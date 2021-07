Provokuje i pomáhá zvířatům. Představujeme sexuální ikonu hráčů Amouranth

Amouranth sice není tou nejsledovanější ženou na streamovací platformě Twitch a zcela určitě ani tou nejoriginálnější, její jméno však zná každý, kdo tuto službu používá. Dlouhodobě se totiž pohybuje na samé hranici pravidel, kterými Twitch chrání své převážně nezletilé publikum před závadným obsahem (viz náš článek).

Amouranth začínala jako cosplayerka herních postav, dnes už je spíše internetovou bavičkou a modelkou.

Vystupuje v sexy kostýmech, polévá se vodou, píše si vzkazy od diváků na holou kůži či lascivně olizuje mikrofon, za což bývá čas od času od správců platformy potrestána několikadenním zákazem vysílání. Nijak se nerozpakuje naplno využívat svých ženských předností k vlastnímu obohacení, což jí přineslo nejen miliony sledujících (a platících) diváků, ale minimálně stejný počet odpůrců. Amouranth prostě nelze přehlédnout.

Amouranth se narodila jako Kaitlyn Michelle Siragusa druhého prosince roku 1993 v texaském Houstonu. Tak jako mnoho jejích vrstevníků propadla „moderním“ koníčkům, jako jsou počítačové hry a fantastická literatura. Nespokojila se ovšem jen s pouhou pasivní konzumací a svoji lásku k „pokleslé“ zábavě vyjadřovala i tím, že se převlékala za oblíbené fiktivní postavy. Přesto, že je vysoká pouhých 163 centimetrů, stala se díky svému přirozenému talentu nepřehlédnutelnou a jejího umění si povšimly i tak respektované organizace, jako je například houstonský balet nebo opera, pro které už v 17 letech navrhovala kostýmy.



Povzbuzena úspěchem založila v roce 2015 společnost A Charmed Affair, která nabízí pronájem „princezen“ na dětské oslavy či společenské události. Streamovat na internet začala o rok později a podle vlastních slov od toho moc neočekávala. „Bylo to spíš jen hobby, prostě mě napadlo, že bych si třeba mohla něco málo přivydělat z reklam, když budu vyrábět kostýmy nebo hrát hry, což bych stejně dělala tak jako tak,“ řekla v rozhovoru pro magazín Polygon. Nyní má na Twitchi 3,8 milionu sledujících, na Instagramu 4,7 milionu a další 1,4 milionu na Twitteru, což z ní dělá jednu z největších internetových celebrit dneška. V čem je klíč jejího úspěchu?



„Nechtěné“ odhalení rozkroku přineslo Amouranth třídenní ban a statisíce nových diváků.

I ti největší kritici musí uznat, že jde o velmi šikovnou dámu, jejíž pole působnosti je nesmírně široké. Kromě toho, že hraje hry (nejčastěji Just Dance a Super Mario Karts) a čile komunikuje s fanoušky, se ve svých videích zabývá i kreslením, tancem, cvičením, ASMR meditací (viz náš článek) či trénováním zvířat.

Jenže navzdory svému přirozenému talentu láká většinu diváků spíše proto, že se nerozpakuje předvádět své tělo způsobem, který má blíže k erotice než modelingu.

Do podvědomí milionů diváků se poprvé dostala v roce 2019, kdy během streamu s jejím psem Noxem „nedopatřením“ ukázala celému světu, že nenosí kalhotky. I kdyby snad opravdu šlo o omyl, a ne o předem naplánovanou akci, příliš ji to mrzet nemuselo. Tento drobný přešlap jí kromě třídenního banu vysloužil i 400 000 nových sledujících během jediného týdne, což byl ve své době světový rekord.

Pravidla pro zobrazení nahoty jsou na Twitchi velice přísná, Amouranth je ovšem napíná na maximum. Když bylo například vyhlášeno, že jedinou možností, jak se divákům předvádět v bikinách, je vysílat od vodní plochy, prostě si před webovou kamerou nafoukla dětské brouzdaliště.

Její instagramový profil připomíná spíše katalog spodního prádla, na síti Only Fans pak za drobný poplatek odhazuje i to málo, co zůstává divákům na Twitchi skryto.

Pro platící fanoušky na portálu Only Fans odhazuje i poslední zbytky oblečení.

Není to ale jen nepokrytě erotický obsah, proč Amouranth budí emoce. Potrestání si vysloužila třeba i kvůli tomu, že ve svých videích vysílala ze soukromých pozemků bez souhlasu jejich majitele, chatovala během řízeni či sdílela část filmu chráněného autorským zákonem. Některé fanoušky naštvala i tím, že neprozradila, že je ve skutečnosti vdaná, takže jim prý dávala falešné naděje.

I když si zřejmě nevydělává způsobem, jaký si asi její rodiče představovali, když ji vedli poprvé do školky, má jejich plnou podporu. „Vyřiď jim, že má tvůj táta doma sedm střelných zbraní,“ vzkázal pěkně „po texasku“ její otec, když si mu postěžovala nad tím, že ji denně bombardují tisíce mailů od internetových úchyláků.

Amouranth bere odvrácenou stránku své slávy věcně a jako nezbytnou součást toho, že vydělává miliony dolarů. „Myslím, že stojí za to tuto chvíli využít, dokud jsem mladá a plná energie. Až budu starší, budu mít našetřeno a mohu si s těmi penězi udělat, co budu chtít,“ řekla pragmaticky ve výše zmíněném rozhovoru. „Prostě si dělám svoji práci dopředu, než abych ji musela dělat po celý zbytek života. A to za to obtěžování stojí,“ dodala ještě.

A co by chtěla dělat poté, co její sláva nevyhnutelně opadne? Budete se možná divit, ale jejím snem je provozovat útulek pro zvířata. A myslí si, že v tom může být opravdu dobrá. „Moje zkušenost se sociálními sítěmi je obrovskou výhodou. Je tolik útulků, které mají problémy získat finanční prostředky, protože jsou spravovány boomery, kteří to se sociálními sítěmi neumí.“

Amouranth nejspíše není tou pravou celebritou, kterou by rodiče dávali svým dcerám za vzor, rozhodně však není ani potvrzením úpadku naší společnosti. Kromě svých fyzických předností dokáže tvorbou bavit miliony lidí a oproti většině ostatních streamerů je portfolio její tvorby vyloženě pestré. Že jsou nejoblíbenější ta videa, kde se odhaluje, není možná ani tak problém její jako spíše samotných diváků. Nebo na to máte jiný názor?