To jsme zatím neměli vidět. Xbox ve tvaru válce, nová generace v roce 2028

Uniklé dokumenty, které byly předloženy jako důkazy ve sporu Microsoftu s Federální obchodní komisí, a to ve věci nákupu obřího vydavatelství Activision Blizzard, poodhalují plány Microsoftu pro následující roky.

Šéf divize Xbox Phil Spencer letos v létě prozradil, že mezigenerační konzole není na pořadu dne (u předchozí generace vyšel po Xboxu One výkonnější Xbox One X). To ovšem neznamená, že se nechystá refresh stávající řady. Nové verze xboxů přinesou řadu vylepšení, výkon ovšem zůstane stejný.

Největší změny se chystají u nejvýkonnějšího Xboxu Series X. Nová verze vzniká pod kódovým označením Brooklin a vyjít by měla v říjnu 2024. Na první pohled nový je design – stávající černý kvádr nahradil válec. Novinka slibuje rychlejší wi-fi 6E, BT 5.2, sníženou spotřebu a navýšení interního úložiště na 2 TB. Část uživatelů ovšem nepotěší absence mechaniky, což je krok zpět, protože řada hráčů používá Series X jako celkem slušný blu-ray přehrávač.

Nová verze Xboxu Series S vzniká pod kódovým označením Ellewood. Design zůstává totožný a nabídne stejná technická vylepšení jako Brooklin. Obě konzole se budou prodávat za stejnou cenu jako ty stávající, u obou Microsoft zmiňuje lepší udržitelnost. Ellewood vyjde v srpnu 2024, tedy o dva měsíce dříve, aby „měl vlastní prostor zazářit a maximalizovaly se prodeje“.

K oběma verzím bude dodávaný také nový ovladač prezentovaný pod kódovým označením Sebile, jehož novým prvkem je přítomnost akcelerometru. Design i rozložení ovládacích prvků zůstávají, materiály ovšem zmiňují přesnější haptickou odezvu, tišší tlačítka, nové modulární páčky či další funkce ve spojení s mobilní aplikací.

Jedna z dalších stránek také naznačuje, jak Microsoft uvažuje o nástupci současné generace a co si klade za cíl. Nová generace se prozatím plánuje až na rok 2028 a Microsoft ji představuje jako „pohlcující platformu pro hry a aplikace“. Podporovat má „cloudové hybridní hry“, což je jedna z naznačených vizí. Vývojářské kity mají být k dispozici rok před vydáním, takže během roku 2027.