Péči o dvě gorilí mimina v jedné náruči si zkouší Duni, dcera slavné Moji

Duni se hned napoprvé starala o mládě Kijivu, tedy své vlastní babičky, celé tři hodiny. Samozřejmě spolu se svou malou Mobi, které už lezou zuby. Obě mláďata Duni i kojila. Mimo jiné to svědčí o její silné pozici v hierarchii skupiny.

V pondělí ráno se tato pozoruhodná situace opakovala, byť po kratší dobu. Lze tak předpokládat, že se na podobnou souhru péče o obě gorilí mláďata mohou návštěvníci těšit i v příštích dnech. Chovatelé goril hlásí, že nejaktivnější bývají jejich svěřenci při krmení, které se v pavilonu odehrává vždy v 10 a v 15 hodin.

V pavilonu Rezervace Dja, kde se ve skupině goril nížinných letos narodila dvě mláďata, je aktuálně každý den rozhodně co pozorovat. Není divu, vztahy v gorilí rodině jsou podobně jako u lidí poměrně složité. A jakmile do hry vstoupí hned několik mláďat – do skupiny totiž patří kromě dvou letošních mláďat i sameček Ajabu, dospívající syn dominantní samice Shindy – je o radosti i starosti postaráno.

Gorilí skupina si pod vedením samce Kisuma vede velice dobře, v expozici vládne klid a pohoda, a to se členové této gorilí rodiny sžívají v novém pavilonu nazvaném Rezervace Dja teprve od předloňského podzimu.

Pro malou Mobi vybrali jméno čtenáři iDNES.cz a pokřtil ji Kovy, pátý potomek samice Kijivu se křtin dočká v sobotu 11. 5. 2024. Jméno pro něj vybere světově proslulá ochránkyně přírody a primatoložka Jane Goodallová, která bude mít jen o den dříve v Zoo Praha přednášku.