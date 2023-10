PC verze Call of Duty: Modern Warfare 3 láká na stovky možností nastavení

Modern Warfare 3 navazuje na události loňského dílu. V hlavní roli se opět představí protagonisté z Task Force 141, kteří se budou muset vypořádat s teroristou Vladimirem Makarovem. Kampaň je samozřejmě jen rozcvička, prim už léta hraje rychlý multiplayer s mikrotransakcemi včetně oblíbených zombíků.

Nejnovější trailer se zaměřuje tentokrát na majitele PC, kteří mohou očekávat hraní ve 4K, podporu širokoúhlých monitorů a hned od launche také technologií Nvidia DLSS a Reflex (zkracuje odezvu systému). Activision zmiňuje víc než pět set možností nastavení. Podvádění má zabránit ochrana Ricochet.

Call of Duty: Modern Warfare 3 vychází 10. listopadu na PC (Steam, Battle.net), Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One a PlayStation 4. Pokud byste si chtěli hru vyzkoušet, od 14. do 16. října poběží na všech platformách otevřená beta.