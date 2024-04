Nová zbraň do Call of Duty stojí více než samotná hra

Série Call of Duty patří mezi nejvýdělečnější značky herního průmyslu a i když se čas od času některý z dílů nepovede (viz třeba ten poslední), prodá se ho desítky milionů kopií. Vydavatelství Activision Blizzard se ovšem ani tak své loajální zákazníky nestydí dále ždímat skrze dodatečné poplatky.

Utrácet za kosmetické doplňky, season passy, tří hodinová „příběhová“ rozšíření či třeba předběžný přístup je už dnes běžnou normou, nad kterou nikdo ani nepozvedne obočí. Nejnovější „lákavá“ nabídka unikátní zbraně už je podle podrážděných reakcí publika přeci jen přes čáru.

V rámci propagační kooperace s aktuálním filmovým hitem Godzilla × Kong: Nové impérium do hry přibyla rukavice BEAST. Ano,na obrázcích vypadá efektně, ovšem abyste se k ní dostali, musíte si nejprve zakoupit čtyři tematické doplňující balíčky. Každý z nich přitom vyjde na 20 dolarů. Celkem tedy k dosažení rukavice budete muset utratit zhruba dva tisíce korun, což je víc, než stojí samotná hra.

Nejde přitom o žádnou „superzbraň,“ která by vám na bojišti nějak zásadně pomohla. Ano, nepřítele sice dokáže zabít jediným úderem, to se k němu ale nejdříve musíte dostat na kontaktní vzdálenost. Ani její použitelnost přitom není nijak světoborná, kdo by čekal, že vaše oběť po zásahu odletí přes půlku mapy, bude nutně zklamán, v podstatě totiž neexistuje rozdíl mezi zabitím rukavicí a obyčejným nožem.

Pokud Activision Blizzard hledali hranici, kam až mohou při ždímání značky zajít, tak ji zřejměprávěí našli.

#MW3: The $80 ‘Godzilla x Kong’ BEAST Glove Weapon is NOW available!



💥 You CANNOT equip Camos on it — but it does feature a UNIQUE Inspect Animation! pic.twitter.com/pBSKDdOQ4K