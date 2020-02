Remaster Warcraftu 3 je na Metacriticu nejhůře hodnocenou hrou všech dob

Že se v minulém týdnu vydaný Warcraft 3: Reforged hráčům příliš nelíbí, už jsme vám psali, situace však od té doby eskalovala. Nenaplněné sliby, zbytečné bugy a protiuživatelské změny v licenčních ujednáních hráče natolik rozlítily, že vzali Metacritic útokem s cílem udělat z remasteru nejhůře hodnocenou hru v takřka dvacetileté historii serveru. A nakonec se jim to povedlo.

Samotný review bombing by k něčemu takovému zřejmě nestačil. Kromě rozdávání nul Warcraftu tak obrátili svoji pozornost i na dosavadního držitele tohoto nelichotivého titulu Day One: Garry’s Incident, kterému naopak hodnocení zvýšili.

Ppl over at Fallout76 & Anthem studios right now! "Look guys, we are not the most hated ppl anymore!" 拾 pic.twitter.com/ISDoPHQWJd