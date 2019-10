Začala multiplayerová beta Warcraft III: Reforged

Warcraft III: Reforged je od píky vytvořená nová hra, který slibuje vylepšené uživatelské rozhraní, změny ve vyvážení i přes čtyřicet hodin gameplaye a filmečků. Aktuální multiplayerová beta přináší malou ochutnávku.

Pozvánku získají v prvních vlnách ti, kteří si předobjednali verzi Spoils of War Edition. Ta stojí 39,99 dolaru, je tedy o deset dolarů dražší než standardní. Navíc přináší bonusy do dalších her od Blizzardu, například mounta Meat Wagon do World of WarCraftu.

Je pravděpodobné, že časem získá přístup každý, více se téměř jistě dozvíme na Blizzconu, který začíná v pátek.

Beta obsahuje pouze dvě rasy, konkrétně lidi a orky. Utkat se mohou prozatím jen na mapách jeden na jednoho nebo dva na dva. Datum vydání bude téměř jistě odhaleno na Blizzconu. Prozatím platí, že se dočkáme ještě letos.