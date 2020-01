Vychází Warcraft 3 Reforged, očekávaný remaster legendární strategie

Remaster samozřejmě obsahuje i datadisk The Frozen Throne, řadu změn a úprav. Na první pohled se změnila grafika, vylepšeno bylo uživatelské rozhraní a vývojáři vypočítávají stovky úprav ve vyvážení. Co se týče multiplayeru, Reforged bude kompatibilní s původní (ale řádně opatchovanou) verzí hry. Potěší také plná integrace do Battle.net.

Příběh zůstane samozřejmě beze změny, nicméně podoba některých map je přeci jen upravena. Tvůrci v těchto případech vycházejí z pojetí World of Warcraftu, s nímž bude sladěn například vzhled The Culling of Stratholme, který má více podtrhnout důležitost Arthase a jeho následné cesty do zatracení.

Reforged slibuje 62 misí, přes 40 hodin gameplaye a 4 hodiny in-game scén. Filmečky budou ve vyšším rozlišení, cut-scény vypadají díky animacím obličeje a těla lépe. K zahození není ani editor, v němž vznikla populární mapa Defense of the Ancients.

Warcraft 3 Reforged vychází v Česku o půlnoci z 28. na 29. ledna na PC a Mac. Standardní edice stojí 29,99 eura (zhruba 770 korun), speciální s in-game bonusy do dalších her od Blizzardu o deset eur víc. Recenzi již připravujeme.