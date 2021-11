Blizzard odložil Diablo 4 a Overwatch 2 na neurčito

„I když máme stále v plánu vydat během příštího roku značné množství obsahu od Blizzardu, hry Overwatch 2 a Diablo 4 uvedeme později, než se původně předpokládalo,“ píše se ve zprávě.

Pokud situaci v Blizzardu trochu sledujete, nejsou to příliš překvapivé novinky. Ředitel Diabla 4 Luis Barriga byl totiž v srpnu propuštěn kvůli kauze sexuálního obtěžování na pracovišti, zatímco ředitel Overwatche 2 Jeff Kaplan odešel v dubnu z Blizzardu sám po devatenácti letech. Pro ani jednu z her to nebyla dobrá zpráva, snadno totiž hrozí, že se propadnou do takzvaného produkčního pekla.

Obě byly ohlášeny na akci Blizzcon v listopadu 2019. Že si na Diablo 4 ještě počkáme, jsme tak nějak tušili, otázkou ovšem je, co se děje s Overwatchem 2. Podle leaků pokračoval vývoj hry s obtížemi, pomalu a odchod zkušeného Kaplana byla tvrdá rána.

„Jde o dva nejočekávanější tituly v oboru a naše týmy v posledních čtvrtletích udělaly velký pokrok na cestě k jejich dokončení. Věříme však, že když jim poskytneme trochu více času na dokončení výroby a další rozvoj jejich tvůrčích kapacit, abychom tituly podpořili i po jejich uvedení na trh, zajistíme, že tyto hry nadchnou a zaujmou své komunity na mnoho let dopředu.“



Pikantní je, že z vedení Blizzardu po pouhých třech měsících odchází Jen Onealová. Šéfem tak zůstává pouze Mike Ybarra, který do roku 2019 pracoval pro Xbox.