Další rána pro službu GeForce NOW, přišla o hry od Bethesdy

Jestli jste se těšili, že si netrpělivě očekávaného Dooma Eternal díky službě GeForce NOW zahrajete plynule i na vašem obstarožním notebooku, máte smůlu. Ač se ukázalo, že streamování her je dosažitelné i v našich podmínkách a navíc k němu není potřeba nákup specializovaného hardwaru (viz konkurenční Stadia od Googlu), ne všichni jsou z této novinky nadšeni.



Streamovací služba GeForce NOW přichází o spoustu her, Cyberpunk 2077 si však přes ní určitě zahrajete.

Společnosti Rockstar Games, Square Enix a Capcom se podpoře GeForce NOW vyhnuly od začátku, krátce po jejím spuštění jí přestal své hry poskytovat i kolos Activision Blizzard (psali jsme tady). A nyní se přidala i Bethesda.

Ačkoliv k tomu žádné oficiální vyjádření neexistuje, lze se domnívat, že důvod bude stejný jako v předchozích případech. Vzhledem k povaze služby si poskytovatelé her chtějí dojednat lepší podmínky. Nyní platí, že streamovat lze prakticky jakýkoliv titul, který máte v knihovně na Steamu, Epic Store či uPlay.

Jedinou hrou od Bethesdy, kterou si přes GeForce NOW zahrajete, je Wolfenstein: Youngblood, podpora ostatních skončila. A kdo by proboha chtěl hrát Wolfenstein: Youngblood, že? Nadějně vypadající služba tak pomalu přichází o jednu ze svých největších výhod, kterou je velký katalog her za výhodné ceny.

nVidia se však může pochlubit i několika pozitivními zprávami. Její uživatelská základna se rychle rozšiřuje, celkem se registroval více než milion hráčů. Podporu dopředu oznámil CD Projekt se svým vysoce očekávaným Cyberpunkem 2077, a to hned ode dne vydání.