny a co opravdu potřebujete, usnadní vám to průchod.