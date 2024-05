Magistrát a TSK představí postup oprav Barrandovského mostu, hotovo má být letos

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Zúčastní se ho náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti), místopředseda představenstva TSK Josef Richtr a vedoucí Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT Lukáš Vráblík.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala před třemi roky, kdy TSK opravovala spodní část a pilíře. Práce na jižní části mostu ve směru ze Smíchova do Braníku se uskutečnily loni a předloni. Podle původního plánu měly práce pokračovat i v roce 2025.

Sloučení dvou etap oprav oznámili zástupci TSK a magistrátu v únoru. Oproti původnímu čtyřletému plánu sloučení umožňuje zkrátit proces o rok a vyhnout se tak dopravním omezením v roce 2025.

Práce na třetí etapě začaly v polovině března a měly by plynule přejít do čtvrté fáze. Ta má trvat přibližně do konce letních prázdnin.

Letošní práce na opravách započaly výměnou ložisek na severní straně mostu, poté práce uzavřely chodník a cyklopruh v Modřanské ulici. Zahrnují opravy povrchu i vnitřních prostor severního mostu. Třetí etapa prací se týká části mostu vedoucí do Podolí, čtvrtá etapa se pak bude týkat prací na straně mostu u Smíchova.

13. února 2024

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a do nedávné doby nebyl nikdy opravován. Tvoří ho severní most, po kterém se jezdí z Braníku na Smíchov, a jižní, který vede dopravu opačným směrem. Denně ho přejede téměř 150 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.