I když by fanoušci chtěli, remaster Diabla 2 nejspíš nikdy nevznikne

Pryč jsou doby, kdy Blizzard ještě vytvářel originální a nevídané hry. Dnes už se jen veze na vlně retra a v poslední křeči se ještě jednou naposledy pokouší vymačkat nějaký peníz ze svých legendárních značek.

Diablo 2 nás ve své době stálo stovky hodin času. Kde je dnes vzít?

Retro návrat do světa Starcraftu a World of Warcraft pamětníky potěšil, podle prvních náznaků můžeme předpokládat, že i chystaný Warcraft 3 Reforged bude úspěch. Jenže kam dál? Společnost proslula díky tomu, že vždy preferovala kvalitu nad kvantitou, a tak už není moc kde brát. Jakkoliv to tehdy byly super hry, tak The Lost Vikings nebo Blackthorne už by dnes asi neuspěly. Jedinou značkou, která tak ještě připadá v úvahu, je Diablo.

Jeho první díl byl bezesporu revoluční, ale až dvojka celý koncept dotáhla k dokonalosti. Je tak ideálním kandidátem na remaster, a dokonce se o něm i dlouho spekuluje. Jenže v tomto případě je situace o mnoho složitější než v předchozích případech a je více než pravděpodobné, že se ho nikdy nedočkáme. Na letošním Exileconu totiž autoři původní verze přiznali, že všechny původní podklady jsou nenávratně ztracené.

„Měli jsme si dělat zálohu, ale zanedbali jsme to,“ řekl designér druhého dílu Erich Schaefer a dodal, že kvůli tomu strávil dva dny ve stavu ryzí paniky.

Pokud by tedy Blizzard chtěl novou verzi skutečně udělat, musel by začít od nuly. V takovém případě by však nešlo o skutečný remaster, ale jen o hodně podobnou hru, a je více než pravděpodobné, že by jim výsledek radikální fanoušci omlátili o hlavu. Navíc by výroba takového remasteru spolkla více zdrojů, než by bylo z očekávatelných prodejů efektivní.

Více než stavět remaster od nuly má pro Blizzard smysl investovat do mobilního Diabla Immortal.

Místo toho se můžeme těšit na Diablo 4, které se chce po kontroverzním třetím díle vrátit ke kořenům. Nejen hratelností, ale i hororovější atmosférou. Otázkou je, jestli se snaha zalíbit se těm nejkonzervativnějším fanouškům z dlouhodobého hlediska Blizzardu vyplatí. Pro kdysi inovativní firmu jde jen o přešlapování na místě, stejně jako v případě Overwatch 2, který nový díl připomíná snad jen číslovkou v názvu.

Za těch dvacet let, které uplynuly od vydání Diabla 2, se toho mnoho změnilo nejen v herním průmyslu, ale i mezi samotnými hráči. Z teenagerů, kteří mohli propařit dlouhé noci, aby všechny své postavy vyhnali na level 99, jsou dnes tátové od rodin, kteří jsou rádi, když si o víkendech pro sebe urvou pár hodin. Dnešní většinové mladé publikum pak neustále skáče z trendu na trend a procedurálně generovaná „klikačka“ možná nebude v době (po) Fortnite dostatečně cool.