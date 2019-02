Demo Anthem sužovaly technické problémy, vydání hry působí uspěchaně

Honza Srp - Rád bych se s vámi podělil o své dojmy z hraní, ale bohužel, nebylo mi souzeno. Drtivou většinu času stráveného v Anthem jsem jen marně čekal na připojení k severům. A když už se to výjimečně podařilo, hra pravidelně zamrzala během nahrávací obrazovky.

Na rozdíl od kluků se pro mě situace nezlepšila ani v průběhu víkendu, jen se obměňovaly chybové hlášky. Do ostré mise jsem se dostal všehovšudy dvakrát, ale hra mě stejně vykopla už po pár minutách.

Anthem (PC) Anthem (PC)

Mohu říct jen to, že grafika vypadá fantasticky, ale doporučená 6GB GeForce 1060 ji na vysoké detaily ve stabilních 60 FPS neutáhne. Co se týče samotné hratelnosti, těch pár minut mě příliš nepřesvědčilo. Likvidace přerostlých brouků a jiných generických nepřátel působí až příliš obyčejně, nemožnost hrát na vlastní pěst mě mrzí. A vůbec, celé to více než hru od Bioware připomíná Destiny. A já nemám Destiny rád. Každopádně až se Anthem zbaví klasických porodních bolestí a začne fungovat, určitě ho ještě vyzkouším.

Anthem (PC)

Ondřej Zach – Každý, kdo se k demu dostal, pochopil, že označení VIP demo je jen marketingová fráze pro obyčejnou uzavřenou obsahově omezenou betu, kterou provází přetížené servery, lagy, špatná optimalizace i minimální návodnost. Protože jsem byl hodně zvědav na vlastní hru, poctivě jsem mačkal enter, případně restartoval nekonečnou nahrávací obrazovku, do hry se po několika hodinách dostal, demo o víkendu dohrál a ještě se chvilku toulal v herním světě.

Jaký tedy je Anthem? Když jsem se dostal do první mise, vybavila se mi scéna s kočkou z Matrixu. Déjà vu. Anthem mi totiž nejvíce připomíná Destiny 2. Jasně, každá hra jde svojí cestou, o tom žádná, ale základ je stejný, což je o to patrnější díky sci-fi zasazení. Anthem není klasická hra na hrdiny, což už všichni víme, ale klasický „looter shooter“. To znamená, že s partou dalších lidí plníte mise a sbíráte lepší výbavu, s níž nepřátele postřílíte rychleji. Následně zvednete obtížnost a pokusíte se získat ještě lepší výbavu.

Anthem (PC) Anthem (PC)

Chvíli mi trvalo, než jsem se do hry dostal. Člověk je zvyklý běhat po svých, tady se ovšem může odvázat: s robotickým oblekem totiž lze nejenom pořádně skákat, vznášet se, ale i létat jako Superman. Tomu odpovídá i měřítko misí. Výborný je i gunplay a na čem si v Bioware dali hodně záležet, jdou doprovodné grafické efekty. Právě dobrý pocit ze střelby s volností pohybu patří k tomu nejlepšímu, co Anthem skýtá.

To ovšem nemohu říci o misích. Čekal jsem od Bioware víc než jen létání z místa na místo a čištění oblasti od nepřátel, což je občas proloženo sbíráním nějakých věcí a ukončeno bossem na závěr. Problém je v prostředí, které je sice na pohled hezké, ale velmi rychle se okouká. V demu byla dostupná jen malinká část hry, ale už teď mě jímá hrůza, že bych instanci Tyran Mine měl po pár návštěvách v demu ještě kdy absolvovat, natož ji procházet pořád dokola. A to s tím většinou problém nemám.

Anthem (PC) Anthem (PC)

Těžko říci, jak moc se do vydání změní technická část hry. Mám sice starší počítač, ale The Division i Destiny 2 mi na něm běhají výborně. O Anthem to říci nemůžu. Překvapilo mě, že nastavení všeho na nejnižší úroveň se příliš neprojevilo na fps. Jen hra vypadala ošklivě. Určitě ještě neodolám a zkusím i otevřené demo za týden, protože očekávám, že minimálně z hlediska konektivity s tím EA něco udělá. Zatím mě však demo na plnou hru nenalákalo, očekávanou jedničkou u mě i nadále zůstává The Division 2.

Martin Zavřel - Anthem má jednu velkou výhodu, na kterou hodně lidí zapomíná. Kooperativní AAA looter-shooter hry lze spočívat na prstech jedné ruky (Destiny, Division, Warframe, Borderlands), takže fanoušci tohoto žánru se dostaví tak jako tak. Mají už za ty roky od startu Destiny vybudované komunity a klany, které hladově vyhlížejí každou podobnou hru, kterou by mohli hrát spolu online a dlouhodobě budovat své vybavení a schopnosti. Sám jsem zakladatelem jednoho takového klanu a členem mnoha souvisejících komunit, takže to znám z první ruky.

V EA se rozhodli vypuštěnou ukázku hry nazývat „demo“ a údajně jde o měsíce starou verzi hry, která je mezitím po technické stránce i po stránce rovnováhy úplně někde jinde. Zní mi to trochu jako výmluva, proč by proboha vypustili ven jako ochutnávku produktu pro potenciální zákazníky něco, co je výrazně horší než hra, který údajně mají k dispozici? Každopádně pokud by vypuštěnou verzi nazvali Betou, asi by se na ně snesla ještě tvrdší kritika, jelikož do vydání hry zbývají pouhé tři týdny (PC předplatitelé Premier Originu mohou hrát plnou hru již od 15. února).

Anthem (PC)

Jelikož mám rád hry od Bioware a v Destiny/Division/Warframe jsem nechal tisíce hodin, samozřejmě jsem se na Anthem těšil a těším se dál. Hra má potenciál, o tom není sporu. Nový svět svět může být povedený (i když zatím se moc nepředvedl, když nepočítám uzavřenou Alphu, o které bohužel nesmím mluvit/psát). Pestrost a synergie zbraní, vybavení a schopností je vynikající, kromě jiného i díky neexistujícímu PvP, takže fanoušci žánru budou mít co sbírat a skládat.

Létání nad krajinou je úžasně osvobozující a trochu se bojím, jaký teď bude pocit se krčit na zemi v Division (se kterou má Anthem překvapivě podobné ovládání/feel, ačkoliv jako celek je nepřekvapivě nejvíce podobný hrám Mass Effect). Škoda jen toho, jak brzo se trysky přehřívají.

Hodně se mi nelíbí systém XP a lootu: ani jedno prakticky nevidíte během samotného hraní, obojí se vám přičte/odemkne až po návratu z mise na základnu. Tím hra ztrácí drtivou většinu toho, co looter hry dělá tak vzrušující – postupné uspokojivé nabíhání ukazatele XP, extra body za povedené headshoty, nebo když vám padne nová skvělá zbraň ze zabitého bosse a můžete si je hned zkoušet/chlubit se s ní. V E3 ukázce to tak měli, opravdu nechápu, proč od toho ustoupili, je to jeden z klíčových mechanismů žánru.

Anthem (PC) Anthem (PC)

Největším zklamáním je technický stav hry a infrastruktury okolo ní. Neschopnost zalogovat se do hry kvůli přetíženým serverům (známý dataminer zjistil, že kód hry je špatně napsaný a prakticky DDosuje autentifikační server kanonádou automatických pokusů z každého jednoho účtu) bych ještě nějak skousl, ale prokletý bug s nekonečným loadingem zaseknutým na 95 % byl prostě moc.

A také se jim ho za celý víkend placeného dema nepovedlo spravit (jediný workaround byl vypnout a zapnout hru, opakovaně, dokud se loading nepovedl). Špatná performance hry na PC také naznačuje tragickou celkovou optimalizaci hry.

Velkým plusem v dané situaci je extrémní otevřenost a aktivita vývojářů na sociálních sítích, kupodivu spíše na Twitteru než na Redditu. Již několikátý měsíc tam trpělivě odpovídají na všechny dotazy fanoušků a také tento týden průběžně dávali vědět, co se děje na jejich straně. Za to jim patří velký dík. Anthem určitě pár milionů kopií prodá, ale nemohu se ubránit dojmu, že jeho vydání je uspěchané a Bioware bude mít co dělat, aby dosáhl na svou tradiční laťku kvality.