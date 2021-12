Sledujeme živě: Předávání herních Oscarů Game Awards

Tradiční předávání Game Awards se tentokrát po roční pauze opět koná před živým publikem. Pořadatel a zároveň i hlavní moderátor celé akce Geoff Keighley se zavázal, že půjde po všech stránkách o lepší zážitek než minule, takže očekávání jsou obrovská.

O vítězství v hlavní katageorii bojuje šestice titulů: Originální střílečka s časovou smyčkou Deathloop (naše recenze), kooperativní párová terapie It Takes Two (naše recenze), pokračování kultovní řežby Metroid Dread (naše recenze), vymodlení Psychonauts 2 (naše recenze), „next-gen“ playstationová exkluzivita Ratchet & Clank: Rift Apart (naše recenze) a brutální horor Resident Evil Village (naše recenze).