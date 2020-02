Activision Blizzard už nebude podporovat streamování přes GeForce NOW

Na rozdíl od rozpačitého spuštění Google Stadia si streamovací služba GeForce NOW vysloužila u veřejnosti veliký potlesk. K jejímu používání totiž nepotřebujete kupovat další kus hardwaru ani samostatné hry, díky přímému propojení s obchody jako je Steam, Epic Store či Uplay máte přístup ke svému kompletnímu digitálnímu katalogu.

Možnost zahrát si na obyčejném notebooku poslední Call of Duty i s ray tracingem byla pro mnoho lidé lákadlo

Bohužel to už nadále neplatí pro Battle.net, jelikož společnost Activision Blizzard bez bližšího vysvětlení ze dne na den podporu GeForce NOW ukončila. Pro řadu stávajících zákazníků to je hodně nepříjemná zpráva, protože si už nemohou zahrát tituly jako Call of Duty, Overwatch nebo nejnověji Warcratf 3: Reforged.



NVidia vydala oficiální prohlášení, že by ráda v dosavadní spolupráci pokračovala, míč však aktuálně není na její straně, a tak s tím mnoho nezmůže. Pro nadějně se rozjíždějící službu je to velká rána, protože se okamžitě na jazyk dere otázka, co by se asi stalo, kdyby se podobně rozhodl třeba Steam? Nezbývá než doufat, že jde pouze o porodní bolesti, které budou rychle urovnány. Důvěra zákazníků totiž není bezbřehá.