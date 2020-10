Ani nové Call of Duty váš harddisk nešetří. Podívejte se na HW nároky

Poslední Call of Duty patří mezi vůbec nejlepší díly poslední dekády (viz naše recenze), jeho autoři se ovšem stejně stali terčem kritiky. Tentokrát ne kvůli kvalitám hry, ale proto, že zcela rezignovali na jakoukoliv datovou optimalizaci. Plná instalace Modern Warfare si z harddisku ukousla těžko uvěřitelných 250 GB, pravidelné updaty byly tak veliké, že poskytovatelé připojení museli posilovat kapacity (viz náš článek). A nejinak tomu bude i u nového dílu, který má v doporučeném nastavení stejnou velikost.



Jedno velké zlepšení tu přeci jen je, hráči si totiž mohou vybrat, které části hry chtějí mít nainstalované. Každý si nejprve rád vyzkouší příběhovou kampaň, jejíž životnost se ovšem bude počítat jen v řádu několika hodin. Poté ji již k ničemu nebude potřebovat, a tak může uvolnit disk pro multiplayer, případně i zombie mód.



Call of Duty: Black Ops Cold War

Jak je dále patrné z oficiální tabulky, hru už můžeme zařadit do kategorie next gen a k jejímu plnému vychutnání budete potřebovat poměrně silné železo. Což o to, člověk by možná i upgradoval, kde ovšem vzít doporučené grafické karty třídy 30xx, když nejsou nikde k dispozici?

Také jsme zvědaví, jak hra bude vypadat na aktuální verzi konzolí, například nedávní Watch Dogs už byli na samé hranici použitelnosti (viz naše recenze).

Call of Duty: Black Ops – Cold War vychází na PC, PlayStation 5, Xbox Series X a Series S, PlayStation 4 a Xbox One už 13. listopadu.