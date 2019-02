Nastává herní svátek, vychází rovnou několik netrpělivě očekávaných pecek

Vedle předvánočního období bývá únor, co se herních novinek týče, tou nejvíce našlapanou částí roku. A ani letošek není výjimkou. Tentokrát se to dokonce tak sešlo, že několik očekávaných pecek vychází rovnou v jeden den. Pojďme se na ně podívat blíže.



Metro Exodus

Tím největším hitem je určitě nový díl série Metro. Po dvou lineárně koridorových dílech tentokrát autoři přenesli příběh do otevřeného světa, což se ukázalo jako geniální nápad. V naší recenzi jsme hru vynesli do nebes, přirovnali ke kultovnímu Half-Lifu 2 a kdyby měla lepší příběh, mohla z toho být rovná stovka. Slova chvály se však na nové Metro valí ze všech stran, aktuální skóre na agregátoru Metacritic je 84 %. Jediné, co by vás snad od hry mohlo odradit, jsou vysoké hardwarové nároky a nutnost instalace klienta digitálního obchodu Epic Store.



Far Cry New Dawn

Far Cry New Dawn není plnotučný nový díl, ale samostatně spustitelné rozšíření Far Cry 5. Stejně jako Metro se odehrává v postapokalyptickém otevřeném světě a hodně se v něm střílí, ovšem celkově vyznění hry je někde úplně jinde. New Dawn je extrémně barevný a pracuje s nadsázkou a to dokonce ještě víc než už tak dost šílená pětka. Vzhledem k nižší pořizovací ceně můžeme hru doporučit (viz naše recenze), byť je to v jádru pořád to samé dokola.



Anthem

Pokud toužíte po krabicové verzi, musíte si na Anthem počkat až do 22. února, ale předplatitelé služby EA Origin Premeir Access si tuto netrpělivě očekávanou hru mohou vyzkoušet již dnes. Novinka od legendárního studia Bioware není příběhovým RPG, na jaké jsme byli od nich dosud zvyklí, ale spíše zástupce moderního žánru „looter shooter“ zaměřený na multiplayer. Naše první dojmy z bety sice nebyly kdovíjak nadšené, ale to jsme viděli pouze zlomek z toho, co Anthem slibuje.



Crackdown 3

Vedle výše zmíněných hitů vypadá tato exkluzivita od Microsoftu poněkud chudě, ale to neznamená, že bychom ji měli přehlížet. Zběsilá akce s Terrym Crewsem (znáte ho z reklam na Old Spice) má za sebou náročný vývoj, během kterého byla několikrát posunuta a dokonce se spekulovalo o jejím zrušení. K tomu naštěstí nedošlo, naopak si Crackdown poprvé ve své historii našel cestu i na PC. V jádru by mělo jít o ryzí akci plnou totální destrukce okolí, takže pokud si u her chcete především odpočinout, možná je to přesně ten pravý titul pro vás.



Jump Force



A na závěr něco pro fajnšmekry. Jump Force je originální bojovka, která kombinuje postavy z her Dragon Ball Z, One Piece a Naruto. Na loňské E3 byla hře věnována spousta prostoru, ale ve skutečnosti cílí spíše na východní trhy. Fanoušci mangy nejspíše ocení spoustu superschopností a možnost rozbít v rámci bláznivého příběhu například náměstí Times Square, ale všichni ostatní budou při pohledu na záběry ze hry jen v nepochopení kroutit očima. Navíc to podle prvních recenzí vypadá, že se hra příliš nepovedla a sbírá jen lehce nadprůměrná hodnocení.