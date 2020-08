KOMENTÁŘ: Xbox se nám nastěhuje do mobilu. Potřebujeme ho tam?

Microsoft vkládá v posledních letech velkou důvěru ve své služby herního předplatného, které slaví úspěchy nejenom na domácí konzoli Xbox, ale také třeba i na počítačích. Služba xCloud jej pak má navíc dostat i tam, kde není potřebný hardware: stačí vám jen rychlé a stabilní připojení k internetu. Funguje totiž stejně jako třeba služby Stadia či GeForce Now, o výkon se stará vzdálený server a vy jen pomocí internetu přenášíte obraz do vašeho zařízení.

Celkem ideálním kandidátem jsou vedle chytrých televizí také mobily, které se právě dočkaly oznámení podpory xCloudu. Odstartuje už 15. září a dobrou zprávou je to, že Česko je v první vlně, dostaneme se tedy k možnosti streamovat hry z Xboxu přednostně. Kompletní seznam her, které bude xCloud v rámci předplatného Xbox Game Pass Ultimate nabízet, najdete v našem textu zde.

Do toho se navíc vložil Samsung, který oznámil spolupráci s Microsoftem mimo jiné právě v herní oblasti, takže jeho nástroje pro streamování her z Xbox Game Passu bude na nově odhalených modelech Note 20 ještě o něco kvalitnější. Mluví nejenom o optimalizaci odezvy, ale také o využití umělé inteligence k dosažení kvalitnějšího obrazu. Navrch k předobjednávkám těchto telefonů výrobce přidá ještě 3 měsíce předplatného zdarma a herní ovladač (více o představení nových smartphonů řady Note najdete zde).

Xbox hry si samozřejmě od 15. září zahrajete i na jiných telefonech s Androidem, takže se nemusíte bát, že jedinou cestou je pořídit si mobil za víc jak 26 tisíc korun. Důležité je hlavně vaše hráčské pohodlí (hrát na malé obrazovce s nízkým rozlišením asi nebude ono), připojený gamepad (bez něj je pořád hraní náročnějších akčních her na dotykové obrazovce velké utrpení) ale také i kvalita jak vašeho internetu, tak samotné služby xCloud.

Pokud Microsoft náležitě vypiluje odezvu, že bude rozdíl oproti hraní na skutečné konzoli či PC jen minimální, má nejspíše zaděláno na úspěch. Jeho předplatné nabízí totiž knihovnu kvalitních titulů, které budete mít navíc neustále po ruce, a to i v případě, že samotnou konzoli Xbox vůbec nevlastníte. Hraní přes stream bude pak dávat smysl zejména na tabletech, které třeba ve stojánku hravě zastoupí běžné hraní na noteboocích. Jen bude potřeba mít vždy po ruce také gamepad.

Ale co mobily? Ačkoliv jim stále rostou úhlopříčky displejů, některé hry dělané primárně na hraní na velké ploše televize zkrátka nebudou na malé 6,5palcové obrazovce (či ještě menší) dělat dobrý dojem. A to i kdyby měly stabilních 60 snímků za sekundu a neznatelnou odezvu. Zejména u akčních her budete třeba při přesném zaměřování určitě v nevýhodě. Naopak ale skákačky nebo závodní hry s menšími obrazovkami mobilů mít problém nebudou.

Pokud se vše podaří a Xbox skutečně po technické stránce převálcuje konkurenci (ne že by se třeba v případě Stadie musel nějak hodně snažit), bude ještě následovat selekce titulů, které mobilní hráči přijmou za své a které naopak budou jen tak nějak trpěny těmi, kteří zkrátka nevydrží se s Xboxem rozloučit ani během dovolené, a tak si hru alespoň zapnou ve formě streamu na mobilu.

Ačkoliv Microsoft tvrdí, že stejně jako GeForce Now má vymyšlený i systém dotykového ovládání, raději na něj zapomeňte. Hrát „velké“ hry pomocí dotykových příkazů nebude nikdy tak zábavné ani pohodlné jako s gamepadem či kombinací myš + klávesnice. A za tím si stojíme, i když jsme reálně xCloud na mobilu v provozu ještě ani neviděli. Nosit s sebou všude ovladač sice asi nechce úplně každý, ale pro pohodlné hraní je to v podstatě povinnost.

Nám každopádně nezbývá, než popřát Microsoftu, ať do 15. září službu pro telefony vyladí na co možná nejlepší úroveň a netrpělivě čekat, až si ji budeme moci na obrazovce mobilního telefonu vyzkoušet také. Jsme sice trochu skeptičtí, ale Microsoft nás stále ještě může přesvědčit o tom, že budoucnost streamování her máme každý z nás v kapse.