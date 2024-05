Kde je devátá planeta? Vědci jsou na stopě nástupci sesazeného Pluta

Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. To byl seznam planet, který se vyučoval už od základní školy do roku 2006. Pak ovšem astronomové na valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze vyřadili Pluto ze seznamu planet a zařadili ho do kategorie trpasličích planet. Stalo se tak po rozsáhlé diskuzi o samotné definici planety.