RECENZE: Call of Duty: Black Ops Cold War je nevýrazná sázka na nostalgii

Letošní, poněkud krkolomný název Call of Duty: Black Ops Cold War odráží problematický vývoj, kterým si hra prošla. Projekt byl původně svěřen studiu Sledghammer Games, které pár měsíců po vydání WWII opustili zakladatelé a klíčové opory Michael Condrey a Glen Schoefield. Podle zákulisních informací se Sledgammer Games nepohodlo s partnerským studiem Raven Software na podobě chystaného dílu, až musel loni zakročit Activision a rozdělaný projekt svěřit Treyarchu.

Že ve výsledku šlo o dosti složitou operaci, naznačuje i množství dalších zainteresovaných studií, mezi kterými jsou Beenox, High Moon Studios, Demonware a Activision Shanghai. Vůbec poprvé od dob

Modern Warfare 3 si hlavní objem práce rozdělila dvě studia. Raven Software se postaralo o dokončení kampaně, Treyarch se zaměřil na zbytek hry. Modern Warfare 3 přitom platil za jeden z nejlepších a obsahově nejbohatších dílů. Jak to dopadlo tentokrát?

Jak nedělat kampaň Call of Duty

Nervozita o výsledné podobě hry se u mě před vydáním mísila s nadšením týkajícím se samotného zasazení. Studená válka je z hlediska CoDu poměrně málo vyčerpané téma a kampaň původních Black Ops považuji z celé série za tu nejpodařenější. Parádní loňská kampaň z restartované značky Modern Warfare navíc dávala další důvody k optimismu. Jenže je to přesně naopak.

Zatímco studio Infinity Ward s Modern Warfare dokázalo nabídnout napínavou a audiovizuálně úžasnou jízdu s překvapivě emocionálními momenty, při hraní Cold War se ve mně mísilo znechucení, frustrace, nuda a celkový nezájem o to, jak příběh nakonec dopadne.

Na rozdíl od restartované Modern Warfare je příběh Cold War časově zasazen do osmdesátých let mezi Black Ops a Black Ops 2. Vaším úkolem je nalézt ruského špiona s kódovým označením Perseus. Vaše parta obsahuje jak nové příchozí agenty Adlera, Simse, Lazara a Parkerovou, tak staré známé Woodse, Masona a Hudsona. Jedním z největších problémů kampaně je její celková struktura. Po sedmnácti letech existence značky by si už studia mohla být vědoma toho, že Call of Duty funguje nejlépe, když tempo jejich kampaní nic nebrzdí a scénáře ženou hráče z jednoho bojiště na druhé.

Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War

V Cold War bohužel figuruje spoustu „vychytávek“, které nemají žádné opodstatnění. Po většině misí vás hra vyhodí na základnu, kde můžete srze otrocké klikání na dialogové volby mluvit s ostatními postavami. Pokud chcete ten nejlepší konec, musíte v misích prozkoumávat každý kout ve snaze najít ukryté předměty.

Na základně můžete takto získané stopy mezi sebou porovnávat a vyřešit tak hádanky, které pomohou identifikovat kupříkladu identitu nastrčených agentů ve Spojených státech. Nebo, pokud se podobnými procesy nechcete ve střílečce zabývat, si můžete prostě tipnout a vyrazit na jednu ze dvou vedlejších misí a doufat, že jste to trefili správně.



Dialogy a volby občas vstupují i do samotných misí. I když ono o dialogy ani nejde. Ve hře sice občas hrajete i za nadabovaného Masona, většinu času se však ujímáte role vašeho němého avatara, kterým je postava s krycím jménem Bell. U něho na začátku hry zvolíte pohlaví (můžete být i nebinární), historii a v neposlední řadě i psychologický profil, který ovlivňuje vaše herní výhody.

Pikantní je, že jsou to v podstatě psychologické nedostatky, které by špičkový agent rozhodně vykazovat neměl. Paranoia? Labilita? Násilnické tendence? Nu, dobrá. Co ovšem na rozdíl od Black Ops 3 ve hře nikdy neuvidíte, je vaše podoba.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Důvodů, proč mi to všechno vadí, je víc. Obecně nejsem fanouškem němých postav, zde to je obzvlášť nepříjemné. Zatímco v roli Masona vaše postava mluví, v případě Bella zůstává za všech okolností zticha. Působí to dvakrát tak nepřirozeně.

Hra navíc očekává, že se vžijete do role postavy, která poprvé potká hrdiny, které vy jako hráč už nejspíše velmi dobře znáte. Zní to jako banalita, ale věřte mi, že tento schizofrenní rozpor má pro příběh a vaše volby (obzvlášť na konci hry) zásadní následky a jaksi nefunguje.

S namluvením je tu ještě jedna potíž – ačkoliv se hra odehrává mezi Black Ops a Black Ops 2, dabéři všech hlavních postav se změnili. Ne, že by nováčci odváděli špatnou práci, ale Sam Worthington, Ed Harris/Michael Keaton a James C. Burnes to nejsou. Speciálně u Masona jsem dost trpěl, protože památný výkon Sama Worthingtona se mi vryl do paměti jako jeden z historicky nejlepších dabérských počinů ve hrách.



Pamatujete na...

Pokud jde o samotné mise, je to v rámci série těžký průměr. Je z nich cítit evidentní sázka na nostalgii, což může někdy fungovat, zde jsem však měl pocit, že jsem úplně stejnou pasáž už absolvoval a bývala zábavnější. Z těch novějších uvedu například centrum KGB v Moskvě a východní Berlín.

Ze hry je cítit snaha přiblížit se špionážním filmům, což nejvíce vyniká během stealth misí. Ty se pokouší rozvíjet koncept, s nímž přišlo studio Sledghammer Games v pařížské misi ve WWII. Vrcholem měla být asi mise v centrále KGB, bohužel „hitmanovské“ stealth mechanismy jsou zde tak strašně špatné, že jsem něco podobného ve hrách snad ještě neviděl.

Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War

Kupříkladu v roli nastrčeného ruského špiona přijdete k vojákovi v řídicí místnosti, ten se na vás otočí, co tam děláte, vy ustoupíte, pak k němu přiběhnete, nasadíte mu kravatu, uspíte ho a schováte bezvládné tělo do skříně. O tom, že po probuzení bude mít celkem jasnou představu, kdo mu to provedl, netřeba pochybovat.



Ještě horší je hra na schovávanou, kdy z nějakého důvodu zrovna v této misi nemůžete ulehnout na zem, ačkoliv by vás to několikrát mohlo zachránit před odhalením. Výhrad bych měl víc, ale to by bylo na dlouho. Mise měla rozhodně potenciál a chválím autory za pokus o v tomto případě zajímavou nelinearitu a řadu možností, jak se s misí poprat, ale díky nedostatečným stealth mechanismů působí opravdu hloupě a dokáže velmi frustrovat.

*Spoiler*: Celá věc mimochodem končí vaším odhalením a vystřílením celé moskevské centrály, což z nějakého důvodu nezpůsobí třetí světovou válku. *konec spoileru*

Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War

Hra na nostalgii je vidět v zasazení, povědomosti některých misí i jistých příběhových zvratech. Ovšem platí, že snad nikdy mi nepřišla snaha o nostalgický efekt tak nucená jako zde a při hraní se mi několikrát vybavil díl South Parku Member Berries, který si z podobné ideové vyprahlosti střílel.

Hra občas sáhne k příběhovým motivům, které budou fandům Call of Duty univerza dobře známé, ale takřka nikdy nemají žádný smysluplný dopad na plynutí děje a působí značně uměle. Co se týče akce, tu autoři namixovat stále celkem umí, byť to tentokrát přehnali s množstvím červených explozivních barelů, u kterých často najdete shluky nepřátel.

Pokud tedy tito „vojáci“ tupě nenabíhají přímo před váš samopal. Zatímco při hraní loňské Modern Warfare jsem si připadal jako ve filmu Sicario nebo Zero Dark Thirty, letošní díl mi připomínal spíše akci a dějovou logiku ve stylu Sharknada.



Call of Duty: Black Ops Cold War

Bohužel, Cold War se příliš nepovedl ani technicky. Na základním PlayStationu 4 je to viditelně horší díl, než jakým byla Modern Warfare. Dokonce si myslím, že i některé starší díly na tom byly lépe. Výjimku představují hlavní postavy s poměrně přesvědčivou mimikou. Grafika jako celek ovšem působí vybledle, neostře a chybí jí detaily. Tím největším problémem je doskakování textur s vyšším rozlišením, které se načítají až se zpožděním.



Mimochodem, pravděpodobně vinou posledního updatu zmizela řadě hráčů uložená pozice, takže pokud jste chtěli vidět odlišné konce a plánovali znovu začít někde v průběhu hry, máte smůlu a musíte pěkně od první mise.

Technické problémy se občas vyskytnou i v ostatních částech hry. Také špičkové ozvučení, kterým loňská Modern Warfare excelovala, byste zde hledali marně. Zvuky zbraní představují spíše lepší průměr, soundtrack od Jacka Walla je celkem zdařilý, byť Call of Duty už zažilo lepší.

Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War

Kampaň jako celek je poměrně krátká a trvá stěží pět hodin. Mám pocit, že hra si je této skutečnosti velmi dobře vědoma a prvky jako nelinearita, větší role sběratelských předmětů, dialogy a základna mají výsledný čas natáhnout. Krátkost hry pracuje v neprospěch nových postav, k nimž si lze za tu dobu těžko vytvořit nějaký vztah. Dlužno podotknout, že podle mého názoru jde stále o kvalitnější zážitek, než jaký na hráče čeká v konkurenčních Battlefieldech. Pochválit lze i vesměs zajímavé, střídající se lokace.



Call of Duty: Black Ops Cold War

Smysluplné sběratelské předměty a hlubší „lore“ mi nějak nevadí, ale Black Ops 3 ho řešila lépe – neměl vliv na celkový konec a ve hře figuroval jako kousky extra informací pro zájemce. Samotná nelinearita hry mě v Call of Duty příliš neláká, ale dlužno podotknout, že některé volby jsou fajn a ta závěrečná mě celkem pobavila. Pokud by hra měla lepší stealth, mise v centrále KGB by byla skvělá. Nicméně pokud porovnávám kampaň s ostatními v této sérii, je pro mě jednou z těch nejhorších, ne-li úplně nejhorší.

Systémové změny v multiplayeru

Po vyčerpávající salvě negativity pojďme k něčemu lepšímu. A to je samozřejmě hra více hráčů. Systém Create-a-Class je velmi podobný jako v případě Modern Warfare a kromě tradičních položek obsahuje i speciální volitelnou výzbroj Field Upgrade, kterou lze vnímat jako jakéhosi pohrobka z dob, kdy Call of Duty koketovala s žánrem hero shooterů.

Na rozdíl od Modern Warfare zde najdeme i staré známé divoké karty (Wildcards), které vám dovolují obejít restrikce systému. Možnosti sice nejsou tak velké jako zbytečně odvržené variace na předchozí Pick 10 systém, přesto jde o posun správným směrem. Create-a-Class by jen možná potřeboval trochu vybalancovat, neboť mám za to, že kupříkladu divoká karta umožňující vybavit šest perků je v porovnání s ostatními moc silná, ale celkově se mi větší svoboda líbí.



Jako nesporně pozitivní hodnotím návrat ke scorestreakům, které loňský díl zcela zbytečně odvrhl ve prospěch killstreaků. Treyarch nezůstal jen u toho a přišel s vynikajícím vylepšením. Scorestreaky se tak nikdy neresetují po smrti, na druhou stranu pokud během shromažďování bodů nezemřete, přidává se vám k vašemu skóre modifikátor a lze tak dosáhnout i na vyšší odměny. Je to parádní řešení letitého problému.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Možná bude i zde třeba ještě nějakého vybalancování, celkově se mi však letošní systém nesmírně líbí a byl bych rád, kdyby se ho držely i následující díly. Na naléhání komunity obsahuje hra pomůcku Gunsmith, v níž si lze zbraň po aplikaci odemykatelných attachmentů vylepšit podle libosti. Systém skvěle motivuje k experimentování a odemykání nových věcí.

Mapy a režimy – letos je to slabé

Co se herních módů týče, je nabídka Cold War co do inovací slabá. Nejprve dobrá zpráva: nechybí ty tradiční a velkou radost mám z návratu fantastického režimu Control z Black Ops 4, byť se tehdy, díky prvkům z hero shooterů, hrál o něco lépe. V průběhu následujícího roku do hry zcela jistě přibude spousta dalších, z nichž část bude rotovat, jiné se možná uchytí dlouhodobě. Doufejme, že mezi nimi bude i loňský Cyber Attack, který se tolik povedl v Modern Warfare a tady zatím chybí.



Letos jsou všechny novinky slabé. Ve VIP Escort chrání útočníci jednoho člena týmu, který se snaží dostat na místo na mapě, z nějž musí po přivolání helikoptéry utéct. Druhou cestou k vítězství je eliminace bránícího týmu. Ten zase vyhrává, pokud se mu podaří zabít VIP. Režim není nějak extra špatný, mám všk pocit, že jsem něco podobného už hrál. Zmíněný Cyber Attack mě loni bavil o něco víc, byť principiálně byl celkem podobný. Možná to má co dělat s tím, že Cold War je rychlejší hra, takže pomalejší módy, kde je třeba větší opatrnost, v ní tolik nevyniknou.

Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War

Druhou „novinkou“ je Combined Arms, která je hratelná ve variacích Assault a Domination. Uvozovky dávám proto, neboť, režimu Combined Arms: Domination je obdobu Ground War z loňského dílu.

Combined Arms se zatím dá hrát pouze na třech mapách, dvě z nich jsou rozšířené verze těch základních. Do hry přidávají i vojenskou techniku. Oproti Battlefieldu je však její přítomnost spíše symbolická, navíc mapy nejsou příliš velké a celkově působí jako takové malé zpestření. Varianta Assault připomíná boj na frontové linii, kde se místo zabírání několika pozici nezávisle na sobě přetlačujete s nepřítelem o jednu pozici.

A pak je tu režim Fireteam: Dirty Bomb, což je momentálně skutečný děs. Jsou mu vyhrazeny dvě speciální mapy, které nelze hrát v ostatních režimech. Obě jsou mnohem rozlehlejší, což odpovídá většímu množství hráčů. Těch je čtyřicet a jsou rozděleni do deseti týmů po čtyřech. Hráči jsou shazováni padákem na mapu, kde musí najít uranium. To vloží do jedné z rozmístěných bomb, kterou je třeba ochránit před nepřítelem.

Do hry poté vstupuje i radioaktivní oblak, který oblast zamoří. Režim si půjčuje prvky jak z klasického Battle Royale, nejvíce připomíná mód Plunder ve free2play Call of Duty: Warzone. V režimu Dirty Bomb mě multiplayer Cold War bavil nejméně. Hraní je tu nesmírně chaotické, neustále se vám stává, že chvíli po přistání padákem vám to někdo odkudsi z lesů našije do hlavy.

Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War

Cold War samozřejmě obsahuje Hardcore verze všech klasických režimů, kde se hraje kvůli smrtícím střelám pomaleji, bez regenerace zdraví a s minimem HUDu, ale Modern Warfare se na hraní tímto stylem hodí víc. Pokud jste režimy nikdy nezkoušeli, určitě jim dejte šanci, mnoho veteránů na ně nedá dopustit.



Pokud jde o mapy, Cold War je rekordně chudá. Když nepočítám dvojici vyhrazenou pro Dirty Bomb, nabízí hra momentálně pouhých osm kousků, což je proklatě málo. Pryč jsou doby, kdy Modern Warfare 3 nabídlo jen při startu dvojnásobek. Počet map se během posledních let snižuje a nyní se autoři snaží nějak obhájit alespoň tu desítku. Kvalitou jde o průměrné kousky. Na rozdíl od Modern Warfare jsou o poznání rozmanitější a odehrávají se ve sněhu, v poušti, ve městech, na lodi i uvnitř vojenských objektů. Žádná mi však neutkvěla jako obzvlášť výrazná.

Celkový pocit z hraní hry se od loňského dílu liší. Nejsou tu dva stupně sprintu, takže se hráči obecně hýbají rychleji. Pohyb mi přišel lehčí a svižnější. O něco vyšší je i TTK - v podstatě vydržíte v normálních režimech více ran. Dobře je to vidět i na uzdravovací injekci, kterou tentokrát nemusíte složitě odemykat až po dlouhé době hraní multiplayeru. Cold War pracuje se systémem regenerativního zdraví, ale injekcí se můžete vybavit místo taktických granátů. Její aplikace je viditelně rychlejší než v Modern Warfare a hra tak tempem připomene spíše Black Ops 4.

Stejně jako tam tu hráči mají nad hlavami ukazatele zdraví. Ten vlastní vidíte v levém dolním rohu obrazovky. Líbí se mi, že v Cold War lze opět nabíjet i během zacílení. Co mě naopak nepotěšilo, je nemožnost položit zbraň na tvrdý povrch nebo vykouknout zpoza rohu.

Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War

I zde platí všechny mé výtky týkající se grafiky a horšího zvuku oproti Modern Warfare. V úvahu je třeba brát skutečnost, že multiplayer Call of Duty se v průběhu roku mění opravdu zásadně. Dochází k optimalizaci, přibývají nové zbraně, herní módy i mapy. Hra pracuje s Battle Passem, takže nové mapy si zahrají všichni hráči. Chtěl bych věřit, že podobně jako v případě loňské Modern Warfare hru nezhnusí kosmetické doplňky a mikrotransakce se budou držet v přijatelných mezích. Při pomyšlení na zkaženou Black Ops 4 se mi ještě dnes zvedá žaludek.



Ačkoliv v některých ohledech představuje Cold War lepší hru než Modern Warfare, v jiných je to přesně naopak. Osobně nemám chuť v hraní Cold War pokračovat – jakkoliv se mi líbí některá vylepšení Cold War, poziční hraní Modern Warfare a pomalejší tempo mi vyhovuje víc. Starší hra dnes nabízí mnohonásobně víc obsahu a mám větší jistotu, že mi ji autoři nezhnusí kosmetickými prvky. Navíc vypadá a zní lépe.

Zombíci jsou zpět

Že se dostalo i tentokrát na zombie režim, mě samotného dost překvapilo. Ještě víc mě však zarazilo množství novinek, které do něj tvůrci tentokrát přidali. Obsahuje sice tentokrát pouze jednu speciální mapu, o to patrnější jsou však nové prvky. Hra se vás tentokrát pomocí ikonek na minimapě snaží více navádět, kde se co nachází.

Puristé budou patrně prskat, ale režim je díky tomu o něco srozumitelnější. Ovšem ne tak úplně. Během jednotlivých kol, v nichž se na vás řítí další a další zástupy nacistických zombíků, si můžete vylepšovat zdraví, brnění, sprint, zbraně a další výzbroj.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Problém je, že jednotlivých stanic určených pro upgradování je tak ohromné množství, že vyznat se v tom, co která vylepšuje a za jakou měnu, bude pro mnohé nadlidský úkol. Ničemu nepomáhá ani fakt, že prodleva mezi vlnami nepřátel je extrémně krátká. Z nepřátel padají měny a granáty, které v tom zmatku lze jen těžko identifikovat.

Nově lze po desáté vlně z mapy uniknout, pokud bude většina hráčů souhlasit. Nabídka se opakuje každých pět vln. Odměnou má být jakýsi bonus, při mém hraní si však kolegové vždy příliš věřili, než aby se mnou udatně práskli do bot.



Také mapa Die Machine zasazená do Polska působí spíše nevýrazně. Není špatná, ale prostředí posprejovaného bunkru, tajná laboratoř a skákání dimenzemi není nic, co by veterány nadchlo. Nově také hrajete za postavu z multiplayeru, takže na nějaká herecká esa jako Jeff Goldblum zapomeňte. Jako nesporně kladné hodnotím i skutečnost, že nezačínáte pouze s pistolí, místo toho si tvoříte výzbroj předem, podobně jako v multiplayeru. To samé platí, pokud vás zombíci srazí a vy musíte čekat do dalšího kola.

Klíčem k co nejdelšímu přežití je samozřejmě upgradování všeho možného, ať už přechodně, to znamená přímo ve hře, nebo trvale vylepšováním postavy v menu hry. Kromě klasického režimu můžete Die Maschine hrát i v módu, kdy hra končí po dvaceti vlnách.



Roční exkluzivitu na PlayStationu má režim Onslaught, v němž hrajete s parťákem na některé z multiplayerových map. Zde střídavě střežíte jednotlivé oblasti, zatímco na vás nabíhají nepřátelé. Jde ovšem o dost plochou zábavu, která rychle omrzí.

V posledku v Cold War nechybí návrat bizarní arkády Dead Ops, v němž ovládáte postavu většinou shora. Nejsem si jist, kolika lidem tato veskrze nezajímavá složka hry chyběla. Byl bych daleko raději, kdyby tvůrci do Call of Duty vrátili chybějící hraní na rozdělené obrazovce. To je zatím možné pouze v klasickém multiplayeru. Přitom zrovna režim Zombies je na něj jako stvořený. Jelikož byl splitscreen ignorován i ve Spec Ops v Modern Warfare, nejsem si jistý, jestli se ho v zombie režimu ještě vůbec někdy dočkáme.

Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War

Celkově mohu říct, že snaha o větší přístupnost zombie režimu se mi líbí, působí však dost nedotaženě. Je extrémně obtížné se ve hře orientovat. Jako problém vidím i vlastní konkurenci v podobě ostatních Call of Duty her se zombíky, v čele s Call of Duty Black Ops 3: Zombie Edition, která bude dostupná zdarma všem majitelům PS Plus Collection. Ta nabízí spoustu mnohem zajímavějších map, které lze navíc hrát i na rozdělené obrazovce.



Not My Call of Duty

Call of Duty: Black Ops Cold War mě jako celek zklamala. Kampaň se mi tentokrát vůbec nelíbila, neboť staví na obdiv přesně to, co mě v této sérii nejvíc nebaví.

Multiplayer je na tom o něco lépe. Rychlejší pojetí Treyarchu ocení především ti hráči, kterým nesedla Modern Warfare. Pokud patříte spíše do druhé skupiny, dost možná vám nesedne pojetí Cold War.

Jednoznačnou chválu si v multiplayeru zaslouží systémové změny úpravy výzbroje. Nedostatek obsahu a slabší audiovizuál bohužel pracují v neprospěch hry i tady. Konečně příznivci zombíků se sice mohou vyřádit s novou mapou Die Machine, na druhou stranu nevěřím, že se režim prosadí v konkurenci výraznějších zombie složek z ostatních dílů v čele s Black Ops 3. Tentokrát to prostě moc nevyšlo.