Setrvačnost, nebo prostě hloupost? Nepovedené Call of Duty se prodává skvěle

Série Call of Duty vychází každoročně už téměř dvacet let a za tu dobu se dokázala etablovat jako jedna z nejprodávanějších herních značek vůbec. Hráči i kritici nicméně upozorňují, že každoroční cyklus se začíná negativně podepisovat na kvalitě, protože hráči dostávají stále to samé. Vše eskalovalo v letošním ročníku, který propadl ve všech ohledech. Původně mělo jít jen o placený přídavek k loňskému dílu, nakonec se ovšem vydavatelství Activision Blizzard rozhodlo své fanoušky „podojit“ za plnou cenu.

Modern Warfare III po zásluze sklidila kritiku ze všech stran, její kratičké kampani se dokonce vysmívali z pódia během předávání prestižních cen Game Awards, akcionáře společnosti to však příliš trápit nemusí. I když agregátor Metacritic ukazuje, že to je vůbec nejhůře hodnocený díl v historii série, tak podle analytické společnosti Ciscana se za pouhé dva měsíce dokázal vyšvihnout do pozice druhé nejprodávanější hry letošního roku. A je klidně možné, že v konečném součtu Hogwarts Legacy ještě předběhne.

Z pohledu recenzenta je samozřejmě tato situace k pláči, protože ukazuje, že široké publikum nenakupuje kvůli kvalitě, ale čistě ze setrvačnosti. Na druhou stranu musíme konstatovat, že jsme letos už hráli i horší hry. Mnohem horší hry.