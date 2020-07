Podívejte se, jak by vypadalo Diablo 2 ve 4K a šedesáti snímcích za sekundu

Minulý měsíc oslavilo Diablo 2 dvacet let od svého vzniku, mnoho fanoušků na něj dodnes nedá dopustit. Legendární hra neztratila nic ze svojí chytlavosti, a to navzdory faktu, že běhá v rozlišení 640 x 480 při pouhých pětadvaceti snímcích za sekundu.

Dnešním standardem se ale pomalu stává daleko detailnější 4K při 60 FPS, a kdo si na tento standard zvykne, jen těžko se už spokojí s něčím menším. Z tohoto důvodu spousta fanoušků volá po oficiálním remasteru, stejně jako to Blizzard udělal například u Starcraftu či Warcraftu. Bohužel, zástupci studia se již několikrát nechali slyšet, že restaurace této klasiky je prakticky nemožná, protože se ztratila většina zdrojových materiálů.

Diablo 2 běhalo v rozlišení 640 x 480 pixelů a 25 snímcích za sekundu. A jaká to byla zábava.

Jak skvěle by to ale mohlo vypadat, kdyby se to přeci jen podařilo, ukázal teď světu fanoušek vystupující na Youtube pod jménem Michael ReznoR. Pomocí nástrojů neurální umělé inteligence totiž nechal vylepšit záznam svého průchodu Diablem 2 tak, aby odpovídal výše zmíněným standardům. Nutno upozornit, že nejde o hratelný prototyp, jen samotná úprava šestnáctiminutového videa prý trvala 10 dnů strojového času a ukousla si z harddisku celkem 390 GB. Micheal prý dokonce musel podtaktovat procesor, aby se během dlouhého zápřahu nepřehříval.

Kdo se však na výsledné video podívá, určitě začne uvažovat o tom, zda-li by takový upgrace přeci jen nějakým způsobem nebyl možný. Diablo 2 totiž z videa vypadá naprosto přirozeně a plynule.

Ano, samozřejmě je to pořád ta stejná hra a nedostatek animačních okýnek pro některé akce nedává zapomenout, že jde už o veterána, celkový dojem je ale skvělý. „Tohle je všechno, co od Blizzardu chci,“ praví jeden z komentujících pod videem a nezbývá než mu dát za pravdu. Po fiasku s remakem Warcraftu 3 nelze mít od Blizzardu přehnaná očekávání.