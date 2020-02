RECENZE: WarCraft III: Reforged bude skvělý, teď ho drtí chyby a přešlapy

Thrall, Arthas, Sylvanas, to všechno jsou jména, která rezonují v uších téměř každému hráči, který nebyl posledních dvacet let zavřený někde v jeskyni. Každý, kdo si aspoň trochu oblíbil podmanivý svět WarCraftu, musel po návratu značky někdy zatoužit. Většina asi spíš myslela na čtvrtý díl. Připomenout si klíčové okamžiky minulosti v novém podání, to však zní také lákavě.

Blizzard si za posledních pár let moc vyznamenání do vitrínky nepřidá. Jeden průšvih střídá druhý a společnost, která nám dala jedny z největších klasik, se ne a ne vzpamatovat z něčeho, co ani nelze nazvat letargií.

Trochu se svou pověst snaží napravit skrze různé remastery, ale ruku na srdce. I remaster StarCraftu mohl být mnohem dotaženější. Prezentace nebyla to pravé ořechové. Dát do 4K remasteru původní renderované animace působilo jako špatný vtip a celkově by si taková modla zasloužila přeleštit mnohem víc. Brblat jsme si mohli, jak chtěli, stejně šlo o návrat k jedné z nejlepších RTS, a tak se nakonec všichni jen nechali vézt na vlně nostalgie.

Jenže dávno před tím, než Jimmy zkouší odrazit útok kousavých zergů, tu byl WarCraft. Kořeny této vykrádačky Warhammer sahají až do roku 1994. Mnozí považují WarCraft za ještě větší kult a na třetí díl nedají dopustit. WarCraft III byl pro Blizzard odvážný krok. Rozhodl se zariskovat a převést RTS do 3D, udělal to ale oproti jiným s rozmyslem. Šlo o nejúspěšnější 3D strategii své doby.

WarCraft III: Reforged

Warcraft III: Reign of Chaos se stal oprávněným kultem a v naší zemi ještě o to větším díky dabingu, který mi doteď drásá uši pokaždé, když někdo použije jednu z replik. Větu „Mrazivý smutek hladoví“ slyším docela často až do dnešních dnů. Remaster StarCraft mohl snadno dát tvůrcům indicie, co hráči chtějí, aby se Blizzard ve svých remasterech vylepšil. Na hratelnost samozřejmě nesahat, to je svatokrádež, ale vyšperkovat. To jsme chtěli a Blizzard vypadal, že hráčům naslouchá. Na Blizzconu 2018 tak rozjásal publikum spoustou novinek, které byly příslibem, že tentokrát to bude stát zato.

Spousta slibů

Ti, kdo sledují dění, vědí, že Blizzard sice nasliboval hory doly, ale po horách a dolech ani památky, spíš jen velká zející díra. Remaster si určitě nezaslouží být nejhůře hodnocenou hrou na Metacritic. V základu jde pořád o ten výborný WarCraft III z roku 2002 a jeho datadisk Frozen Throne. Hratelnost se nezměnila. Takže pokud vám stačí jen modernější grafika, nic vám nebrání si hru s nějakými těmi technickými zádrhely v rámci možností užít. Blizzard slíbil mnohé, třeba to, že kampaň se lehce upraví, aby lépe zapadala do lore World of Warcraftu. Návštěva známých míst by tak dostala nový nádech. Reforged měl být něco mezi remasterem a remakem. Všechno to znělo vážně dobře.

Pokud jste se těšili na nějakou přidanou hodnotu, tak jste byli stejně naivní jako Arthas, když popadnul Mrazivý smutek. Už u StarCraft: Remastered jsem si povzdechl nad tím, jak málo péče dostal kult takového věhlasu. Osud WarCraft III: Reforged ležel v rukou stejného týmu, poučil se? Nikoli. Asi největší lákadlo pro mě byly upravené cut scény, které by celému dobrodružství dodaly epičtější ráz.

WarCraft III: Reforged

Nejsme na počátku milénia a filmovost a výpravnost už není devizou jen adventur. Cut scény měly dostat nové kamerové úhly, closeupy, dramatické nájezdy. To není tak těžké udělat, když si dáte trochu té práce. Ochutnávku jsme dostali na Blizzconu 2018 a vypadalo to parádně. Představte si dramaticky podaný moment, když se Arthas rozhodne vyčistit město, nebo první setkání s Archimondem. Jenže cut scény nakonec chybí, prý by narušily původní atmosféru hry.

Fakt je ten, že dětskou optikou jsme in game animace vnímali tak, jak měly vypadat v remasteru. Vidět nyní scénu, jak Arthas vytahuje Mrazivý smutek, už nepůsobilo tak epicky, jako tehdy, když jsem chodil na střední školu. Sám sebe jsem se ptal, tak z tohohle se mi tajil tehdy dech? Úpravy se dočkaly renderované filmečky, tedy úvodní intro, zbylé byly jen upscalované do vyššího rozlišení, ale zub času se na nich až tak nepodepsal.

Za Hordu

Klíčové elementy zůstaly, stejně tak hratelnost. WarCraft III kladl velký důraz na hrdiny. To samozřejmě stále platí. Hrdina z fleku dokáže zastoupit vojsko a při správně zvolené dovednosti zvrátí průběh bitvy. Sbírá zkušenosti napříč celou kampaní a postupně si i odemyká nové schopnosti. Nemrtvý Arthas umí kupříkladu léčit jednotky své a stejným kouzlem i kosit nepřátelské. Od šesté úrovně svede i reanimovat padlé. Každý hrdina dostane do vínku i nějakou pasivní schopnost. Nezměnil se ani počet hratelných ras. Orkové, lidé, nemrtví a temní elfové. Pro zachování původních principů se nesáhlo na počet jednotek, které lze mít v jedné skupině, stále jich je 12 a unit cap je nastaven na 100. Velký důraz je tedy kladen na mikromanagement jednotek.

To, že lze udělat změny, aniž by se nějak zásadně dotkly hratelnosti, dokázal nedávný remaster Age of Empires II. Navíc přidal kopu nového obsahu. V Reforged však nedošlo k žádné vítané změně. I notifikace v rohu, co zrovna vyrábíte, nebo upgradujete, by ukázala, že autoři měli nějakou snahu a nad remasterem se zamysleli.

WarCraft III: Reforged

Vůbec bych se nezlobil ani za možnost většího oddálení bojiště. Ale ono by bohatě stačilo, kdyby se do hry dostaly slibované maličkosti. Taková hloupost jako interaktivní mapa celého Azerothu, kde by se zobrazoval váš postup kampaní, by rozjásala srdce každého hráče WoW. Ani tento slib autoři nedodrželi. Co nám tedy zůstává, je grafika a pár drobností. Jednou takovou je delší prolog, který má šest misí a hlavní roli v něm má Thrall a spousta mrzutých murloků se zpečetěným osudem.

Hezky se na to kouká, ale…

4K rozlišení je in, a pokud jde o převedení jednotek a budov z pár polygonů na detailní modely, tak nemám jediné výtky. Všechny modely vypadají skvěle. Jenže úplně nezapadají do často strohé mapy. Terén v kontrastu s vyšperkovanými jednotkami působí jednoduše a velké prázdné plochy neposkytují příliš mnoho detailů. Autorům by nezbývalo než většinu map upravit a dát jim víc detailů, ale to by vyžadovalo mnoho práce a předělávání map a těžko říci, jak by se tím zavděčili komunitě.

Některé mapy se lehce upravily, aby se víc blížily WoW, ale moc jich není. Pokud se vám nový vizuál nelíbí, nebo si chcete připomenout původní hru, nestačí vám kliknout na tlačítko a kouzelným proutkem přepnout do původní grafiky, jak tomu je většinou. Reforged se přepíná v menu. Ale není to bez problémů, veškerý postup kampaní zmizí a vy budete muset hru rozehrát v původní grafice. To není moc šetrné řešení. Hudba a zvuky jsou na dobré úrovni a UI působí stále stejně funkčně, jen bych uvítal, kdyby se do menu lezlo tlačítkem ESC místo F10.

WarCraft III: Reforged

Hře se nevyhnuly ani bugy. Velmi nepříjemné je, že často nejdou načíst uložené pozice. Naštěstí se to nedotýká postupu kampaní. Když zvládnete dát misi na jeden zátah, jste v bezpečí. Pořádně nefunguje ani síťová hra. Zda se k někomu připojíte, je spíš otázkou náhody a hra se čas od času škubne bez sebemenšího důvodu. Tam, kde se mělo naopak přidávat, se ubíralo. Chybí spousta zavedených online funkcionalit, ty by se však měly přeci jen vrátit v podobě updatu, stejně jako mnoho dalšího, na co už byli hráči zvyklí.

Zase práce?

Zastávám názor, že při hodnocení díla a jeho přijetí nezáleží jen na jeho kvalitě, ale i charakteru a osobnosti tvůrce. Blizzard se poslední dobou nechová ke komunitě tak, jak by měl. Přesto to nechci nikterak promítat do hodnocení hry, ani nemusím. Hráči již vyjádřili svůj nesouhlas s politikou Blizzardu dostatečně. Jenže i když odhlédnu od autora, stejně nedopadne WarCraft III: Reforged nijak slavně. Mělo jít o převedení klasiky do modernější podoby. Tak, jak si každý takový věhlasný titul zaslouží.

Co je nezvratný fakt, autoři neměli lehký úkol. Jakákoliv novinka by čelila ostré kritice, byť by byla sebelepší. Jenže autoři spíš než ze strachu z fanoušků vypustili většinu plánovaných novinek z čiré lenosti. Tolik slibů a tak promarněný potenciál. Na Reforged je vidět, že šlo jen o to vytvořit nový produkt a narvat ho hráčům do chřtánu s myšlenkou, že pozřou cokoliv, co má na sobě nálepku WarCraft.

Pryč jsou časy, kdy Blizzard chtěl prezentovat jen to nejlepší. Vždyť i WarCraft Adventures nespatřil oficiální cestou světlo světa, protože nedosahoval standardu blizzardích her. Teď tu máme polotovar, který svým technickým stavem zároveň poškozuje i původní hru, která se s ním propojila. Reforged bude po vychytání technických nedostatků opět ten skvělý WarCraft III, u kterého se dá tvrdnout na dlouhé měsíce.

Blizzard by si měl uvědomit, že vděčí za svůj věhlas hráčům. Nejvíc té generaci, která tolik opěvovala WarCraft III: Reign of Chaos. Tristní technický stav je už jen posledním hřebem do rakve kultu.