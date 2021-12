RECENZE: Tak má vypadat seriál! Arcane je nářez roku

Je celkem známý fakt, že filmové či seriálové adaptace her moc často nedopadnou dobře. Je hráčům tak těžké se zavděčit a nebo zkrátka ještě nikdo nenašel tu správnou formu? Na to si troufám odpovědět, že ji Riot Games se svým LoLkem našlo. První série Arcane ze světa League of Legends od francouzského studia Fortiche (pod dohledem Riot Games) je totiž naprosto fenomenální záležitost.

I mne přitom z kraje Arcane vůbec nezaujalo. Ačkoliv jsem v League of Legends v dobách mých let na gymnáziu strávil mnoho desítek hodin, na hru se mi od té doby povedlo zapomenout. A když už si na něco vzpomenu, tak to jsou povětšinou jen nekonečné zážitky s lagy vesnického internetu ve vypjatých situacích a možná asi jeden quadrakill. Samozřejmě jsem si vědom, že její popularita v uplynulých letech rostla a rostla, nicméně je to zkrátka vyhraněná záležitost jak pro hráče, tak i třeba diváky e-sportů na Twitchi.

Masivní reklamní kampaň Riot už ve fázi před vydáním samotného seriálu pořádal poměrně masivní reklamní kapmaň, vizuály ze seriálu se například rozsvítily i na známém mrakodrapu Burj Khalifa. O Arcane však bylo slyšet i v Česku, zajímavý streetart se objevil například v pražských Vysočanech.

Na sledování Arcane každopádně nepotřebujete znalost světa League of Legends. Jistě, hodí se vědět, jací hrdinové se vyskytují v herní předloze, abyste pak třeba mohli toho svého oblíbeného najít i v seriálu, nicméně první série jimi zas tak nepřekypuje, celkem se jich tu mihne jen okolo deseti z celkových více než 140. Je otázkou, nakolik budou autoři jejich řady rozšiřovat v již potvrzené druhé sérii a případně dále.

Jinak je to v podstatě samostatně stojící fantasy/steampunk svět, o kterém jste se taktéž mohli dozvědět něco v doprovodných materiálech ke hře, nicméně většinu z nich asi běžný hráč mohl snadno přehlédnout. Děj seriálu se odehrává ve dvou městech Zaun a Piltover ve světě Runeterra a vypráví příběh dvou sester, Vi a Jinx, za které můžete hrát právě i v předloze.

U hrdinek rovnou zůstanu, protože Arcane umí něco, co spousta ostatních dělá úplně špatně: dobře napsané ženské postavy. Jinx i Vi nejsou ani zdaleka ony silné a uvědomělé „Mary Sue“, které má současný Holywood bohužel až příliš v lásce. Jde o propracované charaktery, které si během první série projdou významnou proměnou, definující jejich pozdější činy a motivace. Jsou zkrátka uvěřitelné, a přesně takové ve filmové a seriálové produkci vidím moc rád.

Arcane ovšem není pouze o nich. Jsou tu další postavy, jejichž dějová linka je velice zajímavá. Autoři udělali dobře, že se zaměřili také na mladého vynálezce Jayce, který objevuje podstatu toho, jak funguje v tomto světě magie a jak by se dala zužitkovat pro dobro všech. Zatímco jiné fantasy světy zkrátka s kouzelníky pracují jako s hotovou věcí, Arcane se snaží detailněji prozkoumávat aspekty magie a toho, jak zde funguje a pro koho je určena.

Do toho všeho si je pak třeba ještě připočíst politiku, která hýbe městy Piltover a Zaun. Zatímco v jednom městě žije bohatá vrstva lidí žijící ve steampunkové utopii, druhé je v podstatě slumem, kde se to hemží podivnými existencemi v jeho temných zákoutích, barech a nevěstincích. Obě města jsou však vzájemně propojena a jak seriál postupně vysvětlí, jedno se bez druhého neobejde.

Arcane exceluje však nejenom ve vyprávění, ale i ve vizuální stránce. Ačkoliv jde o animák, svou kvalitou prakticky nemá obdoby. Pár podobně vizuálně kvalitních dílů najdete třeba v seriálu Love, Death & Robots (taktéž na Netflixu), ovšem Arcane se své úrovně kvality drží od prvního až do posledního dílu první série. Vizuály jsou zkrátka úžasné a pokud máte animáky rádi, zde si opravdu smlsnete.

Stejně tak herecké (resp. dabérské) výkony jsou výborné a to jim občas příběh dává po emocionální stránce i pořádně zabrat. Nechybí ani povedená hudební stránka, kterou táhne především kapela Imagine Dragons s úvodní znělkou. Ačkoliv nejsem jejich fanda a vlastně mi ani moc nepřijde, že by jejich hudba byla pro seriál tou pravou volbou, nijak výrazně mi to dojem ze seriálu nekazí.

Další z věcí, kterou právě po vizuální stránce dělá Arcane dobře je to, že se zkrátka nesnaží nic „adaptovat“. Postavy v seriálu zkrátka vypadají přesně jako ve hře, nikdo z tvůrců zde nedošel k závěru, že by rád tu změnil pohlaví nebo barvu pleti dané postavy, nebo třeba jen i její kostým oproti předloze. Arcane zkrátka po celou svou dobu vypadá, jako kdyby byla doprovodným materiálem, prakticky cutscénou pro hru League of Legends a ne jen nějakou speciálně „vylepšenou“ odnoží pro specifickou skupinu diváků.

Ačkoliv se dá říci, že Arcane se také nebojí zpracovat politické téma nerovnosti mezi lidmi, rozhodně na mne nepůsobí jako nějaké morální kázání, ve kterém si jiní tvůrci až libují. Stejně tak se autoři vyvarovali plochých postav, které by zde existovaly jen pro účel odškrtnutí si nějakého pomyslného bodu na seznamu nutných prvků. A to je mezi dnešní produkcí opět poměrně svěží věc.

Arcane je především výborné fantasy. Přesvědčí vás o tom, že i taková věc jako e-sportový hit League of Legends, může mít v záloze pekelně zajímavý lore, který se vyplatí prozkoumat. Je sice trošku naivní si myslet, že by lidé nadšení z Arcane a prahnoucí po nějakém příběhovém nášupu šli hned hrát LoL. To je ve svém jádru o něčem úplně jiném, než o prozkoumávání zajímavého fantasy světa, ale je dost možné, že má Riot ještě spoustu dalších plánů, jak si nově nabytého zájmu o tento fantasy svět využít.

Už teď víme, že v příštím roce vznikne druhá série a studio se zároveň pustilo i do několika menších singleplayer projektů. A vůbec bych se nedivil, kdyby paralelně se seriálem Arcane nezačal vznikat i nějaký větší projekt, třeba nějaké MMORPG. Každopádně Arcane rozhodně stojí za zkoušku, i když vám je celý svět League of Legends jinak úplně cizí. Takto dobrá seriálová záležitost postavená na základech z videohry se opravdu jen tak nevidí, a to i mezi ostatní běžnou fantasy produkcí.