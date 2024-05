Michaela Maurerová řeší otázky života a smrti. S pětiletou dcerou

Michaela Maurerová se poučila z minulosti a věci rodinného charakteru si raději nechává pro sebe. Každopádně s „panem Dokonalým“ prošla těžkou zatěžkávací zkouškou, když ji bývalý partner, se kterým má dvojčata Josefa a Magdalenu, zanechal s malými dětmi zcela bez prostředků. Tenkrát jí pomohli kamarádi, aby nejhorší dobu aspoň ekonomicky nějak přežila.

Z dvojčat jsou už patnáctiletí teenageři, kteří se hlásí na stejnou střední školu. A sami se rozhodují, s kým budou trávit čas. Doma ovšem herečce zůstává pětiletá Emma, která se zdá být na svůj věk velmi vyspělá.

„Poznává už písmenka, čte a píše, tak jsme uvažovali, že ji dáme po prázdninách do školy. Ale byla by tam asi nejmladší, proto s tím počkáme. Takže za školní instituci jsem teď doma já a musím jí odpovídat na všetečné otázky. Ale naštěstí máme knihy, Google a fantazii. Někdy je to ale náročné, protože se ze školky vrací i s otázkami filosofického charakteru. Chtěla třeba vědět, kam cestuje duše po smrti, co se stane s tělem…,“ prozradila Maurerová.

„A ze svého vlastního popudu a přesvědčení se stala vegetariánkou. Takže maso už skoro nekupuju a když, jíme ho tajně. Říkala: Maminko, přece to zvířátko nebudeme jíst, protože to zvířátko bylo něčí dítě. Nebo: Ta kačenka mohla být maminkou kachňátek a oni teď jsou smutný. Argumentuje tak, že k tomu nemáme co říct,“ krčí rameny rezignovaně herečka. „A pro mě je to velká rodičovská výzva vařit jí tak, aby měla ve stravě zastoupeny všechny potřebné živiny.“

Michaela Maurerová nedávno dokončila natáčení seriálu Zlatá labuť, do kterého vstupovala jako záhadná postava, jež vysedávala v kavárně obchodního domu.

„Ani scenáristé nevěděli, kudy moje linka povede. Nechali se inspirovat dějem, událostmi, námi herci a vše se vytvářelo za pochodu. Sami jsme pak byli překvapeni vývojem. Ale je známo, že nejlepším scénářem je život,“ říká Maurerová. „Pro mě byla Eliška Malá přínosem v tom, že jsem si na ní mohla vyzkoušet určité herecké polohy. A hlavně jsem byla ráda, že můžu sledovat svoje mladší kolegy, kteří mě totálně uchvátili. V tomto jsem naprosto neambiciózní a nežárlivá. Obdivovala jsem, jak hrají, jak se chovají, jací jsou a bylo mi s nimi moc dobře. Na konci seriálu jsem měla pocit, jako když odjíždím z tábora. Takový ten smutný, nostalgický, až se mi nechtělo domů.“

Po skončení natáčení byla uspořádána aukce kostýmů a rekvizit, které se objevily v seriálu. Ať už šlo o nábytek, který dotvářel interiér obchodního domu nebo dekorativní předměty. Výtěžek byl věnován spolku Dobré víly dětem, který pomáhá dětem z dětských domovů. „Já jsem si vybrala červený fascinátor a kabelčičku a všichni jsme dostali na památku sklenici s emblémem Zlaté labutě a datem, kdy natáčení začalo a skončilo,“ prozradila herečka.

I když fascinátor je na dnešní dobu poměrně výstřední kousek, Michaela Maurerová ho hodlá využít. „Mohla bych ho nosit na dostihy, ale já ho zakomponuji do nějakých svých letních outfitů. Ano, chce to trochu odvahy a konzultace s nějakým stylistou, abych nebyla úplný odvaz, ale je to elegantní a klobouky a ozdoby hlavy se vrací, tak proč ne?“ míní.

Postava Elišky Malé byla už její druhou rolí v dobovém seriálu. Předtím hrála v První republice. Dobovky miluje. Teď se ale věnuje zejména namlouvání knih a čeká ji spolupráce s Českým rozhlasem.

„Začínám mít pocit, že z audiovizuálního díla se orientuju jenom na audio. Je to ale dobrá příprava na stáří, kdy už se nebudu muset přehnaně udržovat, protože všechny bude zajímat hlavně můj hlas,“ směje se Maurerová a dodává, že kupodivu ani ona nemá svoji štíhlost zadarmo. „Od určitého věku už není zadarmo nic. V mém případě nejde o usilovné hladovění nebo dření ve fitku, nejsem ten typ, ale mám tak vysoké a intenzivní životní tempo, že to funguje nějak přirozeně. A pak je důležitý genetický základ.“

V současné době namlouvá sérii dětských knih Správná pětka od Enid Blytonové. „Natočila jsem šestý díl a čeká mě sedmý. Je to velmi náročné, protože čtu nejen děti ale i psa. Takže jsem se naučila docela hezky štěkat. Do toho mluvím holčičku, staršího chlapce, mladšího chlapce a holku, co by ráda byla klukem. Přitom každý má jiný charakter, takže se v tom musím nějak orientovat. A protože to nelze číst na jeden zátah, pokaždé když jdu znovu do studia, připomínají mi kolegové, jakým hlasem jsem jednotlivé figury namlouvala,“ prozradila.

Michaela Maurerová knihy miluje, proto také moderovala slavnostní večer vydavatelství Albatros, které slaví 75. výročí od svého založení a předala pozvaným výroční ceny.