Nový Far Cry těsně porazil Metro. Nejprodávanější krabicovky v Británii

Pátek 15. února byl zvláštní den. Naráz totiž vyšlo hned několik více či méně očekávaných titulů, konkrétně Metro Exodus, Far Cry New Dawn, Crackdown 3, Jump Force a v předběžném vydání Anthem (služba EA Origin Premier Access). Následující informace od monitorovací firmy GfK Chart Track se týkají pouze Británie a nezahrnují digitální prodeje, přesto je lze použít jako relevantní vodítko, jak si jednotlivé tituly vedou.

Far Cry New Dawn Metro Exodus (PC)

Z bitvy nakonec vyšla vítězně střílečka Far Cry New Dawn, samostatně spustitelný přídavek, který navazuje na loňský Far Cry 5 a celý příběh uzavírá. Zajímavé je právě srovnání s pětkou. Ačkoliv je New Dawn na prvním místě, prodeje jsou ve srovnatelném období o 86,5 procent nižší.

Podíl platforem je následující: 60 procent připadá na PlayStation 4, 39 procent na Xbox One a jedno procento na PC.

Naproti tomu tvůrci Metra Exodus mohou slavit. První příčka jim sice utekla o 2000 kopií, ovšem důležitější je, že ve srovnatelném období se prodalo o 50 procent více než v porovnání s dílem Last Light. Obě dvě hry dělí necelých šest let, posun v herním průmyslu ve prospěch digitální distribuce je za tu dobu výrazný. O to lépe čísla Metra Exodus vypadají.

Jump Force Crackdown 3

Bojovka Jump Force startuje ze čtvrtého místa, akce Crackdown 3 na třináctém místě naprosto propadla. Musíme však přihlédnout k tomu, že Crackdown 3 byl okamžitě k dispozici v rámci placené služby Xbox Game Pass. Část lidí si tak hru zahrála, aniž by si ji přímo koupila. V porovnání například s Forzou Horizon 4, která byla taktéž okamžitě dostupná s předplatným, to však pořád vypadá na propadák.

Co se týče prodejů v Česku, například obchod Xzone uvádí jako nejprodávanější hru za posledních sedm dnů Metro Exodus na PC, na druhém místě Metro Exodus na PS4, na třetím Far Cry New Dawn na PC a na čtvrtém Far Cry New Dawn na PS4. První pětici uzavírá kovbojka Red Dead Redemption 2 na PS4.