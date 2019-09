Streamovací služba Twitch si neví rady s nahotou, je zbytečně puritánská

Twitch je aktuálně nejpopulárnější službou pro sdílení videí převážně z hraní počítačových her. Jeho hodnota se odhaduje na čtyři miliardy dolarů a stejně jako třeba YouTube už pomohl na svět mnoha internetovým celebritám, které si díky ní vydělávají slušné peníze. Streamerem se přitom může stát v podstatě každý, stačí k tomu jen základní technologické vybavení a umět oslovit diváky.

Streamerka ChloeLock rozhodně dokáže svým vzhledem zaujmout.

Zaujmout se dá mnoha způsoby. Můžete být elitní hráč, od něhož se sledující mohou něco přiučit, můžete hrát divné hry, které nikdo nezná, být extrémně vtipný či kreativní umělec. Anebo mít velká prsa a nebát se je použít.

Ano, některé streamerky celkem nepokrytě cílí na pánské poklopce a více než herní seanci připomíná jejich vystupování softcorovou erotiku. Některé z nich dokonce prodávají své spodní prádlo.

Žádný div, že se Twitch proti podobným praktikám rozhodl bojovat a chránit panickou nevinnost hormony ovládaných puberťáků, kteří tvoří většinu z jeho uživatelské základny. Vydal proto směrnice, podle kterých by se měli všichni vysílající řídit. Přísně je postihována nahota i jakýkoliv jiný sexuální obsah, pokud tedy není vysílán v nějakém odpovídajícím kontextu.

Streamerka Sweet_Anita

Edukativní video o lidském těle by nejspíše prošlo, praktická demonstrace sexuálních pomůcek určitě ne. Ne vždy je to však snadné posoudit. Velkou debatu nedávno spustila Heather Kentová aka HeatheredEffect, kterou Twitch zabanoval za to, že v průběhu streamování kojila své malé mimino, krásná Sweet_Anita zase trpí Tourettovým syndromem a nechtěně jí z pusy létají nahodilé vulgární výrazy. Oba kanály na Twitchi stále fungují.

Problém je, že termín sexuální obsah (sexual content) je jen obtížně definovatelný. Zatímco někoho vzruší kreslený večerníček s poníky, jiného nudí i nudapláž. A přesně takto nejednotně pracují i „cenzoři“ Twitche, kteří obsah „nabonzovaný“ samotnými uživateli posuzují.

Výsledkem jsou absurdní situace. Streamerka Quqco byla například suspendována za to, že se před kamerou objevila v kostýmu bojovnice Chun-Li ze série Street Fighter, specialistka na Overwatch Fareeha si vysloužila napomenutí, když ve svém streamu z tělocvičny vystoupila v obyčejné cvičební podprsence a talentovaná ilustrátorka Saruei „pobouřila“ kresbou anime postavičky ve vyzývavé póze. „Proč nemůžu kreslit dívky v pózách, které některé jiné streamerky dělají naživo?“ ptala se oprávněně ve svém dalším přenosu s odkazem na tzv. boobie streamers, kterých je Twitch plný.

Už i Twitch má svůj Základní instinkt.

Za všechny můžeme jmenovat například Kaitlyn „Amouranth“ Siragusaovou, která během jednoho vystoupení nechtěně ukázala celému světu svůj rozkrok. Vzhledem k tomu, že sledovanost jejího kanálu po tomto incidentu prudce narostla ji to nejspíš moc netrápí. Otázkou je, nakolik nechtěné převalování po koberci bez kalhotek vůbec bylo.

Než za svoje vystoupení dostala zasloužený třídenní ban, trvalo to 24 hodin. Pro srovnání streamer SHiFT za zveřejnění obrázku Spongeboba s natrženými kalhotami dostal napomenutí rychleji, povšiml si server Kotaku.

Ano, na Twitchi každý den vzniká spousta obsahu, a tak je jasné, že se čas od času stane chyba, frustraci nespravedlivě nařčených streamerů však lze rozumět. Obzvláště v případě, že si Twitch za svým puritánským banem oficiálně stojí i po žádosti o přezkoumání. Tak jak tomu bylo v případě výše změněné Fareehy.

„Diváci mohou vidět víc cecků, když se projdou na ulici, než u mne na streamu, kde hraji hry,“ vzteká se a na protest prý v 90 denní podmínce, kterou jí Twitch udělil, bude vystupovat jen v lyžařské masce a svetrech s vysokým límečkem.

Tento ambivalentní přístup by mohl Twitch do budoucna hodně mrzet. Roste mu totiž konkurence v podobě služby Mixer od Microsoftu, který mu nedávno „ukradl“ jeho největší hvězdu Tylera „Ninju“ Blevinse. Vrcholným paradoxem pak je, že na jeho opuštěném kanále Twitch následně pouštěl reklamu na porno.