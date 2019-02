Ubisoftu se daří, Far Cry vydělává víc než Assassin’s Creed

Firma Ubisoft vydala finanční zprávu pro své akcionáře, z níž je patrné, že se firmě daří prakticky na všech frontách. Klíčové jsou pro ně především značky Far Cry, Assassin’s Creed, Ghost Recon a The Division, které se prodávají po milionech kusů. Loni přitom vyšly nové díly prvních dvou zmíněných sérií a sklidily chválu jak od kritiků, tak i od samotných hráčů.

Assassin’s Creed Odyssey

Trochu překvapivá je však informace, že ambiciózní Assassin‘s Creed: Odyssey se neprodává tak dobře jako poněkud méně vážně pojatý Far Cry 5. Tomu se loni totiž vedlo až nad očekávání dobře a stal se čtvrtou nejprodávanější hrou roku 2018. Přesná čísla prodaných kusů bohužel Ubisoft nezveřejnil.

V žádném případě to neznamená, že by snad s prodeji Assassin‘s Creed panovala nespokojenost, ostatně hra není na trhu tak dlouho, ale zabíjení šílených kultistů evidentně zajímá více lidí než historický výlet do starého Řecka. Žádný div, že jsme se proto ihned dočkali menšího spin-offu v podobě postapokalyptického New Dawn (naše recenze).

Jestli však s něčím panuje zklamání, tak je to závodní hra The Crew 2, které k oblibě nepomohly ani závody letadel a motorových člunů (viz naše recenze).