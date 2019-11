RECENZE: Age of Empires II: Definitive Edition aneb legenda znovu ožívá

Před nějakou dobou vyšel remaster prvního dílu Age of Empires. Bylo to jako setkání se starým známým ze školy, na kterého jste už skoro zapomněli. Když jste ho ale zase viděli, čas jako by se vrátil zpět. S druhým dílem je to stejné.

Strategie Age of Empires II byla ve všech ohledech lepší, vyladěnější než první díl. Stala se z ní právoplatná legenda historických RTS. Sám jsem u hry strávil desítky hodin v singleplayeru a snad ještě víc v multiplayeru. Taková hra si zaslouží nadstandardní péči. A rovnou můžu říct, že Definite Edition tu péči dostala. Může zaujmout i vlastníky šest let staré HD edice.

Jsou to Age of Empires II. Pro většinu harcovníků možná nejkvalitnější RTS, která kdy vyšla. Už původní hra byla obrovská a není tomu jinak ani v případě remasteru. Obsahuje všechny DLC, co vyšly. Nabízí 27 kampaní rozesetých po Africe, Americe, Asii a Evropě. Nezahanbí ani počet civilizací – je jich 35. Je to tedy zábava na hodně dlouho.

Většina remasterů nám slibuje jen pramálo novinek, často pouze kosmetického rázu. Vylepšení grafiky, možná přidání pár moderních vlastností, jako je grupování jednotek, lepší zvuk, a když se vývojáři jó snaží, tak i nějaké ty upscalované filmečky. Nestává se často, aby hra dostala zbrusu nový obsah. Age of Empires II: Definitive Edition nabízí nové DLC The Last Khans. Tři nové kampaně a čtyři civilizace – to je přidaná hodnota k již tak kultovní hře. A také férový přístup.

Age of Empires II: Definitive Edition

Samozřejmě jsem ihned vskočil do nového DLC. The Last Khans je výzva. Hrajete za jednoho z chánů, který se rozhodne, že bude bojovat proti mongolské invazi, která postihla Evropu. Dost jsem se pobavil už v první misi, kde bylo za úkol přesvědčit Rusy, aby se připojili k defenzivě. Misi se mi stále nedařilo dokončit. Osvobozovaný princ na mě soustavně útočil. Došel jsem tedy k závěru, že Rusy mám vybít a tím je přesvědčit o svém záměru. Jsem přece chán a takto cháni přesvědčují. Hra ale nijak pozitivně můj triumf nad Kyjevem nekomentovala.

Až po několikátém pokusu o záchranu prince jsem zjistil, že těsně před jeho osvobozením je konvertován úlisným knězem. Pověstné wololo už ale neuslyšíte. Mnohem víc mě zaujala temná kampaň za samotného Vlada Tepeše, Drakulu. I zde má v oblibě napichovat lidi na kůly. Bitevní scenérie tak dostane makabrózní nádech. Jde také o docela náročnou kampaň. O tom Age of Empires vždy byl. O zábavě a výzvě, díky této edici jsem si připomněl ty desítky hodin zábavy před dvěma dekádami. Svou duši hra neztratila, jen dostala blyštivější, detailnější ohoz.

Vývojáři často u remasterů nechávají věci tak, jak jsou. Je to kvůli zachování původní hratelnosti. Takový StarCraft by mohl vyprávět. Age of Empires ale pár malých změn provedlo. Jsou to maličkosti, které ale ocení každý moderní hráč RTS. Tak kupříkladu nechybí stavění budov do fronty. Tradičním zmáčknutím tlačítka shift můžete zadat stavbu více budovám naráz. Díky tomu se hra hraje mnohem přirozeněji.

Jsou to většinou věci, kterých si ani nevšimnete, protože už jsou pro vás naprostou samozřejmostí. Jejich absenci byste poznali rychle. Nejsem si ani jist, že by v původní hře byla možnost automatického znovu osetí polí. Podivně funguje možnost vybrat jen specifickou jednotku v grupě, někdy to jde, jindy ne, v závislosti na typu jednotky. Co ale autoři vymysleli geniálně: pokud zmáčknete při výběru jednotek ctrl, výběr automaticky vynechá všechny rolníky. Hurá, už nemusíte lamentovat, že jste zase omylem poslali do boje nebohé vidláky.

Přibyl i přehledný souhrn trénovaných jednotek do rohu obrazovky. Máte stále přehled, co stavíte a upgradujete. To je právě ten moment, kdy pocítíte, jak RTS časem zpohodlněly a jak takové maličkosti v dnešní době potěší. Ruku na srdce, zpohodlněli jsme i my. Dřív jsme jásali, že můžeme označit víc jak jednu jednotku – hráčům Duna II se určitě při vzpomínce na ovládání otevírá kudla v kapse. Dnes brbláme nad nepřehledností UI a že nám není vše naservírováno na stříbrném podnose.

Uživatelské rozhraní je také přehlednější a modernější. Změny došla i AI. Ve skirmishi si můžete vybrat hned několik typů. Na výběr je i AI z HD edice hry. Díky tomu je trochu lepší pathfinding, jednotky se tolik nezasekávají o terén, ale v úzkých koridorech se manuálnímu usměrňování nevyhnete. Obecně je ale AI docela mazaná, při útoku dokáže zavařit a velmi znale se vyhýbá střelám z katapultů. Zkraty ale trpí tak jako tak. Stále je třeba mít na paměti, že pod vším tím se ukrývá dvě dekády stará hra.

Nová edice má i několik milých bonusů. Jedním takovým je The Art of War – série výzev. Mají vás naučit, jak hrát Age of Empires na profesionální úrovni. To je tutoriál pro fajnšmekry. Téměř v každé hře se v tutoriálu naučíte, jak označit jednotky a poslat je na nepřítele, ale nějaké pokročilejší věci už jsou jen na vás. The Art of War jde do hloubky. Naučí vás i takovou vychytávku, jako jak správně skolit kance přímo před vaším centrem. Ale to je jen špička ledovce.

Chcete přijít na kloub tomu, jak se rychle dostat technologicky co nejdál? Osvojit si, jak maximalizovat těžbu surovin? Tohle vás to naučí. Osvětlí vám triky, jak být rychlejší a efektivnější než kdykoliv dřív a jak nakopat kastli každému, s kým přijdete do křížku. Za zvládnutí úkolu dostanete medaili, podle rychlosti, se kterou jste cíl splnili. Výzev je pět a určitě by jich mohlo být víc. V kolekci jsou i historické bitvy – 16 oddělených misí podle historických událostí. No a pak samozřejmě skirmish a multiplayer, který si můžete upravit téměř k obrazu svému.

Moderní rozlišení

Abyste si plně vychutnali nové 4K rozlišení, bude zapotřebí stáhnout kromě samotné hry i free DLC grafický pack. Není to žádný drobek, na disku vám sežere úctyhodných 16 giga. Koho by napadlo, že bude mít někdy Age of Empires přes 16 giga? DLC pak musíte manuálně nainstalovat a ve hře v pokročilém nastavení zapnout. Pokud balíček stažený není, hra vám jen jednou při startu dá suše najevo, že byste si ho měli stáhnout, a tím to hasne.

Pokud totiž grafický pack nemáte, hra bude vypadat sice skvěle, ale pouze vám zvětší rozhled na mapě. Místo jednotek uvidíte blechy a ani 20 centimetrů od televize si moc hru neužijete. Na druhou stranu, plné 4K dokáže potrápit i modernější mašiny, takže bacha na to. Optimalizace by přece jen mohla být trochu lepší a čas od času vám počítač bude sípat vyčerpáním. Pokud ale toužíte po sebemenších detailech svých jednotek, po každičké prasklině na zdi hradu nebo si chcete spočítat, kolik ok má výplet sítě na ryby, teď máte tu možnost.

V pohybu to všechno vypadá fantasticky a hlavně plasticky. U remasterů je asi největší pochvalou, když můžete říct, že hra vypadá, jak si ji pamatujete, a není tomu jinak ani u nových Age of Empires II. Zvuky jsou lepší, grafika ostrá a vše působí zcela nenuceným, původním dojmem.

Se ctí ukrátí čekání

Všichni netrpělivě očekávají čtvrtý díl. Age of Empires II: Definitive Edition to čekání ukrátí. Obrovské množství obsahu vás zaměstná na stovky hodin. Do syta si užijete náročných kampaní i multiplayerových potyček. Obsahu navíc není málo. Autoři se zamysleli, jak hru přiblížit moderní době, ale zároveň nikterak neuškodit původnímu srdci hry. To stále bije silně a hrdě. Pokud nemáte HD edici, je Definitive Edition bez diskuze. Po hře ale sáhněte i pokud chcete opravdu zmodernizovaný kult. Jistě, zub času se na hře i tak podepsal, ale komu to vadí? Jsou to Age of Empires II.