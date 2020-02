Služba GeForce Now je tak dobrá, jaké máte připojení k internetu

Streamování her zní v ideálních podmínkách jako skvělá věc. Nemusíte vlastnit prakticky žádný výkonný hardware, stačí se jen připojit na server dané služby a nechat ji, ať za vás na svém výkonném serveru vykreslí hru na nejlepší detaily a pošle vám ji zpět na váš monitor. Při co nejmenší odezvě datového propojení si ani nevšimnete nějakého rozdílu v prodlevě pokynu od vás a reakce hry na monitoru.

Ideální podmínky a realita jsou však většinou dvě velice odlišné věci. V první řadě musí být taková služba vůbec k něčemu, tedy mít kvalitní knihovnu titulů, dobré serverové zázemí, být dostupná co možná v největším počtu zemí na světě a také mít rozumně nastavený model pro poplatky za hraní. Že už v této fázi mohou služby výrazně pohořet, nás přesvědčila například Stadia od Googlu, která je i přes kvalitní servery internetového giganta dostupná jen v několika málo zemích. Navíc má hodně skromnou nabídku her, které je třeba si speciálně pro použití ve službě koupit, i když už je jinde vlastníte. Takto zkrátka ne.

Už na první dojem je jasné, že minimálně v uživatelské přívětivosti dá nový produkt nVidie, služba GeForce Now, Googlu pořádně za uši. Tedy lépe řečeno, autoři už službu v betaverzi nějaký ten rok ladí, ovšem oficiálně je dostupná v „ostrém provozu“ až nyní. Každý si ji může vyzkoušet, buď v režimu zcela zdarma, kdy máte na hraní pouze jednu hodinu v kuse, nebo prostřednictvím placeného členství, které je ovšem první tři měsíce zdarma (poté 139 korun na měsíc).



Na rozdíl od Stadie, kde můžete hrát jen hry zvlášť určené pro tuto službu, máte prostřednictvím GeForce Now přístup k vašim knihovnám na Steamu, Ubisoftu a Epic Game Storu. Z nich můžete hrát cokoliv, co už v daných obchodech vlastníte. To je ohromná výhoda už jen proto, že jednu a tu samou hru můžete hrát jak doma na stolním PC či notebooku „přímo“, tak třeba na mobilu někde na cestách prostřednictvím GeForce Now. Všechny služby (tedy včetně Epicu) navíc umí ukládat uloženou hru do cloudu, takže můžete vždy pokračovat tam, kde jste skončili.

Instalace klienta GeForce Now nemůže být jednodušší. Na PC stáhnete instalační balíček, který vás plynule přesune do rozhraní samotné služby, na mobilu stačí jen stáhnout příslušnou aplikaci. Po přihlášení do účtu si zvolíte, zda chcete využívat streamování zdarma, či aktivovat placené předplatné a můžete začít přidávat do vaší knihovny hry. Ty se vždy musí shodovat s těmi, které skutečně vlastníte, např. Assassin’s Creed je zde zvlášť nabízen v rámci Steamu nebo Uplaye, a když vlastníte hru pouze v jedné distribuci, s tou druhou hru logicky nespustíte. To Nvidia řádně ověří.

Spouštění her je každopádně trochu složitější než jen klepnutí na příslušnou ikonku. Pokud máte aktivní předplatné, můžete dál, pokud jste však zde jen na hodinovou zkoušku zdarma, postavte se do fronty. Doba čekání je závislá na vytížení serverů, které byly v prvních dnech neustále plné, takže si k tomu čekání pusťte raději nějaký oblíbený seriál.

GeForce Now vás následně přenese na virtuální plochu, kde se musíte přihlásit do patřičného klienta, abyste danou hru skrze něj pak mohli spustit. Funguje to naprosto totožně, jako kdybyste se do Steamu, Uplaye nebo Epicu přihlašovali na novém počítači. Rozdíl je v tom, že jakmile jednou zvolíte hru skrze GeForce Now, nemůžete si to pak ve virtuální ploše rozmyslet a spustit něco jiného, musíte nejdřív pryč, najít hru v knihovně Nvidie a znovu spustit stream.

Dobré připojení k internetu je důležité

Na tom celém je ovšem nejotravnější fakt, že je třeba se pokaždé, když stream vypnete a pak jej znovu spustíte, se do daného obchodu znovu a znovu přihlašovat. Někteří uživatelé na internetu sice hlásí, že se jim to nestává, my jsme si tím však museli projít pokaždé. Obzvlášť otravné je to při aktivním dvoufázovém ověření při hraní na mobilu, kdy musíte aplikaci minimalizovat, najít si autentifikační kód, rychle aplikaci zase nechat načíst a kód zadat, než vyprší jeho platnost.

Steam si ještě sem tam vyžádá stažení souborů před samotným spuštěním hry (ovšem na vzdáleném PC, takže do vašeho počítače se nic nestahuje), ostatní klienti hry rovnou spouštějí. A tak se dostáváme k části, která je na GeForce Now nejrozporuplnější, a sice ono samotné hraní.

Hned z kraje je třeba upozornit na základní pravidlo: funkčnost a hratelnost celé služby stojí a padá na kvalitě a také způsobu vašeho domácího připojení.Zdůrazníme slovo kvalitě, které se nerovná rychlosti. Ano, na 10 MB/s připojení bychom si asi byli méně jistí než na 100 MB/s, ovšem pokud máte špatnou odezvu a časté kolísání, je to úplně jedno. Ve hraní her skrze internetový stream je odezva klíčová, a pokud vám v akční hře postavička na monitoru po stisknutí mezerníku vyskočí až za sekundu a půl, o nějaké hratelnosti se zkrátka nedá mluvit.

Takto vypadá hraní s virtuálním gamepadem na mobilu

Jako největší jistotu bychom označili kabelové připojení k internetu. Zde jsme ve většině případů zaznamenali nejlepší hratelnost, která se mnohdy rovnala až té běžné, kdy hru máte nainstalovanou přímo v počítači. Odezva prakticky nebyla znát, obraz držel nejvyšší možné rozlišení a ještě 60 snímků za sekundu. Kdybychom v danou chvíli nevěděli, že hrajeme přes stream, asi by nám to ani nedošlo. Jenže to je v podstatě ideální situace zmíněná už na začátku a jedna z hlavních výhod GeForce Now je spíše o hraní na cestách, když není kabelový internet vpo ruce.

Některé hry chybí V GeForce Now jsme během testování nenašli úplně všechny hry, které jsme měli v knihovnách patřičných obchodů. Na vině je pravděpodobně optimalizace či nějaké zákulisní dohody. Chyběl nám tak třeba Control nebo tituly Activision Blizzard, kteří s GeForce NOW přerušili spolupráci. Stejně tak chybí tituly z distribuce Origin.



Tím se dostáváme k momentům, kdy GeForce Now pouštíte buď přes wi-fi či mobilní data. Druhá jmenovaná varianta nám vlastně fungovala také celkem dobře, ovšem berme v potaz, že jsme službu zkoušeli v Praze, tedy v městě s velice dobrým pokrytím sítě 4G. Za městem či v obcích s horším pokrytím už to zdaleka tak použitelné být nemusí, a to ještě musíte připočítat spotřebu dat, která také není nízká. Nám si asi pětiminutové hraní řeklo o 30 MB dat, ovšem vše záleží na kvalitě streamu, údajně se spotřeba může vyšplhat až na několik GB za hodinu.

No a nakonec tu máme hraní přes domácí/veřejnou wi-fi. Na tu veřejnou asi rovnou zapomeňte, zde bude kolísání odezvy v závislosti na počtu připojených uživatelů prakticky jisté. S domácí ovšem také nemáte vyhráno, je třeba rozlišovat, jestli máte domácí síť v pásmu 2,4GHz nebo 5 GHz, doporučována je totiž pouze ta druhá. I toto máme vyzkoušeno a musíme uznat, že 2,4GHz domácí wi-fi nám skutečně se streamem dělala psí kusy a o hratelnosti nebyla moc řeč. Naopak firemní 5 GHz wi-fi fungovala překvapivě dobře, chvílemi srovnatelně jako kabelové připojení, ale záseky i odezva byly i tak trochu znatelnější.



Pochválíme na závěr také mobilní aplikaci, která vám dovede rovnou na displeji mobilu zobrazit virtuální gamepad, takže pokud nemáte žádný fyzický na propojení s mobilem po ruce, hrát můžete i tak.



GeForce Now je každopádně nadějná služba, která spoustu z nás v redakci příjemně překvapila. Každému doporučujeme ji alespoň vyzkoušet, a to klidně rovnou v tříměsíční zkušební verzi, ať nemusíte čekat ve frontách. Není to ani zdaleka vyladěné tak, aby stream fungoval vždy a všude, ale pokud máte po ruce to správné připojení, správnou wi-fi nebo neomezená data v mobilu, možná i na chvíli zapomenete, že hru nevykresluje váš počítač. Do skutečně ideálního stavu je však pořád ještě daleko.